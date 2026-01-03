< sekcia Šport
Hokejisti Prešova triumfovali Košice
Autor TASR
Košice 3. januára (TASR) - Hokejisti Prešova triumfovali v 35. kole Tipsport ligy na ľade Košíc 6:4. Pre hostí to bolo po trojzápasovej sérii prehier druhé víťazstvo za sebou. V tabuľke však naďalej zostávajú na poslednej pozícii s 31 nazbieranými bodmi. Pre domácich to bol naopak druhý neúspech v sérii.
Košičania síce od druhej minúty po zásahu Ullmana prehrávali, ale ešte do konca prvej tretiny otočili vývoj stretnutia na svoju stranu. Na začiatku 43. minúty viedli dokonca 4:2, no potom prišla od Prešova štvorgólová kanonáda. Jej hlavnou postavou bol dvojgólový Avcin, ku ktorému sa pridali Rockwood s Indrašisom.
Tipsport liga - 35. kolo:
HC Košice - HC Prešov 4:6 (2:1, 1:1, 1:4)
Góly: 4. Mikúš (Krivošík, Bučko), 9. Plochotnik (Varga, Bartoš), 32. Mikúš (Chovan, Rosandič), 43. Havrila (Lamper, Rogoň) – 2. Ullman (Rockwood), 21. Chatrnúch (Ullman), 44. Avcin (Valigura, MacDougall), 46. Rockwood (Bukarts, Ullman), 55. Indrašis (Bukarts), 56. Avcin (Valigura). Rozhodcovia: Kocúr, T. Orolin - M. Orolin, Tomáš, vylúčení: 8:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3967 divákov
Košice: Riečický – Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Kvietok – Mikúš, Krivošík, Petráš – Lamper, Havrila, Rogoň – Plochotnik, Chovan, Jellúš – Tariška, Varga, Lunter
Prešov: Vyletelka – Nátny, MacDougall, Chatrnúch, Ullman, Semaňák, Hain, Eperješi, Danielčák – Bukarts, Indrašis, Avcin – Valigura, Suja, Rockwood – Bačo, Bortňák, Chalupa – Blaško, Frič, Jokeľ
