Hokejisti Nitry zdolali Banskú Bystricu 3:0
V prvej tretine nevyužili Bystričania niekoľko šancí, najmä Tomka, Kabáč a Šoltés.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 8. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice podľahli v záverečnom 54. kole Tipsport ligy na domácom ľade víťazovi základnej časti Nitre 0:3. Zaknihovali štvrtú prehru v rade, pričom v treťom zápase za sebou nestrelili gól. V tabuľke tak skončili na šiestom mieste a v play off si zmerajú sily s tretími Košicami. Tím spod Zobora si musí na štvrťfinálového súpera počkať, vyjde z kvalifikácie play off.
V prvej tretine nevyužili Bystričania niekoľko šancí, najmä Tomka, Kabáč a Šoltés. A tak hostia išli do vedenia po individuálnej akcii Lawrencea, ktorý si obišiel bránku a šikovne do nej zasunul puk. Po zmene strán sa rovnaký scenár zopakoval, domáci odmietli dobré možnosti na vyrovnanie, najmä Tomka s Kukučom, a prišiel trest v podobe druhého gólu Nitry, keď sa spoza kruhu presadil parádnou strelou Stacha. Víťaz základnej časti pridal na začiatku tretej tretiny tretí gól z presilovky, opäť sa presadil pohotový Lawrence a duel vo vlažnom tempe už následne doviedol do víťazného konca.
Tipsport liga - 54. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 14. Lawrence (Chrenko, Jackson), 33. Stacha (Passolt, Čederle), 41. Lawrence (Chrenko, Kostenko). Rozhodovali: Krajčík, Jobbágy - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2136 divákov.
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Laurenčík, Žabka, Lee, Česánek, Michalčin, D. Stránský – Jasenec, Turnbull, Gron – Kukuča, M. Valach, Šoltés – Ondrušek, Buc, Kabáč – Paučík, Tomka, Sedliačik
Nitra: Gadžiev – Bača, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Kalman – Kováč, Hrnka, Molnár – Jackson, Chrenko, Lawrence – Passolt, Čederle, Lacka – Csányi, Bajtek, Turanský
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Marek Zadina, asistent trénera Banskej Bystrice: „Nitra bola jednoznačne lepšia. Hostia mali lepší pohyb, väčšie príležitosti, dobre kombinovali, viackrát nás zamkli v obrannom pásme. Nitrania si zaslúžili vyhrať tento duel, predviedli dobrý výkon, my sme na nich nestačili. Prvá lajna sa nám rozpadla, čo sa prejavilo. Máme veľa hráčov zranených, či už dlhodobo alebo krátkodobo. Chýbalo nám 5 alebo 7 hráčov základnej zostavy, takže nám padne vhod desaťdňová pauza pred začiatkom štvrťfinále. Dáme sa dohromady a verím, že budeme v plnej sile na play off, že všetci budú zdraví a dobre sa pripravíme na Košice. Nevyberali sme si súpera. Tak ako máme my svoju kvalitu, tak ju majú aj Košičania, budú to dobré zápasy.“
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Sme radi za víťazstvo, pretože je dobré vyhrať posledný zápas základnej časti a naladiť sa dobre na play off. Sme radi, že nám vyšla slušne defenzíva, neinkasovali sme gól, lebo v predchádzajúcom stretnutí proti Prešovu sme niektoré veci podcenili, dostali sme v ňom veľa gólov. Presadili sme sa aj v presilovke, oslabenia sme ubránili. Nešlo sa v tomto zápase na hranu, ale počíta sa výhra. Mali sme neplánované škrty, čo sa týka zostavy na tento zápas, vyšla napokon ráno takto, no máme dobrú kvalitu, šírka kádra je dostatočná. Chalani, ktorí dostali šancu, odviedli dobrú prácu. Je tu ochota pracovať pre tím. Hráči si uvedomili, že nie je podstatné byť najlepší v tíme, ale byť najlepší pre tím. Myslím si, že sme dobre nastavení na play off.“
