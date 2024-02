Hokejisti Popradu zdolali Trenčín a posunul sa na čelo tabuľky

Tipos extraliga – 41. kolo:



HK Poprad – HK Dukla Trenčín 4:0 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 2. Bjalončík (Calof, Steenbergen), 37. Jendek (Betker, Šotek), 57. Coulter (Svitana), 59. Calof (Záborský, Betker) – 60. Petráš (Conway, Sojčík). Rozhodovali: Crman, Kalina – Bogdaň, Knižka, vylúčení: 1:0 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2696 divákov.



Poprad: Vay – Cardwell, Brincko, Turan, Betker, Česánek, D. Brejčák – Svitana, Coulter, Dmowski – Kukuča, Jendek, Záborský – Calof, Bjalončík, Steenbergen – Belluš, Suchý, Šotek



Trenčín: LaCouvee – Pietroniro, Kielb, Starosta, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Kupec – Giľák, Baláž, Ahl – Charbonneau, Conway, D. Hudec – Immo, Sojčík, Petráš – Sloboda, Mikúš, Krajčovič – Stahoň

Poprad 2. februára (TASR) - Hokejisti Popradu zvíťazili v 41. kole Tipos extraligy nad Trenčínom 4:1 a poskočil na čelo tabuľky. "Kamzíci" využili zaváhanie Spišskej Novej Vsi, ktorá prehrala na ľade Liptovského Mikuláša 2:3 a pred Spišiakmi majú dvojbodový náskok. Popradčania triumfovali v siedmom zápase v sérii a tretíkrát v sezóne nad Trenčínom."Kamzíci" sa ujali vedenia už po 86 sekundách, keď Calof našiel medzi kruhmi Bjalončíka, ktorý prestrelil LaCouveeho. Na ďalší gól čakali diváci až do 37. minúty a opäť sa tešili domáci. Strelu Betkera trenčiansky brankár len vyrazil do strany a Jendek zakončil do odkrytej bránky. V závere skúsili Trenčania hru bez brankára, no už po pár sekundách to využil Coulter. Necelé dve minúty pred koncom tretej časti ešte zvýšil Calof na 4:0. Hostia sa dočkali 42 sekúnd pre sirénou vďaka Petrášovi.Do duelu nenastúpil švédsky obranca s kazašským pasom Viktor Svedberg, ktorému Poprad ešte nestihol vybaviť všetky administratívne veci po prestupe.