Hokejisti Poľska vypadli z elitnej kategórie, Kaláber: Chýbala kvalita

Ostrava 21. mája (TASR) - Hokejisti Poľska nesplnili prvoradý cieľ a v pozícii nováčika MS sa neudržali v elitnej kategórii. Rozhodla o tom pondelňajšia prehra s priamym konkurentom v boji o zotrvanie Kazachstanom 1:3 v záverečnom zápase oboch tímov na šampionáte, po ktorej tréner Róbert Kaláber hovoril o chýbajúcej kvalite a skúsenostiach.



Poliaci už pred šampionátom tušili, že práve záverečný zápas skupiny s Kazachstanom môže byť rozhodujúci. Pred ním mali na konte iba jeden bod, Kazachovia tri, takže iba víťazstvo v riadnom hracom čase by Poľsku zabezpečilo zotrvanie. Kaláberovi zverenci síce viedli gólom Kamila Walegu 1:0, keď prvýkrát na turnaji využili presilovku, no to bolo z ich strany všetko. Individuálne zaváhania súper potrestal a do A-skupiny I. divízie poslal Poliakov. "Kazašské mužstvo malo skúsenosti a väčšie invididuality. Hráčom však nemôžem nič vyčítať, snažili sa a robili, čo bolo v ich silách. Chýbala nám herná kvalita. Súper bol silnejší s pukom, presadil sa v súbojoch jeden na jedného. To bol rozdiel," zhodnotil Kaláber.



Slovák na striedačke poľského tímu doviedol reprezentáciu k vlaňajšiemu postupu do elitnej kategórie po 22 rokoch. Účasť vo svetovej špičke považoval za veľký úspech, ktorý by mohol pomôcť popularite tohto športu v krajine. "Televízne práva na MS mala súkromná televízia, ktorá to spravila profesionálne. Hodinu pred každým zápasom sa začínalo štúdio, v ktorom boli hokejoví experti. Tí analyzovali a hodnotili hru. Zároveň vysvetľovali divákom, čo sa deje, aby tomu rozumeli aj tí, ktorí si prvýkrát zapli hokej. Myslím si, že sme hokej propagovali a veľa ľudí je nadšených z toho, ako tento šport vyzerá a aká je to rýchla hra," poznamenal Kaláber, ktorý bol nadšený aj z diváckej podpory v Ostrave.



Poľskí fanúšikovia v tisíckach navštevovali zápasy, plná hala (9109 divákov) bola aj proti Kazachstanu. "Fanúšikovia boli úžasní. Som za to vďačný. Toto potrebuje poľský hokej, aby zaujal sponzorov a médiá. S tým súvisí marketing, budovanie infraštruktúry a výchova mládeže. Máme asi dvadsať krytých štadiónov, v extralige hrá deväť klubov. V každom môže byť šestnásť cudzincov. Myslím si, že toto je malý hokejový zázrak," uviedol Kaláber. Poliaci vypadli do nižšej kategórie spoločne s Veľkou Britániou, ktorá obsadila posledné miesto v pražskej skupine. Na budúcich MS vo Švédsku a Dánsku ich nahradia tímy Slovinska a Maďarska, ktoré si nedávno v najrýchlejšom možnom čase vybojovali návrat po vlaňajšom vypadnutí.



Podobný scenár by uvítali aj Poliaci. "Posnažíme sa vrátiť sa čo najskôr. V tíme nastanú nejaké zmeny, pretože viacerí hráči končia reprezentačné kariéry. Tím omladíme a budeme s ním pracovať. Na tieto MS sme zobrali najlepších hráčov, akých sme mohli. Brali sme najmä dobrých korčuliarov, pretože sme vedeli, že budeme hrať veľa bez puku. Zároveň sme volili hráčov, ktorí mali hernú prax a tušili sme, že by MS mohli zvládnuť," povedal Kaláber.







/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/