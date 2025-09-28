< sekcia Šport
Hokejisti Nitry uspeli na ľade Spišskej Novej Vsi, ktorú zdolali 2:1
Nitrania sa ujali vedenia v 17. minúte, keď do siete zapadol teč Pauloviča po strele Osburna.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 28. septembra (TASR) - Hokejisti Nitry predĺžili v najvyššej slovenskej súťaži svoju víťaznú sériu už na päť zápasov. Strieborný tím uplynulej sezóny uspel v nedeľňajšom dueli 7. kola Tipsport ligy na ľade Spišskej Novej Vsi, ktorú zdolal 2:1. „Corgoni“ sa vďaka plnému bodovému zisku posunuli s 15 bodmi v tabuľke na 4. miesto, Spišiaci zostali na ôsmich bodoch.
Nitrania sa ujali vedenia v 17. minúte, keď do siete zapadol teč Mateja Pauloviča po strele Zacha Osburna. Domáci vyrovnali v úvode prostrednej časti hry zásluhou Dalibora Bortňáka, ktorý prekonal Dylana Fergusona z bezprostrednej blízkosti. Hosťom zabezpečil naspäť vedenie v 34. minúte center Sebastián Čederle svojím prvým gólom v sezóne. Presný zásah slovenského reprezentanta sa napokon ukázal ako víťazný, keďže defenzíva Nitry ustála v treťom dejstve presilovku „rysov“ aj záverečnú hru bez brankára.
Tipsport liga - 7. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK Nitra 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly: 24. Bortňák (Drábek, Števuliak) – 17. Paulovič (Osburn, Čederle), 34. Čederle (Lacka, Vitaloš). Rozhodcovia: Jobbágy, Výleta - Gegáň, Kacej, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2035 divákov.
S. N. Ves: Valluš – Tychonick, Romaňák, Belluš, Žiak, Barcík, Groch, Tóth, Danielčák – Rapáč, Giroux, Laferriere – Archambault, Rockwood, Teasdale – Stas, Viedenský, Turanský – Števuliak, Bortňák, Drábek
Nitra: Ferguson – Mezei, Osburn, Vitaloš, Kalman, Stacha, Carmichael, Bača – Passolt, Krištof, Paulovič – Kováč, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Molnár
