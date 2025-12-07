< sekcia Šport
Hokejisti Popradu triumfovali Košice 8:2
Cracknell sa okrem hetriku blysol aj dvomi asistenciami.
Autor TASR
Poprad 7. decembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad deklasovali v nedeľňajšom zápase 26. kola Tipsport ligy na domácom ľade HC Košice 8:2. „Oceliarom“ tak preťali šnúru troch víťazstiev a svoju sériu so ziskom minimálne bodu natiahli už na deväť zápasov. Z ôsmich gólov nedali ani jeden v presilovke, no hneď dva strelili v jednom oslabení.
„Kamzíci“ po presných zásahoch Bjalončíka, Malinu a Cracknella viedli už na začiatku 11. minúty 3:0 a v úvode druhého dejstva odskočili na 5:0 po góloch Výhonského a Suchého. Hostia reagovali zmenou v bránkovisku a Riečický vystriedal Jurčáka. Košice následne znížili na 2:5 zo svojho pohľadu zásluhou Petráša a Ferenca, ale ešte v druhej tretine pridal svoj druhý gól Cracknell, ktorý v tretej 20-minútovke v oslabení skompletizoval hetrik. Popradu sa podaril husársky kúsok, keďže ešte v tom istom oslabení upravil na 8:2 svojím druhým presným zásahom Výhonský. Cracknell sa okrem hetriku blysol aj dvomi asistenciami.
„Kamzíci“ po presných zásahoch Bjalončíka, Malinu a Cracknella viedli už na začiatku 11. minúty 3:0 a v úvode druhého dejstva odskočili na 5:0 po góloch Výhonského a Suchého. Hostia reagovali zmenou v bránkovisku a Riečický vystriedal Jurčáka. Košice následne znížili na 2:5 zo svojho pohľadu zásluhou Petráša a Ferenca, ale ešte v druhej tretine pridal svoj druhý gól Cracknell, ktorý v tretej 20-minútovke v oslabení skompletizoval hetrik. Popradu sa podaril husársky kúsok, keďže ešte v tom istom oslabení upravil na 8:2 svojím druhým presným zásahom Výhonský. Cracknell sa okrem hetriku blysol aj dvomi asistenciami.
Tipsport liga - 26. kolo:
HK Poprad - HC Košice 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)
Góly: 5. Bjalončík (Cracknell), 10. Malina (Cracknell, Šotek), 11. Cracknell (Calof, Bjalončík), 23. Výhonský (Urbánek, Nemčík), 24. Suchý (Török, Majdan), 39. Cracknell (Calof), 50. Cracknell (Nauš), 50. Výhonský - 32. Petráš (Jellúš, T. Mikúš), 39. Ferenc (Havrila, Liščinský). Rozhodcovia: Štefik, Novák - Frimmel, Bezák, vylúčení: 9:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia 2:0, 1930 divákov
Poprad: Parks - Malina, Bodák, Nemčík, Fereta, Lefebvre, Sproul - Kundrik, Výhonský, Gabor - Majdan, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Bjalončík, Cracknell, Calof
Košice: Jurčák (24. Riečický) - Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Mitro - Petráš, Krivošík, T. Mikúš - Rogoň, Havrila, Liščinský - Kvietok, Jellúš, Plochotnik - J. Bartoš, T. Varga, Zuščák - Timko
HK Poprad - HC Košice 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)
Góly: 5. Bjalončík (Cracknell), 10. Malina (Cracknell, Šotek), 11. Cracknell (Calof, Bjalončík), 23. Výhonský (Urbánek, Nemčík), 24. Suchý (Török, Majdan), 39. Cracknell (Calof), 50. Cracknell (Nauš), 50. Výhonský - 32. Petráš (Jellúš, T. Mikúš), 39. Ferenc (Havrila, Liščinský). Rozhodcovia: Štefik, Novák - Frimmel, Bezák, vylúčení: 9:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia 2:0, 1930 divákov
Poprad: Parks - Malina, Bodák, Nemčík, Fereta, Lefebvre, Sproul - Kundrik, Výhonský, Gabor - Majdan, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Bjalončík, Cracknell, Calof
Košice: Jurčák (24. Riečický) - Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Mitro - Petráš, Krivošík, T. Mikúš - Rogoň, Havrila, Liščinský - Kvietok, Jellúš, Plochotnik - J. Bartoš, T. Varga, Zuščák - Timko