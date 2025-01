Hokejisti Popradu zvíťazili nad Trenčínom 3:2

Tipos extraliga – 41. kolo:



HK Poprad – HK Dukla Trenčín 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 35. Cracknell (Urbánek, Calof), 49. Bjalončík (Cracknell, Calof), 64. Bjalončík (Urbánek) – 24. Ahl (Josling, Grigals), 51. Josling (Schmiemann, Stapley). Rozhodcovia: Kocúr, Rojík – Vyšný, Knižka, vylúčení: 1:2 na 2 min, navyše: Nauš (Poprad) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1686 divákov.







Poprad: Vay – Turan, Bourque, Malina, Kotvan, Cardwell, Fereta, Sluka – Calof, Cracknell, Šotek – Pulkkinen, Bjalončík, Broadhurst – Török, Urbánek, Nauš – Mlynarovič, Suchý, Kundrik



Trenčín: Grigals – Hatala, Schmiemann, Macejko, Laurenčík, Bokroš, Starosta, Hrenák – Josling, Mráz, Ahl – Green, Stapley, Leskinen – Krajčovič, Kalis, Lapšanský – Hudec, Krajč, Tomík – Bezúch



Poprad 24. januára (TASR) - Hokejisti Popradu zvíťazili v piatkovom zápase 41. kola Tipos extraligy nad Trenčínom 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 64. minúte útočník Peter Bjalončík. "Kamzíci" dosiahli druhý triumf za sebou a v tabuľke sa posunuli na 8. miesto. Trenčín má oproti Popradu horšie skóre a je na 9. priečke.Hostia viedli od 24. minúty zásluhou kapitána Filipa Ahla. Poprad odpovedal ešte v druhej časti, keď sa v presilovej hre presadil Adam Cracknell a s 26 gólmi potvrdil pozíciu najlepšieho strelca ligy. V polovici tretej tretiny poslal domácich do vedenia Bjalončík. Krátko na to skomplikovalo "kamzíkom" situáciu vylúčenie obrancu Aureal Nauša na 5 minút a do konca zápasu. V početnej výhode vyrovnal Sean Josling. V predĺžení však Bjalončík druhým gólom v stretnutí zaistil pre Poprad extra bod.