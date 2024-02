Hokejisti Nitry zaznamenali povinné víťazstvo, Lacka s hetrikom

Nitra 25. februára (TASR) - Hokejisti Nitry zaznamenali "povinné" víťazstvo nad posledným Humenným (5:2) a priblížili sa k spečateniu účasti vo štvrťfinále play off Tipos extraligy. "Corgoňov" nasmeroval za tromi bodmi autor premiérového hetriku v seniorskej kariére Jakub Lacka.



Domáci sa dokázali dostať do pohody v prvej päťminútovke, keď sa presadili po exhibičných akciách Lacka a Brent Gates. Hostia mohli hrať uvoľnene, keďže už s istotou opustia najvyššiu súťaž, no najmä v prostrednej časti boli na ľade prakticky neviditeľní. Práve v druhom dejstve prestrieľali Nitrania svojho súpera v pomere 20:3 a Lacka ďalším gólom nasmeroval svoj tím za plným bodovým ziskom. "Jednoznačné víťazstvo domácich, ukázali svoju silu. Ukázali nám, prečo zostupujeme zo súťaže, v pohybe, zručnostiach, chuti hrať. Vo finále ma mrzí, že už nemáme čo stratiť a čakám trochu viac snahy a uvoľnenosti, pretože nám vlastne o nič nejde. Hráči si to môžu iba užiť a hrajú o svoje meno a ďalší angažmán," uviedol po stretnutí hosťujúci tréner Martin Štrba.



"Corgoni" v tretej časti mierne poľavili z tempa a okrem dvoch strelených gólov aj dvakrát inkasovali. "Mali sme trochu obavy z tohto zápasu, keďže sme vedeli v akom stave je Humenné. Báli sme sa, ako to chalani uchopia. Poviem to tak, že sme radi za výsledok," uviedol asistent trénera Nitry Dušan Milo, ktorý naznačil, že s hrou mužstva nepanovala spokojnosť: "Hra nás nepotešila, bolo v nej veľa nehokejových vecí, ktoré si musíme odpustiť, ak chceme byť úspešní proti lepším tímom."



Spokojnosť po stretnutí neskrýval Lacka, ktorý zaznamenal premiérový hetrik v kariére. "Teším sa tomu. Bolo to prekvapujúce aj pre mňa, mal som veľa šancí aj na viac gólov. Musím byť vďačný za to, čo prišlo a bola to hlavne práca mojich spoluhráčov. Filip Bajtek mi vypracoval dve krásne šance," poznamenal 25-ročný krídelník tretieho útoku domácich.



Nitrania sa priblížili k spečateniu účasti vo štvrťfinále, do ktorého postúpi šesť najlepších tímov. Mužstvu spod Zobora patrí pred záverečnými tromi kolami piata priečka s päťbodovým náskokom pred siedmou Banskou Bystricou. Smerom k play off sa pomaly odhaľuje pozícia tímovej jednotky v bránkovisku Nitry. Štvrtý duel za sebou odchytal Sami Aittokallio, zatiaľ čo Libor Kašík bol pre legionársky limit iba zdravý náhradník mimo zostavy. "Uvidíme, určite dostane šancu aj ´Kaša´. Nemáme to ešte presne určené. Do konca zostávajú tri zápasu, môže sa to vyvinúť všelijako," dodal Milo.