< sekcia Šport
Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 4:1
Dukla sa snažila zdramatizovať duel, keď skóroval v 46. minúte Baptiste, ale ďalší úspech Nitry podčiarkol v samotnom závere Molnár.
Autor TASR
Trenčín 19. októbra (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v 13. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 4:1 a po piatkovom zaváhaní sa opäť vrátili na víťaznú vlnu. Pre domáce družstvo to bola naopak šiesta prehra v rade. Nitrania potvrdili dobrý vstup do sezóny, po 13 odohraných zápasoch majú na konte 30 bodov. Trenčania sa momentálne výsledkovo trápia, z rovnakého počtu duelov vyťažili len 16 bodov.
„Corgoni“ rozhodli o všetkom podstatnom už v úvodnej tretine, v priebehu dvoch minút sa presadili Bubela s Molnárom. Ešte do prestávky dostal hostí do trojgólového vedenia Okoličány. Dukla sa snažila zdramatizovať duel, keď skóroval v 46. minúte Baptiste, ale ďalší úspech Nitry podčiarkol v samotnom závere Molnár, ktorý využil prázdnu bránku.
„Corgoni“ rozhodli o všetkom podstatnom už v úvodnej tretine, v priebehu dvoch minút sa presadili Bubela s Molnárom. Ešte do prestávky dostal hostí do trojgólového vedenia Okoličány. Dukla sa snažila zdramatizovať duel, keď skóroval v 46. minúte Baptiste, ale ďalší úspech Nitry podčiarkol v samotnom závere Molnár, ktorý využil prázdnu bránku.
Tipsport liga - 13. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK Nitra 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Góly: 46. Baptiste (Hlaváč, Josling) - 5. Bubela (Jackson, Kostenko), 7. Molnár (Bubela), 20. Okoličány (Molnár), 58. Molnár. Rozhodcovia: Jobbágy, Klejna - Vyšný, Tvrdoň, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2632 divákov.
Trenčín: D. Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Laurenčík, Hatala, Starosta, Goljer, Kalis, M. Hrenák, – Ahl, Bellerive, Baptiste – Leskinen, Lapšanský, Josling – Záborský, Vitolinš, Maruna – Hudec, Šiška, Krajčovič
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača, Kováč – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Bubela, Molnár – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Bajtek
HK Dukla Trenčín - HK Nitra 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Góly: 46. Baptiste (Hlaváč, Josling) - 5. Bubela (Jackson, Kostenko), 7. Molnár (Bubela), 20. Okoličány (Molnár), 58. Molnár. Rozhodcovia: Jobbágy, Klejna - Vyšný, Tvrdoň, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2632 divákov.
Trenčín: D. Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Laurenčík, Hatala, Starosta, Goljer, Kalis, M. Hrenák, – Ahl, Bellerive, Baptiste – Leskinen, Lapšanský, Josling – Záborský, Vitolinš, Maruna – Hudec, Šiška, Krajčovič
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača, Kováč – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Bubela, Molnár – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Bajtek