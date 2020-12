Hokejisti Popravu zvíťazili nad HKM Zvolen 9:2 v 20. kole

HK Poprad - HKm Zvolen 9:2 (2:1, 3:0, 4:1)



Góly: 11. Matúš Paločko (Bjalončík, Matej Paločko), 18. Zagrapan (Tavi, Livingston), 21. Handlovský (Vandas), 25. Livingston (Tavi, Handlovský), 39. Svitana (Skokan, Haščák), 45. Haščák (Brejčák, Skokan), 46. Vandas (Hudec, Preisinger), 52. Haščák (Skokan, Svitana) 60. Vandas (Drgoň, Handlovský) – 15. Kelemen (Bondra, Mikúš), 54. Hraško (Nuutinen). Rozhodovali: Tvrdoň, Hronský – Kacej, Crman, vylúčení: 3:4, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0



Poprad: Vošvrda – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Repe, Hudec, Česánek – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Tavi, Zagrapan, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Jevoš



Zvolen: Rahm (41. Trenčan) – Betker, Hatala, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Meliško – Bondra, Mikúš, Kelemen – McPherson, Helewka, Nuutinen – Stupka, Zuzin, Tibenský – Ďuriš, Chlepčok, Marcinek – Gubančok

Poprad 6. decembra (TASR) -Hokejisti Popradu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 20. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen vysoko 9:2 a upevnili si pozíciu na čele tabuľky.Poprad, ktorý v posledných dvoch dueloch inkasoval od Košíc až 11 gólov, sa doma proti Zvolenu rozbiehal veľmi pomaly. "Kamzíkom" vyšla prvá pekná akcia až v 11. minúte a hneď z toho bol gól. O otvorenie skóre sa postarala štvrtá formácia. Bjalončík prestrčil prihrávku cez brániacich hráčov na voľného Matúša Paločka a ten poslal puk do odkrytej časti bránky. Hostia vyrovnali po kurióznej situácii. Odrazený puk sa po veľkom oblúku skĺzol za chrbát brankára Vošvrdu až napokon skončil v sieti. Pri vyrovnaní hostí bola posunutá konštrukcia popradskej brány a preto sa ešte telefonovalo. Videorozhodca po konzultácii zásah Zvolena odobril. Do kabín išli s tesným vedením napokon Popradčania. Tretí útok domácich si vymieňal puk za bránou Rahma až prišla prihrávka Taviho popred bránkovisko a Zagrapan sa z ostrého uhla nemýlil - 2:1.Už po pár sekundách druhej tretiny šli podtatranci do dvojgólového trháku. Hatala chyboval v rozohrávke, ktorú vystihol Vandas. Individuálna akcia mu síce nevyšla, ale zo situácie profitoval Handlovský. Hostia si vyberali slabšie chvíľky. Jednu z nich potrestal v presilovej hre pohotový Livingston. Ako sa dá zahodiť nemožné, predviedol v 26. minúte Skokan po Haščákovom priťuknutí. V ďalšom priebehu sa hra upokojila. Hostí mohli vrátiť do zápasu ponúknuté presilové hry, ktoré ale nezahrali ideálne. Trest preto prišiel v samom závere druhého dejstva. V presilovej hre zvýšil na priebežných 5:1 Svitana.Do záverečnej časti hry naskočili Zvolenčania s Adamom Trenčanom v bránke. Jeho kúzlo netrvalo dlho. V 45. minúte bol na konci peknej kombinácie Popradu kanonier Marcel Haščák. Demontáž Zvolena pokračovala ďalej. Už o necelých 30 sekúnd zvýšil na hrozivých 7:1 na dvakrát Vandas. Na hroziaci debakel reagoval tréner hostí oddychovým časom. "Rytieri" gólostroj Popradu pribrzdili, ale nezastavili. Na skórovanie v presilovej hre vyzval Haščáka Skokan a bolo 8:1. V 53. minúte mohol stav skorigovať počas početnej výhody Stupka. Proti bola konštrukcia Vošvrdovej bránky. O chvíľu na to hostia predsa len skórovali. Obranca Hraško si položil na zem brániaceho hráča a puk napálil do siete - 8:2. Mikulášska nádielka v podaní "kamzíkov" nepovedala posledné slovo. Minútu pred koncom riadnej hracej doby napálil puk na bránku súpera Drgoň a odrazený puk upratal do siete dvojgólový strelec zápasu Vandas.