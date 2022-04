Hokejisti Nitry vyhrali, o postupujúcom sa rozhodne pod Zoborom

HK Poprad - HK Nitra 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)



Góly: 25. Bjalončík (Kundrik) - 13. Baláž (Bodák, Vitaloš), 15. Hrnka (Bodák), 23. Nemec (Drábek), 30. Baláž (Švarný), 37. Baláž (Holešinský, Tvrdoň), vylúčení na 2 min.: 6:5, S. Petráš (Poprad) a T. Hrnka (Nitra) DKZ, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 4323 divákov.



Poprad: Tomek (23. Todikov) - Drgoň, Brejčák, Novajovský, Tam, Hudec, Ulrych, Demo - Svitana, Skokan, Mešár - Ully, Arniel, D. Bondra - Bjalončík, Mlynarovič, Kundrik - Petráš, Livingston, N. Bondra



Nitra: Honzík - Nemec, Mezei, Bodák, Švarný, Pupák, Vitaloš, Volko, Raskob - Krivošík, Buncis, Buček - Varga, Rockwood, Sýkora - Holešinský, Hrnka, Tvrdoň - Drábek, Baláž, Bajtek



/stav série: 3:3/

Poprad 2. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra si vynútili rozhodujúci siedmy zápas štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy. V sobotu vyhrali na ľade HK Poprad jednoznačne 5:1 a vyrovnali stav série na 3:3. V siedmom dueli budú mať v pondelok výhodu domáceho prostredia. Na ich triumfe mal veľký podiel útočník Jozef Baláž, ktorý sa blysol hetrikom.Nádej "" na postup po šiestom zápase sa začala vzďaľovať na začiatku druhej tretiny po presnom zásahu Šimona Nemca. Domáci ešte dokázali znížiť na 1:3, no z následného tlaku sa im už nepodarilo vyťažiť kontaktný gól. Ďalšie dva pridal naopak Jozef Baláž a upravil na konečných 5:1 v prospech "".V úvode zápasu pozorne pracovala obrana oboch mužstiev, najmä hostí, ktorí už po deviatich sekundách museli zvládnuť dve minúty v početnej nevýhode. Na trestnú lavicu išiel Nemec za faul na Mešára. Napätie začalo narastať v druhej desaťminútovke. Po kurióznom góle Baláža, ktorý skóroval v 13. minúte spoza bránky po odraze puku od chrbta Tomeka, Buncis tvrdo fauloval domáceho Brejčáka. Následne sa "Kamzíci" a ich fanúšikovia dovolávali potrestania gólmana Honzíka, ktorý podľa nich úmyselne posunul bránku. Nitra však naďalej hrala v štvorke, 11 sekúnd pred koncom trestu Buncisa sa dostala do prečíslenie a Hrnka švihom sprava prekvapil Tomeka. V 16. minúte schytal ďalší hit Brejčák, Sýkora ho v rohu tvrdo narazil na mantinel a obranca s bolesťami kolena odkríval na striedačku.Ďalší tvrdý zákrok musel zniesť hneď na začiatku druhej tretiny. Jeho tím v 2. minúte premárnil veľkú šancu, keď sa Ullymu nepodarilo zakončiť kombináciu v prečíslení s Arnielom. "Corgoni" to vzápätí potrestali, Nemec našiel kolmicou cez celé ihrisko Drábeka, ktorého pokus Tomek len vyrazil a za jeho chrbát ho pretlačil práve mladý obranca. Do bránky domácich sa následne postavil Todikov. Pomerne nečakane prišlo zníženie Popradu na 1:3, keď Kundrik prekazil rozohrávku Nitry a v pásme už čakal Bjalončík. Zverenci Hrnčára mali potom blízko ku kontaktnému gólu, súper spod Zobora však ich tlak ustál a ďalší dlhý pas premenil v 30. minúte Baláž, ktorý dokonal hetrik strelou do "vinkla". Stretnutie sprevádzalo niekoľko roztržiek, no až za tú v záverečnej minúte druhej tretiny sa arbitri rozhodli vylučovať - tresty do konca zápasu dostali Petráš (Poprad) a Hrnka (Nitra).Záverečné dejstvo sa viac-menej už len dohrávalo. Domácim sa napriek veľkej snahe nepodarilo nič vymyslieť, väčšinu času mali problém usadiť sa v útočnom pásme. Ich šance zneškodnil s prehľadom Honzík, ktorému sekundovala nitrianska obrana.