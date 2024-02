Hokejisti Popradu skočili na prvé miesto, Vay: Stále to nič neznamená

Poprad 3. februára (TASR) - Hokejisti Popradu sa po necelých troch mesiacoch vyšplhali z deviateho miesta až na pozíciu lídra Tipos extraligy. Po príchode trénera Todda Bjorkstranda odohrali 24 duelov s bilanciou 19 víťazstiev a 5 prehier. "Kamzíci" uspeli v piatkovom 41. kole nad Trenčínom 4:1, no viacerí hráči po stretnutí prízvukovali, že stále to ešte nič neznamená a do konca základnej časti zostáva veľa zápasov.



Kouč Bjorkstrand nahradil v novembri na striedačke Čecha Aleša Tottera. Popradčania boli pod taktovkou amerického kormidelníka v polovici novembra dokonca až na 11. pozícii, no odvtedy získali 55 bodov a momentálne majú najlepšiu formu v lige. Potvrdili to siedmym triumfom v rade, využili zaváhanie Spišskej Novej Vsi na ľade Liptovského Mikuláša (2:3) a majú na čele dvojbodový náskok pred Spišiakmi. Každý z tímov nastúpi pred začiatkom vyraďovacej časti ešte na deväť duelov.



"Je to veľmi pôsobivé a som hrdý na mužstvo. Ukázali sme, že sme dobrý tím. Potrebovali sme urobiť len nejaké zmeny, ktoré nám vyšli. Teraz hráme jeden pre druhého," povedal americký útočník Ryan Dmowski. Nadviazal na neho maďarský brankár v službách "kamzíkov" Ádám Vay: "Stále to nič neznamená. Nikdy neviete, čo sa stane. Som však šťastný za tento moment, že tu môžem byť a pomáhať tímu k víťazstvám. Spoluhráči mi veľmi pomáhajú a vďaka nim je to v bránke ľahšie." Podľa Petra Bjalončíka to po ďalšom kole môže byť opäť inak: "Je to pekné, či už pre fanúšikov alebo aj pre nás v hlavách. Aj tréner nám však prízvukuje, že ideme zápas za zápasom. Tých stretnutí je ešte strašne veľa. Musíme stále robiť našu prácu a dodržiavať pokyny od trénerov.



Práve center tretej formácie sa vrátil domov do Popradu začiatkom januára, keď ho Michalovce vymenili za obrancu Adama Drgoňa. Zmena prostredia mu zjavne pomohla, keďže po siedmich dueloch má priemer bod na zápas vďaka štyrom gólom a trom asistenciám. "Hovorím to od prvého stretnutia, že mi to asi sadlo. Už je len na mne ako budem ďalej pokračovať. Moje góly alebo body plynú aj z práce spoluhráčov. Som šťastný, že to tak ide. Verím, že sa odvďačím trénerom za ich dôveru. Som rád, že sa tímu darí a môžem k tomu prispieť aj ja. Hrávam vo formácii so super spoluhráčmi. Treba veriť, že to pôjde mužstvu ako doteraz. Každý pracuje na sto percent," skonštatoval Bjalončík, ktorý v piatok už po 86 sekundách otvoril skóre duelu.



Na ďalší gól čakalo 2696 divákov až do 37. minúty a opäť sa tešili domáci. Strelu Bena Betkera trenčiansky brankár Connor LaCouvee len vyrazil do strany a Dominik Jendek zakončil do odkrytej bránky. V tretej časti sa strelou do prázdnej bránky presadil Tyler Coulter. Krátko na to Andrew Calof zvýšil už na 4:0.



"Bol to ťažký zápas a špeciálne v prvej tretine, keď na mňa išli len dve alebo tri strely. Bolo náročné udržať sústredenie na duel," uviedol Vay, ktorý 42 sekúnd pre treťou sirénou inkasoval od Šimona Petráša a nepripísal si druhé čisté konto v sezóne. "Je to tak ako je. Pre mňa je dôležitejšie vyhrať zápas," dodal brankár Popradu. "Mrzí to a možno to je jediná škvrna tohto stretnutia pre nás. Verím, že v ďalších zápasoch mu pomôžeme a dosiahne čisté konto," zhodnotil Bjalončík a vrátil sa ešte k piatkovému duelu: "Bol celkom ťažký. Hralo sa hore-dole. V druhej tretine mal súper trocha navrch podľa mňa, no brankár Vay bol skvelý. V tretej sme "zabili" ten duel a tri body zostali doma."



Trenčanom po stretnutí nebolo veľmi do reči. Podľa obrancu Mareka Hudeca mrzeli mužstvo nepremenené šance za stavu 0:1: "Vedeli sme, že Poprad má aktuálne najlepšiu formu z celej extraligy. Chceli sme hrať zodpovedne a čakať na chyby, ktoré sme chceli využiť. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Oni to potom zlomili, zvýšili svoj náskok a odskočili nám." Dvadsaťdeväťročný bek, ktorý v sezónach 2020/21 a 2021/22 pôsobil v Poprade, ocenil kvalitu súpera: "Samozrejme som profesionál, som sústredený na povinnosti v Trenčíne. Mám tu však veľmi veľa kamarátov a zo srdca im to prajem. Som rád, že popradský hokej zažíva také obdobie."



"Kamzíci" po stretnutí ocenili hlavne prínos Bjorkstranda. "Je to skvelý tréner, no aj človek mimo ľadu. Každý ho rešpektuje. On je veľmi pracovitý kouč, prinútil nás tvrdo makať a všetko sme si zaslúžili. Myslím si, že na konci sezóny počas play off sa táto tvrdá práca prejaví," povedal Dmowski, ktorý je najlepším strelcom súťaže (26 gólov) a tretí najproduktívnejší hráč extraligy: "Milujem tu hrať. Užívam si, že môže pôsobiť v tejto lige. Je veľmi ofenzívna, čo je fajn. Pomáha mi v tom, aby som bol lepším hráčom a človekom. Chcem poďakovať vedeniu klubu a aj spoluhráčom za túto príležitosť."



Podľa asistenta trénera domácich Jána Šimka začala lepšie fungovať defenzíva: "Todd od každého vyžaduje stopercentné nasadenie a koncentráciu. Chlapci tomu veria, čo nám prináša úspech a víťazný hokej. Stále je však na čom pracovať. Todd sa to snaží držať pevnou rukou, aby nikto nepoľavil. Vrátane nás a celého realizačného tímu, končiac posledným hráčom. Preto nevnímame až tak tabuľkové postavenie a skôr sa zameriavame na každodennú prácu. Viacero aspektov do seba zapadlo. Dôležité je dodržať nastolený trend."



Popradčania sa v nedeľu predstavia v Košiciach, Trenčín čaká domáci duel proti Novým Zámkom.