Hokejisti Trenčína podľahli Banskej Bystrici, debakel Slovana 1:10

Tipos extraliga - 23. kolo:



HK Poprad - HK Nitra 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)



Góly: 48. Dmowski, 49. Urbánek, 55. Kotvan (Calof, Záborský) - 2. Jackson (Harper, Gajdoš), 32. Jackson (Gates, Buček) Rozhodovali: Goga, Výleta - Jedlička, Vyšný, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1668 divákov



Poprad: Vay – Turan, McFadden, Brincko, Kotvan, J. Brejčák, D. Brejčák, Kurovskij, Nahalka – Peresunko, Coulter, Dmowski – Kukuča, Calof, Záborský – Svitana, Mlynarovič, Paločko – Šotek, Urbánek, Bodnár



Nitra: Aittokallio – Cotton, Bača, Valent, Gajdoš, Vitáloš, Stacha, Fatul – Bajtek, Gill, Buček – Jackson, Gates, Harper – Bartakovics, Šramaty, Čederle – Lacka, Bubela, Okoličány - Ridzoň

HK Dukla Trenčín – HC '05 Banská Bystrica 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)



Góly: 7. Baláž, 20. Immo (Conwway), 21. Ahl (Conway) – 11. Adam (Turnbull), 13. Turnbull (Vela, Adam), 23. Plančár (Stránský, Štrauch), 35. Ďatelinka (Šenkeřík, Petriska). Rozhodovali: Crman, Štefik – Konc ml., Frimmel, vylúčení: 6:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 1790 divákov.







Dukla Trenčín: LaCouvee – Starosta, Pietroniro, Ekberg, Hlaváč, Nemčík, M. Hudec, Kupec - D. Hudec Sojčík, Petráš – Ahl, Conway, Charbonneau – Krajčovič, Lichanec, Sloboda – Immo, Baláž, Giľák



Banská Bystrica: Belányi – Bačik, Eichwede-Wilde, Šenkeřík, Hora, Ďatelinka, Luža, Žabka – Wilkins, Vela, Turnbull -Petriska, Adam, Faith – Výhonský, Bíreš, Macek – Plančár, Štránský, Štrauch



HC 19 Humenné – HC Košice 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)



Góly: 17. Linet (Kuru, Diakov), 20. Pereskokov (Kuru, Glazkov), 25. Šoltés (Borov), 39. Linet (Pereskokov, Kuru) - 47. Berger (Lamper, Havrila). Rozhodovali: Novák, Krajčík – Pribula, Tichý, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0



Humenné: Kozel - Glazkov, Novický, Meliško, Sergienko, Novota, Diakov, Fereta, Novák - Pereskokov, Kuru, Handlovský - Šoltés, Lucenius, Borov - Horvát, Linet, Lačný - Ragan, Krajňák, Thomka



Košice: Riečický - Breton, Olsson, Šedivý, Ferenc, Mihalik, Bartoš, Hudec - Fejes, Berger, Pollock - Lunter, Chovan Jääskeläinen - Bartánus, Šimun, Lamper - Rogoň, Havrila, Bačo

HC Mikron Nové Zámky - HK Spišská Nová Ves 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)



Góly: 8. T. Mikúš (Johnson), 9. Michnáč (Kozák, Roy), 12. Roy (Michnáč, Roman) – 1. Nellis (Archambault, Burgess), 35. Nellis (Archambault, Merežko), 45. Kerbashian (Majdan, Merežko), 48. Džugan (Merežko), 59. Burgess (Vandas). Rozhodovali: Hronský, Stano - Orolin, Gegáň, vylúčení: 2:1, presilovky a oslabenia: 0:0



N. Zámky: Kantor – Roman, Lee, Mamčics, Ligas, Kozák, Novajovský – Prokeš, Ondrušek, Števuliak – T. Mikúš, Johnson, J. Mikúš – Stupka, Roy, Michnáč – Fafrák, Barto, Kováč



Spišská: Surák – Ališauskas, Merežko, Knižka, J. Valach, Romaňák, Žiak, Veverčák – Burgess, Nellis, Archambault – Majdan, Kerbashian, Bakoš – Džugan, Myklucha, Vandas – Drábek, Bortňák, Danielčák - Zöld

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava 10:1 (3:1, 5:0, 2:0)



Góly: 9. Bodák (Puliš, Heard), 14. Pearson (Daugavinš), 19. Acolatse (Suja), 24. Santos (Michalčin, Pearson), 29. Daugavinš (Santos, Pearson), 35. Pearson (Daugavinš), 36. Acolatse, 38. Pearson (Bodák) , 47. Stripai (Fedor), 56. Pearson (Daugavinš, Bodák) - 18. Žitný (Korenčík, Findlay). Rozhodovali: Snášel, Žák - Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše Heard (Mich.) a Werek (Slov.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0. Zmeny: 29. Coreaeu (Slov.) namiesto Godlu



Michalovce: Škorvánek - Pišoja, Acolatse, Bindulis, Michalčin, Bodák, Cibák, Fedor, Stripai - Daugavinš, Pearson, Santos - Puliš, Heard, Valach - Paločko, Suja, Bjalončík - Vašaš, Solenský, Kabáč



Košice: Godla (29. Coreau) - Korenčík, Lalonde, Demo, Romančík, Maier, Golian, Beňo - Takáč, Werek, Pecararo - Žitný, Findlay, Brown - Ranford, Preisinger, Fominych - Török, Šille, Masnica - L. Jendek

HK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)



Góly: 4. Lahtinen (Quince, Réway), 26. Quince, 29. Lahtinen (Quince, Réway), 45. Lahtinen (Fekiač, Hraško), 45. Nauš (Egle) – 3. Bondra (Kubka, Viedenský), 26. Mucha (Kašlík), 30. Bondra (Zuzin). Rozhodovali: Baluška, J. Konc ml. - Kacej, Valo, vylúčení: 2:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 687 divákov.







Liptovský Mikuláš: Krasikov - Mezovský, Lalík, Žilka, Vasilyev, Hraško, Fekiač, Nátny, Vojtech, Réway – Lahtinen, Quince, Nauš – Berry, Egle, Avtsin – Sukeľ, Uhrík, Valigura – Tkáč, Vankúš



Zvolen: Kupsky - Sládok, Hain, Hults, Mudrák, Čulík, Kubka, Haborák, Hecl – Šiška, Langkow, Mucha – Kašlík, Hults, Zuzin – Bondra, Viedenský, Kolenič – Csányi, Marcinek

tabuľka po 23. kole:



1. Košice 23 15 0 3 5 81:53 48



2. Spišská Nová Ves 23 14 2 1 6 80:59 47



3. Zvolen 23 10 1 6 6 89:76 38



4. Michalovce 23 11 1 1 10 81:62 36



5. Poprad 23 10 2 1 10 72:65 35



6. B. Bystrica 23 10 2 0 11 65:82 34



7. Nitra 23 9 3 0 11 82:82 33



8. Liptovský Mikuláš 23 9 2 2 10 74:79 33



9. Nové Zámky 23 9 1 2 11 72:74 31



10. Slovan Bratislava 23 8 1 3 11 69:84 29



11. Dukla Trenčín 23 7 4 0 12 63:78 29



12. Humenné 23 6 1 1 15 60:94 21



Poprad 1. decembra (TASR) - Hokejisti Popradu zvíťazili v piatkovom zápase 23. kola Tipos extraligy nad HK Nitra 3:2. "Kamzíci" dokázali v záverečnom dejstve otočiť tromi gólmi nepriaznivý stav z 0:2. Popradčania zaznamenali štvrtý triumf za sebou, "corgoni" pridali tretiu prehru v sérii.Hostia viedli zásluhou dvojgólového Američana Jacksona. Domácich naštartoval za obratom v 48. minúte Dmowski a už o 56 sekúnd vyrovnal Urbánek. Autorom víťazného gólu bol v 55. minúte obranca Kotvan, ktorý využil presilovú hru.Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v 23. kole Tipos extraligy na ľade Dukly Trenčín 4:3. "Barani" uspeli v treťom z uplynulých štyroch duelov.Hokejisti HC 19 Humenné zdolali v piatkovom 23. kole Tipos extraligy na domácom ľade HC Košice 4:1. Líder tabuľky utrpel druhú prehru za sebou, v utorok podľahol Trenčínu 4:5 po predĺžení. Humenné ostáva v tabuľke na poslednom mieste so ziskom 21 bodov.Hostia mali v úvode hernú prevahu, no do vážnejšej príležitosti sa nedostali. Skóre sa po prvýkrát pri Laborci menilo v 17. minúte, keď domáci využili presilovku zásluhou bývalého útočníka Košíc Lineta. Do prvého klaksónu extraligový nováčik skóroval ešte raz, znova využitou početnou prevahou. Na streleckú listinu sa zapísal ďalší hráč s minulosťou v drese "oceliarov" Pereskokov.Líder tabuľky bol na ľade čoraz viac frustrovaní vývojom zápasu. Na svedomí to mal výborne chytajúci gólman Kozel. Aj v prostrednej tretine strelili Humenčania dva góly. Najskôr sa v 25. minúte ujala kombinácia do prázdnej bránky, na ktorej konci bol odchovanec hostí Šoltés a štvrtý gólový pozdrav Riečickému poslal v 39. minúte druhým gólom v zápase Linet. Obhajca titulu prelomil strelecké mlčanie až na konci 47. minúty, no bolo už neskoro. Výsledok len kozmeticky upravil obranca Berger.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovom zápase 23. kola Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 5:3. Spišiaci sa v tabuľke dotiahli na lídra z Košíc na rozdiel bodu. Novozámčania zaznamenali štvrtú prehru za sebou.Domáci si v prvej tretine vypracovali dvojgólový náskok 3:1, no hostia nezložili zbrane. "Rysy" dokázali tromi gólmi otočiť na 4:3 a duel spečatil gólom do prázdnej bránky Burgess.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce deklasovali v piatkovom zápase 23. kola Tipos extraligy Slovan Bratislava 10:1. Pre hostí to bola najvyššia prehra v ročníku, po ktorej sú na 10. priečke tabuľky iba o skóre pred predposledným Trenčínom. Pre Michalovce to bolo šieste víťazstvo za sebou. Na vysokom triumfe domácich sa šiestimi bodmi podieľal útočník Chase Pearson, ktorý pridal k štyrom gólom dve asistencie.Michalovčania chceli predĺžiť svoju víťaznú sériu a zároveň nadviazať na dva triumfy nad Slovanom z predošlých zápasov v prebiehajúcej sezóne. Tieto zámery začali napĺňať od 8. minúty, v ktorej obranca Bodák otvoril skóre. Na zásah Pearsona zo 14. minúty ešte dokázal odpovedať Žitný, pre ktorého to bol už štvrtý presný zásah po návrate do Slovana. Ešte do prvej prestávky však Acolatse vrátil domácim dvojgólový náskok. Michalovčania v druhej tretine herne dominovali a potvrdili to piatimi gólmi. Hostí nenaštartovalo ani striedanie brankárov, keď Coreau vystriedal Godlu po 5. inkasovanom góle. Pearson skompletizoval svoj druhý hetrik v sezóne v 38. minúte (8:1). Stripai zvýšil v 47. minúte na 9:1 a želanie domácich divákov, ktorí túžili po desiatke, vyslyšal v 56. minúte Pearson. Záver zápasu ešte spestrila potýčka Hearda s Werekom.Hokejisti Liptovského Mikuláša si pripísali v Tipos extralige druhé víťazstvo za sebou. Po utorkovom triumfe 4:2 nad Slovanom zdolali v piatok ľade HKM Zvolen 5:3. Domáci útočník Severi Lahtinen sa na triumfe podieľal hetrikom.