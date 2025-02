Nitra deklasovala Nové Zámky 13:1, Poprad porazil Slovan

HK Nitra - HC Nové Zámky 13:1 (3:0, 6:0, 4:1)



Góly: 1. Descheneau (Cotton, Gill), 19. Lacka (tr. strieľanie), 19. Buček (Gill, Descheneau), 26. Descheneau (Kalman), 27. Nemec (Cotton, Gill), 29. Okoličány (Pobežal, Lisý), 32. Buček (Stacha, Descheneau), 37. Hrnka (Kováč, Lisý), 40. Jackson (Hrnka, Green), 41. Jackson (Hrnka), 47. Nemec (Pobežal, Chrenko), 54. Kováč (Green, Jackson), 59. Pobežal (Chrenko, Nemec) - 49. Čapoš (Ondrušek). Rozhodovali: Žák, Kocúr - Stanzel, Hercog, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1763 divákov.



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Lisý, Vitaloš, Stacha, Hain, Kalman - Descheneau, Gill, Buček - Kováč, Hrnka, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Pobežal, Chrenko, Nemec



Nové Zámky: Mičík (47. Julínek) - Jasečko, Čajkovič, Čapoš, Věntus, Krchňavý, Konrád - Berčík, Ondrušek, Kodhaj - Petrík, Hazala, Frankovič - Žurek, Šutý, Liniajev - Synák, Šechný, Molnár

HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)



Góly: 4. Laurenčík (Ahl) – 13. Boucher (Kozák, Voyer), 23. Šoltés (Turnbull, Adams). Rozhodcovia: Snášel ml., Crman – Bogdaň, Junek, vylúčení: 4:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2041 divákov.



Trenčín: Grigals - Laurenčík, Hatala, Hlaváč, Macejko, Starosta, MacDougall, Hrenák – Ahl, Stapley, Josling – Leskinen, Mráz, Krajč – Bezúch, Lapšanský, Hudec – Krajčovič, Kalis, Tomík



B. Bystrica: Rabčan - Kozák, Žabka, Chicoine, Scarlett, Zeleňák, Michalčin, Česánek – Turnbull, Boucher, Voyer – Adams, Wedman, Faith – Kukuča, Petriska, Šoltés – Matoušek, Bíreš, Tomka

HK Poprad – HC Slovan Bratislava 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)



Góly: 8. Cracknell (Calof, Bourque), 31. Nauš (Török, Malina), 59. Török (Giľák, Nauš), 60. Calof (Bjalončík, Bourque) – 11. Bondra (Hoelscher, Ahnelöv), 25. Hoelscher (Ahnelöv, Bondra). Rozhodcovia: Štefik, Rojík – Jurčiak, Knižka, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2861 divákov.



Poprad: Vay – Turan, Kotvan, Thomas, Romančík, Cardwell, Malina, Sluka – Calof, Cracknell, Bjalončík – Nauš, Urbánek, Török – Giľák, Suchý, Broadhurst – Nespala, Mlynarovič, Kundrik – Božoň



Slovan: Kiviaho – Acolatse, Bačik, Královič, Ahnelöv, Kubka, Maier, Sersen – Bondra, Tracey, Hoelscher – Bakoš, Peterek, Jendek – Slovák, Minárik, Kukumberg – Sokoli, Lupták

hlasy po zápase /TASR/:



Jozef Budaj, asistent trénera Popradu: "Veľmi vyrovnaný zápas. Nemyslím si, že to bol ideálny zápas z našej strany. Určite boli momenty, keď Slovan bol ďaleko lepším tímom. Ale takou húževnatosťou a vierou, čo sme si povedali v kabíne pred zápasom, sa nám to podarilo dotiahnuť do víťazného konca. Ideme od zápasu k zápasu, snažíme sa poctivo pracovať a myslím si, že momentálne sa snažíme zostať na tej víťaznej vlne. Ale treba ďalej pracovať, trénovať a poctivo sa pripravovať na každý jeden zápas."



Tomáš Surový, tréner Slovana: "Klasický šesťbodový zápas, ktorý sme jednoducho mali zvládnuť. Obrovskou taktickou chybou na konci sme prehrali. Ale keby som si odmyslel túto negatívne emóciu, chalani plnili to, čo mali. Držali sme Poprad na dištanc a bol to podľa mňa remízový zápas. Musíme však taký zvládnuť, aby sme minimálne cez ten bod išli to predĺženia. Tých prehier je veľa."



DOXXbet Vlci Žilina - HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 19. Fejes (Baláž, Walega), 28. Fejes (Baláž, Walega), 41. R. Varga (Baláž, Djakov) - 36. Lukosevicius (Rönni, Svitana), 51. Vašaš (Slováček). Rozhodovali: Baluška, Goga - Šoltés, Staššák, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0.



Žilina: Košarišťan - Tourigny, Miller, Djakov, Belluš, Gachulinec, Pobežal - Fejes, Walega, Mucha - Avcin, Baláž, Ranford - Šmída, Dej, Kolenič - Beták, Galamboš, R. Varga



Michalovce: Glosár - Slováček, Kulda, Brejčák, Meliško, Hudec, Bodák, Fedor - Krastenbergs, Rockwood, Michnáč - A. Varga, Rönni, Lukosevicius - Fominych, Valach, Svitana - Kabáč, Solenský, Vašaš

HKM Zvolen - HC Košice 1:2 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)



Góly: 13. Zuzin (Rapuzzi, Kudrna) – 18. Havrila (Archambault, Rogoň), rozh. nájazd Mikúš. Rozhodcovia: Klejna, Novák – M. Orolin, Gegáň, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1481 divákov.



Zvolen: Kantor - Halbert, D. Brejčák, Beňo, Bindulis, Fairbrother, Pišoja, Sládok – Keefer, Olson, Hecl – Kudrna, Rapuzzi, Zuzin – Marcinek, Šramaty, Macek – L. Lunter, Viedenský, Gron – Súľovský



Košice: Riečický - Rosandič, Parlett, Deyl, Šedivý, Gildon, Ferenc – Petráš, Pollock, Mikúš – Teves, Krivošík, Repčík – Rogoň, Havrila, Archambault – Šimun, Kohút, Zigo – Kvietok



HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 5:6 pp a sn (2:0, 1:1, 2:4 - 0:0, 0:1)



Góly: 6. Gerlach (Réway), 12. Šandor, 31. Egle (Šandor), 46. Gerlach (J. Sukeľ, Réway), 53. Réway (Egle, Vojtech) - 25. Johnson (Hannoun, Meireles), 43. Meireles (Karaffa, Johnson), 43. Romaňák (Džugan, Drábek), 45. Rapáč (Majdan, Johnson), 56. Kestner (Džugan, Drábek), rozh. nájazd Johnson. Rozhodovali: Výleta, J. Konc ml. - Vyšný, Hajnik, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 420 divákov.



Liptovský Mikuláš: Surák - Kirichenko, Hraško, Ullman, Bíly, Fekiač, Mezovský, Staš, Malček - Šandor, Egle, Vojtech - Gerlach, J. Sukeľ, Réway – Haluška, Vankúš, A. Barcík - Sejna, K. Kriška, Podolinský



Spišská Nová Ves: Mitens - Žiak, Ališauskas, Romaňák, Groch, Valach - Kestner, Ford, Rapáč - Meireles, Johnson, Hannoun - Džugan, Drábek, Majdan - T. Danielčák, Vartovník, Vandas - Karaffa



Hokejisti HK Nitra deklasovali v utorkovom dueli 49. kola Tipos extraligy zostupujúce Nové Zámky 13:1, čím vyrovnali rekord najvyššej slovenskej súťaže. Dvanásťgólovým rozdielom prehrali Zámčania nedávno aj na ľade Popradu (0:12) a v ročníku 1998/1999 Slovan Bratislava zvíťazil 12:0 nad Spišskou Novou Vsou.Nitrania urobili so súperom krátky proces. Skórovali už v 24. sekunde, po prvej tretine viedli 3:0 a v druhom dejstve mu nadelili poltucet. Pripísali si štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov. Po dva góly strelili Robby Jackson, Adam Nemec (obaja 2+1) a Samuel Buček, Jaedon Descheneau mal bilanciu 1+3. Posledné Nové Zámky utrpeli už trinástu prehru v sérii.Hokejisti Banskej Bystrice si pripísali v Tipos extralige štvrtý triumf po sebe. V utorkovom 49. kole zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 2:1. Pre Trenčanov je to naopak druhá prehra po sebe.V prvej tretine dali oba tímy po góle, v druhej sa presadil iba Dávid Šoltés v presilovke, jeho zásah bol napokon víťazný.Hokejisti Popradu zvíťazili v utorkovom zápase 49. kola Tipos extraligy nad Slovanom Bratislava 4:2. "Kamzíci" triumfovali v treťom stretnutí za sebou a v ôsmom z uplynulých desiatich. Mužstvo Jána Šimka zostalo na 7. mieste, ale ich strata na šiesty Slovan je už len dvojbodová. "Belasí" prehrali piatykrát za sebou a druhýkrát pod vedením Tomáša Surového.Popradčania sa ujali vedenia v 8. minúte zásluhou najlepšieho strelca súťaže Adama Cracknella. V prvej presilovej hre však vyrovnal Radovan Bondra a v úvode druhej časti Mitchell Hoelscher prekvapil brankára Adama Vaya. "Kamzíci" však v 31. minúte vyrovnali zásluhou Aurela Nauša. Rozhodujúci moment prišiel 83 sekúnd pred treťou sirénou, keď voľný Tomáš Török prekonal Henriho Kiviaha. Triumf domácich ešte spečatil najproduktívnejší hráč ligy Andrew Calof.Hokejisti Žiliny zdolali v utorkovom 49. kole Tipos extraligy doma Michalovce 3:2 a natiahli sériu víťazstiev na štyri zápasy. Dvoma gólmi prispel k výhre Hunter Fejes, tri gólové prihrávky si pripísal Jozef Baláž. Žiličania si v tabuľke upevnili štvrté miesto, hostia zostali na ôsmej priečke.Za "vlkov" nastúpila aj nová posila Brendan Ranford, kanadský útočník prišiel pod Dubeň krátko pred koncom prestupového obdobia z Liptovského Mikuláša. Domáci v zápase ani raz neprehrávali, v polovici stretnutia viedli po dvoch presilovkových zásahoch Fejesa 2:0 a už vedenie z rúk nepustili. Michalovce sa dvakrát dotiahli na rozdiel gólu, keď korigovali Jarid Lukosevicius a Filip Vašaš, ale vyrovnať sa im nepodarilo a tak vyšli bodovo naprázdno už v druhom z uplynulých troch duelov.Hokejisti Košíc zvíťazili v utorkovom zápase 49. kola Tipos extraligy na ľade Zvolena 2:1 po nájazdoch. Udržali sa tak na čele tabuľky s bodovým náskokom pred Spišskou Novou Vsou. O triumfe "oceliarov" rozhodol Tomáš Mikúš.Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v utorkovom zápase 49. kola Tipos extraligy na ľade Liptovského Mikuláša 6:5 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Ben Johnson.Spišiaci prehrávali v divokom stretnutí 0:2 i 1:3, v úvode záverečnej tretiny dokázali skóre otočiť na 4:3, no domáci potom strhli vedenie opäť na svoju stranu a päť minút pred koncom viedli 5:4. Hosťom zachránil predĺženie v 56. minúte Josh Kestner a v nájazdovom rozstrele skórovali iba útočníci "rysov" Johnson s Dantem Hannounom. Spišiaci tak naďalej strácajú na vedúce Košice bod, pred treťou Nitrou majú dva body k dobru. Mikuláš zaostáva z 11. priečky o štyri body za desiatym Zvolenom, ktorý si drží 10. pozíciu znamenajúcu účasť v predkole play off.