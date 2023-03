Hokejisti Popradu stratili šancu na prvú šestku

Poprad 3. marca (TASR) - Hokejisti Popradu prehrali v druhom domácom zápase za sebou a stratili šancu na priamy postup do štvrťfinále play off. V 43. kole Tipos extraligy nestačili na Banskú Bystricu 2:4, ktorá sa dostala na 4. miesto pred Spišskú Novú Ves.



Rozhodujúce chvíle stretnutia prišli v druhej tretine, keď sa hostia dokázali dvakrát presadiť. Andrej Bíreš najprv poslal Bystricu do vedenia 2:1 počas vlastného oslabenia a o sedem minút neskôr sa presadil aj Branden Troock, čo bol nakoniec rozhodujúci gól duelu. "Začali sme celkom dobre a dostali sme sa aj do vedenia. Vedeli sme, že to bude ťažký duel, keďže Popradu išlo o šestku. My sme však už chceli strhnúť to play off na našu stranu a podarilo sa nám to. Ubojovali sme to," povedal útočník hostí Michal Kabáč.



Kapitán Banskej Bystrice zhodnotil už v predstihu aj celú základnú časť: "Bolo to ako na hojdačke. V príprave sme prehrali len jeden duel z ôsmich, ale začiatok ročníka bol hrozný až pomaly do októbra až novembra. Potom sme však začali vyhrávať aj sme dobre hrali. Veľké zmeny však v tíme neboli okrem trénerských postov. Vedeli sme, že to v nás je. Potrebovali sme len nájsť cestu, čo sa nám podarilo a teraz sme tam, kde sme."



Naopak, domáci kouč Peter Mikula bol nespokojný s výkonom svojho mužstva: "Dnes nás čakal zápas s veľkým "Z" a vedeli sme, že keby sme ho dotiahli do úspešného konca, môžeme ešte hrať o prvú šestku. Hlboko som však sklamaný z toho, čo som videl na ľade. Poviem to poeticky, ale chýbala mi taká vlčia dravosť, agresivita a do toho sa určite zaplietla aj stresová záležitosť. Výkon mužstva bol taký melancholický. Myslím si, že v týchto prvkoch nás súper preskákal a zaslúžene vyhral."



Popradčanom patrí v tabuľke priebežná 8. priečka, ktorá by znamenala, že predkolo začnú doma. V záverečnom kole však cestujú do Michaloviec. Tie strácajú na šieste Nové Zámky len dva body a stále si ešte môžu zabezpečiť priamy postup do štvrťfinále. Navyše deviaty Trenčín stráca len bod a privíta Prešov, ktorý skončí s určitosťou na poslednom 12. mieste a vypadne do nižšej súťaže.



"Proti Košiciam nám chýbal jeden článok a oni sa veľmi ľahko dostali do vedenia. Boli to však diametrálne odlišné výkony z hľadiska nasadenia a enormnej snahy mužstva oproti tomuto zápasu. Na niektoré veci som už upozorňoval po mojom príchode. Veľmi veľa stretnutí sme nezvládli, ktoré sme mohli vyhrať a kľudne byť na štvrtom mieste. Už dávno sme mohli byť v pohode, keby sme zvládli len polovicu tých duelov. Chybu hľadám niekde pred dvoma mesiacmi a nie pri týchto dvoch zápasoch," skonštatoval Mikula, prečo sa Poprad nedostal do šestky.