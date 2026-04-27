< sekcia Šport
Hokejisti Parks, Sproul, Nauš a Török nebudú pokračovať v Poprade
Dvadsaťosemročný Nauš, ktorý figuruje aj v kádri slovenskej reprezentácie v záverečnej príprave na MS, nazbieral v 65 dueloch v drese Popradu 39 bodov (13+26).
Autor TASR
Poprad 27. apríla (TASR) - Káder hokejového klubu HK Poprad opúšťajú americký brankár Tyler Parks i obrancovia Ryan Sproul, Wyatt McLeod a Ladislav Romančík. Modro-biely dres si už v novej sezóne neoblečú ani útočníci Chad Hillebrand, Aurel Nauš a Tomáš Török. Účastník Tipsport ligy informoval o odchodoch v pondelok na svojom webe.
Tridsaťtriročný Kanaďan Sproul bol najproduktívnejší obranca „kamzíkov“, v 65 zápasoch sezóny 2025/2026 si pripísal 48 bodov za 13 gólov a 35 asistencií. Dvadsaťosemročný Nauš, ktorý figuruje aj v kádri slovenskej reprezentácie v záverečnej príprave na MS, nazbieral v 65 dueloch v drese Popradu 39 bodov (13+26).
„Všetci spomínaní hráči dostali od vedenia klubu poďakovanie za ich prínos a bojovnosť, ktorú preukazovali v každom zápase počas ich pôsobenia v Poprade. Do ich budúcich pôsobísk im klub želá veľa úspechov a pevné zdravie,“ uviedol klub s tým, že zoznam odchodov nemusí byť konečný. Vedenie HK Poprad naďalej komunikuje s viacerými ďalšími hráčmi z kádra minulej sezóny a rokuje s nimi o možnom predĺžení spolupráce.
Tridsaťtriročný Kanaďan Sproul bol najproduktívnejší obranca „kamzíkov“, v 65 zápasoch sezóny 2025/2026 si pripísal 48 bodov za 13 gólov a 35 asistencií. Dvadsaťosemročný Nauš, ktorý figuruje aj v kádri slovenskej reprezentácie v záverečnej príprave na MS, nazbieral v 65 dueloch v drese Popradu 39 bodov (13+26).
„Všetci spomínaní hráči dostali od vedenia klubu poďakovanie za ich prínos a bojovnosť, ktorú preukazovali v každom zápase počas ich pôsobenia v Poprade. Do ich budúcich pôsobísk im klub želá veľa úspechov a pevné zdravie,“ uviedol klub s tým, že zoznam odchodov nemusí byť konečný. Vedenie HK Poprad naďalej komunikuje s viacerými ďalšími hráčmi z kádra minulej sezóny a rokuje s nimi o možnom predĺžení spolupráce.