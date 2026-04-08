Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade Popradu 5:4
V bránke Popradu nastúpil Tyler Parks, ktorý v závere utorňajšieho zápasu nahradil zraneného Belányiho.
Poprad 8. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HK Poprad 5:4 vo štvrtom zápase semifinálovej série play off Tipsport ligy. Ujali sa v nej vedenia 3:1 na zápasy a prvú možnosť ukončiť sériu budú mať v sobotňajšom zápase na domácom ľade.
V bránke Popradu nastúpil Tyler Parks, ktorý v závere utorňajšieho zápasu nahradil zraneného Belányiho. Zmena na kľúčovom poste nastala aj v tíme Nitry, keď sa Jasper Patrikainen dostal do bránky prvýkrát od 6. štvrťfinálového zápasu s Michalovcami. Domáci nastúpili s cieľom vyrovnať stav série a do zápasu vstúpili lepšie než Nitra. Najskôr sa ubránili oslabeniu a v 7. minúte potvrdil obranca Bodák gólovú formu, keď zakončil z ľavého krídla - 1:0. Od 14. minúty bolo už 2:0, keď Bjalončík dorazil puk za Patrikainena. Hostia zareagovali oddychovým časom a v 17. minúte Čederle využil nedôraz obrany Popradu a zužitkoval prihrávku Grahama - 2:1. Ďalšie zaváhanie domácej defenzívy potrestal v 27. minúte Jackson - 2:2. Hosťom sa vydarila druhá tretina, v ktorej Hrnka upravil na 2:3 a Lawrence tečoval na 2:4. V 46. minúte duel zdramatizoval Török, keď využil presilovku, no početnú výhodu následne zužitkovali aj hostia a Buček im vrátil dvojgólový náskok - 3:5. Cracknell síce ešte zdramatizoval duel gólom na 4:5, no Popradu sa už nepodarilo vyrovnať ani počas hry bez brankára.
Tipsport liga, play off
semifinále, 4. zápas
HK Poprad - HK Nitra 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)
Góly: 7. Bodák (Nauš, Šotek), 14. Bjalončík (Calof, Sproul), 46. Török (Lefebvre, Bodák), 54. Cracknell - 17. Čederle (Graham, Buček), 28. Jackson (Passolt, Vitaloš), 32. Hrnka (Chrenko, Turanský), 39. Passolt (Jackson), 49. Buček (Graham, Chrenko). Rozhodcovia: Crman, Štefik - Knižka, Pribula, vylúčení: 2:1 na 2 min., navyše Mezei (Nit.) 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4233 divákov.
Poprad: Parks - Bodák, McLeod, Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Romančík, Malina - Šotek, Török, Nauš - Calof, Cracknell, Bjalončík - Výhonský, Kundrik, Majdan - Knapík, Rychlík
Nitra: Patrikainen - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman - Paulovič, Krištof, Buček - Jackson, Lawrence, Passolt - Lacka, Čederle, Molnár - Hrnka, Chrenko, Turanský
/stav série: 1:3/
hlasy /zdroj: TASR, hkpoprad.sk/
Martin Bodák, obranca HK Poprad: „Mali sme dobrý štart a boli sme naladení tak, že ideme zvíťaziť. Potom sa to však začalo otáčať. Akoby sme potom prestali korčuľovať. Bojovali sme však až do konca. Pred mojím gólom som sa zapojil do akcie troch proti dvom. Videl som, že brankár tam má viac miesta, tak som skúsil vystreliť a padlo to tam. Vždy sa hrá na štyri víťazstvá. My neskladáme zbrane, dáme do toho všetko.“
Ivan Švarný, asistent trénera HK Nitra: „Mali sme veľmi slabú prvú tretinu. Nebojovali sme, nemali sme emóciu. Po určitých slovách v kabíne si to uvedomili a sami našli tú silu. Začali hrať úplne iný hokej. Vyrovnali sme a dostali sa do vedenia. Potom prišiel zbytočný faul, ktorý nás pribrzdil a inkasovali sme gól v oslabení. V závere to bol dobrý výkon, hoci si Poprad vytvoril viacero príležitostí. Zlomová bola druhá tretina, keď sme sa dostali na koňa a odskočili na rozdiel dvoch gólov.“
Samuel Buček, útočník HK Nitra: „Sme radi z dnešného víťazstva, zvlášť, keď sa zápas v úvode nevyvíjal v náš prospech. Zlepšili sme sa a dokázali zvíťaziť. Sme radi, že ideme za tohto stavu (3:1) domov. Plán bol vyhrať v Poprade aspoň jeden zápas. Zvíťazili sme v oboch a to nám dodá sebavedomie. Verím, že doma spravíme všetko pre to, aby sme boli úspešní. Vieme, že posledný krok je náročný.“
