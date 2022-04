Hokejisti Nitry zvíťazili v semifinále na ľade Zvolena

HKM Zvolen – HK Nitra 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)



Góly: 29. Leskinen (Djakov), 50. Krieger (Osterberg) – 9. Krivošík (Rockwood, Buček), 22. Rockwood (Sýkora, Raskob), 27. Nemec (Varga). Rozhodovali: Baluška, Goga – Crman, Kacej, vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše: 55. Krieger (Zvolen) 5+DKZ za seknutie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4415 divákov.



Zvolen: Rahm – Kubka, Meliško, Roy, Djakov, Hain, Kotvan, Barcík – Török, Marcinek, Csányi – Osterberg, Krieger, Leskinen – Puliš, Viedenský, Zuzin – Stupka, Mikúš, Saracino



Nitra: Honzík – Nemec, Mezei, Bodák, Švarný, Pupák, Vitaloš, Raskob, Múčka – Krivošík, Buncis, Buček – Varga, Rockwood, Sýkora – Holešinský, Hrnka, Tvrdoň – Drábek, Baláž, Bajtek



/stav série: 0:1/

Zvolen 9. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v sobotnom prvom semifinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade obhajcu zo Zvolena 3:2. V sérii na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Zápas číslo dva je na programe v nedeľu vo Zvolene od 18.30 h.Domáci začali duel aktívne. Dostali sa do troch dobrých príležitostí, keď sa najprv Puliš natlačil pred bránku, ale jeho zrazená strela nemala presné parametre a rovnako tak ani šikovná koncovka Mikúša v predbránkovom priestore. Neujal sa ani teč voľného Kriegera v medzikruží, pretože Honzík zasiahol. Nitrania využili hneď prvú presilovku. Rockwood spoza bránky našiel Krivošíka, ten mal pred bránkou veľa priestoru a v páde pokoril Rahma – 0:1. Zvolenčania zostali zaskočení a po inkasovanom zásahu do prestávky už príliš nehrozili. Naopak boli to hostia, ktorí mohli navýšiť vedenie. Krivošíkov teč Rahma poriadne preveril a potom úradovala i jeho vyrážačka po strele Buncisa bez prípravy. Krivošík mal šancu aj 35 sekúnd pred koncom prvej tretiny, ocitol sa sám pred odkrytou bránkou, ale puk poslal do bočnej siete.V úvodných sekundách druhej tretiny mal veľkú šancu na vyrovnanie úplne voľný Viedenský, ale skĺzol mu puk z hokejky a poslal ho vedľa žŕdky. Potvrdilo sa teda pravidlo nedáš – dostaneš. Hosťom vyšiel protiútok, keď Sýkora poslal geniálnu prihrávku bekhendom Rockwoodovi, ten išiel sám na Rahma a nedal mu šancu – 0:2. Zvolenčania potom nevyužili presilovku, v nej dobrý teč predviedol Osterberg. V hre štyroch proti štyrom mal možnosť v medzikruží Török po chybe a faule Bučeka. A keď sa nepresadil ani voľný Hain pred Honzíkom, prišiel ďalší trest v podobe gólu ´Corgoňov´. V 27. minúte sa do úniku dostal obranca Nemec a pretavil ho do navýšenia skóre na 0:3. Majster napokon našiel odpoveď na tento zásah. Leskinen si z kruhu pekne nakorčuľoval pred bránku a ukážkovým bekhendom znížil na 1:3.Na rozhraní druhej a tretej tretiny Zvolenčania nevyužili ďalšiu presilovku, po nej mali príležitosti hokejisti spod Zobora, avšak Holešinský, Buncis a najmä Baláž na Rahma nevyzreli. Domáci to potrestali v 50. minúte. Strelu Osterberga z kruhu Honzík iba vyrazil a na dorážke uspel aj za pomoci korčule Krieger – 2:3. Vyrovnávajúci gól mal následne na hokejke Saracino, nepresadil sa zblízka. Na opačnej strane sa do sólového nájazdu dostal Baláž, Rahm podržal svoj tím. Dôležitý okamih nastal v 55. minúte, keď domáci Krieger vyfasoval za seknutie päťminútový trest do konca zápasu a výrazne oslabil šance Zvolena na tretí gól. V dlhej presilovke sa nepresadili nitrianski hráči Nemec, Raskob, Holešinský a Rockwood, no mrzieť ich to nemuselo, pretože v záverečných sekundách sa domáci nedostali k šanci a ani k hre v šestici bez brankára.