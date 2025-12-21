< sekcia Šport
Hokejisti Popradu zdolali Duklu Michalovce 5:2
Autor TASR
Michalovce 21. decembra (TASR) - Popradskí hokejisti zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kole Tipsport ligy na ľade Michaloviec 5:2 a zaznamenali už siedmy triumf v sérii, vďaka čomu poskočili na priebežné piate miesto tabuľky. Domáci nenadviazali na predchádzajúce dve výhry a sú na desiatom mieste.
Hráči Popradu sa dostali do vedenia v 13. minúte zásluhou Cracknella a druhý gól pridal pár sekúnd pred druhou prestávkou, keď sa presadil Lefebvre. Diváci videli najviac gólov v tretej časti, ktorú odštartoval kontaktným zásahom domáci Roy. O pár minút však odpovedal Bjalončík a na gól Meliška z 52. minúty ihneď reagoval Calof. V poslednej minúte spečatil triumf hostí Török.
31. kolo Tipsport ligy:
HK Dukla Michalovce - HK Poprad 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Góly: 41. Roy (Virtanen), 52. Meliško (Kytnár) - 13. Cracknell (Sproul, Bjalončík), 40. Lefebvre (Majdan, Výhonský), 47. Bjalončík (Sproul, Calof), 53. Calof (Cracknell, Malina), 60. Török (Cracknell, Urbánek). Rozhodcovia: Kocúr, Rojík - Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 3:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1729 divákov.
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Stripai, Matta, Roman - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmída, Safaralejev - Varga, Lichanec, Hrabčák
Poprad: Parks - Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sproul, Lefebvre, Gabor, Sluka - Török, Suchý, Majdan - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Urbánek, Nauš - Stanček, Výhonský, Kundrik
