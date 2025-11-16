Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejisti Popradu zvíťazili na ľade Nitry 1:0

Na snímke zľava Zach Osburn (Nitra) a Peter Kundrík (Poprad) bojujú o puk v zápase 19. kola hokejovej Tipsport ligy HK Nitra - HK Poprad v Nitre v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Popradčania začali pod Zoborom aktívne a v 13. minúte im bol odmenou presný zásah z hokejky Ryana Sproula.

Nitra 16. novembra (TASR) - Hokejisti Popradu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 19. kola Tipsport ligy na ľade Nitry 1:0. „Kamzíci“ zaznamenali druhý triumf na nulu po reprezentačnej prestávke a na predposlednom 11. mieste sa odpútali od posledného Prešova na rozdiel piatich bodov. Nitrania zostali na čele tabuľky s trojbodovým náskokom, keďže zakopnutiu sa nevyhli ani Žilina a Slovan.

Popradčania začali pod Zoborom aktívne a v 13. minúte im bol odmenou presný zásah z hokejky Ryana Sproula. Prostredná časť priniesla fyzický hokej s množstvom osobných súbojov. Nitrania mali príležitosti na vyrovnanie v presilových hrách, skóre sa však nemenilo. „Corgoňom“ sa nepodarilo vyrovnať ani v treťom dejstve a Poprad vyhral druhýkrát za sebou bez inkasovaného gólu.



Tipsport liga - 19. kolo:

HK Nitra - HK Poprad 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 13. Sproul (Výhonský, Török). Rozhodcovia: Goga, Klejna – Kacej, Frimmel, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.

Nitra: Patrikainen – Osburn, Mezei, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Chrenko, Nemec – Lacka, Čederle, Molnár – Hrnka, Bubela, Bajtek - Kováč

Poprad: Parks – Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík – Calof, Cracknell, Bjalončík – Török, Suchý, Výhonský – Šotek, Urbánek, Nauš – Stanček, Kundrik, Majdan
