Hokejisti Poľska po 22 rokoch neúčasti medzi elitou podľahli Lotyšom

Poľsko - Lotyšsko 4:5 po predĺžení (1:0, 1:1, 2:3 - 0:1)



Góly: 16. Macias (Michalski), 29. Walega (Urbanowicz, Dronia), 48. Macias (Dziubinski), 57. Dziubinski (Bryk, Michalski) - 23. Mamčics (Ansons, Indrašis), 23. Abols (Daugavinš), 53. Daugavinš (Zile, Dzierkals), 55. Rih. Bukarts (Rob. Bukarts, Batna), 64. Daugavinš (Abols). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Pearce – Wyonzek (obaja Kan.), Fuchs (Švajč.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 9109 divákov.



Poľsko: Murray - Kolusz, Ciura, Kruczek, Wajda, Bryk, Górny, Kostek, Dronia - Wronka, Pasiut, Zygmunt - Michalski, Dziubinski, Macias - Fraszko, Pas, Lyszczarczyk - Walega, Komorski, Urbanowicz



Lotyšsko: Merzlikins - Zile, Jaks, Čukste, Freibergs, Komuls, Mamčics, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Dzierkals - Rob. Bukarts, Batna, Rih. Bukarts - Indrašis, Ansons, Krastenbergs - Tralmaks, Egle, Gavars

Ostrava 11. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Poľskom 5:4 po predĺžení v sobotňajšom zápase "slovenskej" B-skupiny na MS v Ostrave. Pre Poliakov, ktorých vedie v pozícii hlavného trénera Slovák Róbert Kaláber, to bol prvý zápas po návrate do elitnej kategórie MS po 22 rokoch. Poliaci trikrát v zápase viedli, v jeho závere vyrovnali na 4:4, no o víťazstve favorita rozhodol lotyšský kapitán Kaspars Daugavinš.Poliaci nastúpia na ďalší duel v nedeľu od 20.20 h proti Švédsku, Lotyši budú hrať v rovnaký deň od 16.20 h s Kazachstanom.Zápas sprevádzala búrlivá atmosféra, o ktorú sa v zaplnenej aréne starali priaznivci oboch tímov s prevahou Poliakov. Od úvodu sa hral vyrovnaný hokej a Poliaci si na bronzový tím z minulého šampionátu trúfali. V 16. minúte Macias strelou po ľade prekonal Merzlikinsa - 1:0. Lotyši vstúpili do druhej časti ofenzívne a ich aktivita vyústila do strely Ansonsa a dorážky Mamčicsa - 1:1. Lotyšov mohol krátko na to poslať do vedenia Daugavinš, ale trafil iba konštrukciu bránky. Poliaci získali náskok späť v 29. minúte, keď Walegovej strele pomohol do bránky teč Mamčicsa 2:1. Od 43. minúte bol stav znovu nerozhodný, keď Lotyši unikli v oslabení a po Daugavinšovej prihrávke skóroval Abols - 2:2. Poliaci sa však aj tretíkrát v zápase dostali do vedenia, Macias zakončil prečíslenie štyroch proti trom. Lotyši aj potom dokázali vyrovnať, Daugavinš dostal puk za bránkovú čiaru a jeho zásah odobril videorozhodca po trénerskej výzve. Lotyši boli v tretej časti herne na koni a Rihards Bukarts v 55. minúte zakončil individuálnu akciu - 3:4. Keď sa zdalo, že dovedú duel do víťazného konca, poľský obranca Bryk využil zakrytý výhľad lotyšského brankára a v 57. minúte vyrovnal - 4:4. Poliaci nastrelili v predĺžení žŕdku a krátko na to Daugavinš rozhodol o lotyšskom triumfe - 5:4.