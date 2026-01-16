< sekcia Šport
Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade HK Spišská Nová Ves 3:2
Nitra sa ujala vedenia už po 38 sekundách, keď Krištof nastrelil protihráča, od ktorého sa puk odrazil za chrbát brankára Suráka.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 16. januára (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v 39. kole Tipsport ligy na ľade HK Spišská Nová Ves 3:2 po predĺžení. V tabuľke figurujú na druhom mieste. O zisku dvoch bodov pre hostí rozhodol Matej Paulovič.
Nitra sa ujala vedenia už po 38 sekundách, keď Krištof nastrelil protihráča, od ktorého sa puk odrazil za chrbát brankára Suráka. Spišiaci vyrovnali v závere druhej tretiny, keď Hain využil presilovku. Chrenko v 46. minúte opäť strhol vedenie na stranu Nitry, no domáci vyrovnali zásluhou Žiaka krátko po návrate Krištofa z trestnej lavice. Zápas napokon rozhodlo predĺženie, v ktorom po 14 sekundách skóroval Paulovič.
Tipsport liga - 39. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK Nitra 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 39. Hain (Viedenský, Martel), 50. Žiak (Števuliak) - 1. Krištof (Paulovič), 46. Chrenko (Kostenko), 61. Paulovič (Kostenko, Krištof). Rozhodovali: Jobbágy, Snášel ml. – Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 4:7 na 2 min, navyše Belluš (S. N. Ves) na 5 min za hrubosť, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
S. N. Ves: Surák – McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš – Martel, Giroux, Savoie – Džugan, Hain, Števuliak – Stas, Viedenský, Rapáč – Vandas, Paločko, Turanský
Nitra: Ferguson – Mezei, Osburn, Bača, Kostenko, Carmichael, Stacha, Kalman – Passolt, Krištof, Paulovič – Lawrence, Chrenko, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Csányi, Hrnka, Kováč
Nitra sa ujala vedenia už po 38 sekundách, keď Krištof nastrelil protihráča, od ktorého sa puk odrazil za chrbát brankára Suráka. Spišiaci vyrovnali v závere druhej tretiny, keď Hain využil presilovku. Chrenko v 46. minúte opäť strhol vedenie na stranu Nitry, no domáci vyrovnali zásluhou Žiaka krátko po návrate Krištofa z trestnej lavice. Zápas napokon rozhodlo predĺženie, v ktorom po 14 sekundách skóroval Paulovič.
Tipsport liga - 39. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK Nitra 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 39. Hain (Viedenský, Martel), 50. Žiak (Števuliak) - 1. Krištof (Paulovič), 46. Chrenko (Kostenko), 61. Paulovič (Kostenko, Krištof). Rozhodovali: Jobbágy, Snášel ml. – Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 4:7 na 2 min, navyše Belluš (S. N. Ves) na 5 min za hrubosť, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
S. N. Ves: Surák – McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš – Martel, Giroux, Savoie – Džugan, Hain, Števuliak – Stas, Viedenský, Rapáč – Vandas, Paločko, Turanský
Nitra: Ferguson – Mezei, Osburn, Bača, Kostenko, Carmichael, Stacha, Kalman – Passolt, Krištof, Paulovič – Lawrence, Chrenko, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Csányi, Hrnka, Kováč