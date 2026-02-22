< sekcia Šport
Hokejisti Nitry zdolali Spišskú Novú Ves
Nitrania rozhodli o víťazstve v druhej tretine počas šiestich minút, keď gólmi Čederleho, Lacka a Osburna odskočili Spišiakom do vedenia 4:2.
Autor TASR
Nitra 22. februára (TASR) - Hokejisti Nitry triumfovali v 50. kole Tipsport ligy nad Spišskou Novou Vsou 5:3 a potvrdili status aktuálne najlepšieho tímu súťaže. Pre domácich to bolo ôsme víťazstvo za sebou, naposledy našli premožiteľa pred necelým mesiacom. Hostia naopak zaznamenali po nedávnej víťaznej sérii druhú prehru za sebou.
Tipsport liga - 50. kolo:
HK Nitra - HK Spišská Nová Ves 5:3 (2:2, 3:0, 0:1)
Góly: 16. Chrenko (Passolt, Graham), 20. Carmichael (Graham, Paulovič), 30. Čederle (Osburn, Krištof), 31. Lacka (Molnár), 36. Osburn (Krištof, Passolt) – 9. Martel (Savoie, Giľák), 19. Ališauskas (Savoie, Giľák), 52. Martel (Barcík, Stas). Rozhodcovia: Crman, Žák - Kacej, Frimel, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 2727 divákov.
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Graham, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kováč, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Molnár – Bajtek, Hrnka, Turanský
Spišská Nová Ves: Surák (31. Godla) – Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Sluka – Savoie, Martel, Giľák – Džugan, Hain, Rapáč – Stas, Bačo, Števuliak – Gonda, Will, Karaffa
hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Dobrý výkon. Tri body sú pre nás veľmi dôležité, víťazný zápas po dlhom čase doma. Chceli sme ľuďom ukázať dobrý hokej, aby sa zabavili. Dali sme päť gólov, možno sme ich mohli dať aj viac. V niektorých fázach sme mohli byť ešte dominantnejší, ale zápas sme zvládli dobre.“
Tommi Hämäläinen, tréner Spišskej Novej Vsi: „Vedeli sme, že nás čaká náročný súper a mali sme defenzívu na prvom mieste. Prvá tretina bola v poriadku, chyby sa vždy stávajú, je to hokej. Strelili sme dva góly a boli sme s touto tretinou spokojní. Druhá tretina však rozhodla o výsledku zápasu. Boli sme príliš pohodlní a nerobili sme veci, ktoré sme mali robiť, aby sme si uľahčili duel. V poslednej tretine sme mali dobrý nápor, ale nestačilo to.“
