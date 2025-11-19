< sekcia Šport
Spišiaci podľahli Prešovu, Záborský: Vyškolili nás z efektivity
Hostí trápila pred duelom choroba v šatni, ktorá prinútila hrať viacero hráčov so sebazaprením.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 19. novembra (TASR) - Hokejisti Prešova zvíťazili v stredajšom zápase 20. kola Tipsport ligy nad tímom HK Spišská Nová Ves 4:2. Nováčik najvyššej slovenskej súťaže zaznamenal po návrate medzi elitu piaty triumf v riadnom hracom čase a na poslednom 12. mieste má 17 bodov. Zmenšil tak svoju stratu na predposledné Michalovce na rozdiel štyroch bodov. Spišiakom patrí s 24 bodmi v tabuľke 9. pozícia.
Hostí trápila pred duelom choroba v šatni, ktorá prinútila hrať viacero hráčov so sebazaprením. „Rysy“ napriek tomu v 22. minúte poslal do vedenia Olivier Archambault, no Prešovčania dokázali vývoj stretnutia otočiť. Ešte v prostrednej časti znížil Lukáš Kozák a v presilovke zariadil vedenie pre domácich William Rapuzzi. V treťom dejstve ešte skórovali aj Matej Giľák s Matejom Paločkom a presný zásah hosťujúceho Mareka Viedenského minútu pred koncom už iba zmiernil prehru Spišskej Novej Vsi.
Hostí trápila pred duelom choroba v šatni, ktorá prinútila hrať viacero hráčov so sebazaprením. „Rysy“ napriek tomu v 22. minúte poslal do vedenia Olivier Archambault, no Prešovčania dokázali vývoj stretnutia otočiť. Ešte v prostrednej časti znížil Lukáš Kozák a v presilovke zariadil vedenie pre domácich William Rapuzzi. V treťom dejstve ešte skórovali aj Matej Giľák s Matejom Paločkom a presný zásah hosťujúceho Mareka Viedenského minútu pred koncom už iba zmiernil prehru Spišskej Novej Vsi.
Tipsport liga - 20. kolo:
HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Góly: 28. Kozák (Ullman, Rapuzzi), 32. Rapuzzi (Rockwood, Ullman), 41. Giľák (Avcin, Ullman), 57. Paločko (Jokeľ, Valigura) – 22. Archambault (Džugan, Turanský), 59. Viedenský (Archambault, Zajac). Rozhodcovia: Jobbágy, Krajčík – Šoltés, Tomáš, vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1535 divákov.
Prešov: Janus – Ullman, Kozák, MacDougall, Nátny, Hain, Brejčák – Giľák, Rapuzzi, Avcin – Fejes, Paločko, Rockwood – Valigura, Suja, Jokeľ – Chalupa, Bačo, Blaško
Spišská Nová Ves: Godla – Groch, Zajac, Žiak, Ališauskas, Barcík, Tychonick – Laferriere, Giroux, Archambault – Števuliak, Viedenský, Turanský – Džugan, Bortňák, Stas – Gonda, Vartovník, Belluš
HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Góly: 28. Kozák (Ullman, Rapuzzi), 32. Rapuzzi (Rockwood, Ullman), 41. Giľák (Avcin, Ullman), 57. Paločko (Jokeľ, Valigura) – 22. Archambault (Džugan, Turanský), 59. Viedenský (Archambault, Zajac). Rozhodcovia: Jobbágy, Krajčík – Šoltés, Tomáš, vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1535 divákov.
Prešov: Janus – Ullman, Kozák, MacDougall, Nátny, Hain, Brejčák – Giľák, Rapuzzi, Avcin – Fejes, Paločko, Rockwood – Valigura, Suja, Jokeľ – Chalupa, Bačo, Blaško
Spišská Nová Ves: Godla – Groch, Zajac, Žiak, Ališauskas, Barcík, Tychonick – Laferriere, Giroux, Archambault – Števuliak, Viedenský, Turanský – Džugan, Bortňák, Stas – Gonda, Vartovník, Belluš
hlasy trénerov /zdroj: JOJ Šport/:
Kai Suikkanen, tréner Prešova: „Previedli sme dobrý výkon. Zatiaľ nie na takej úrovni, na akej by som chcel byť, ale blížime sa k tomu. Prvá tretina sa skončila 0:0, ale podľa môjho názoru to bola z našej strany najlepšia v zápase. Je to pre nás veľké víťazstvo, nepozeráme sa na tabuľku, ale vždy na najbližší duel. Máme na konte tri víťazstvá v štyroch uplynulých zápasoch, ale stále je pred nami množstvo práce dosiahnuť level, aký by som chcel.“
Vladimír Záborský, tréner Spišskej Novej Vsi: „Prvých 10 minút prvej tretiny bolo z našej strany veľmi rozpačitých. Neboli sme koncentrovaní na zápas, postupne sme sa do toho dostávali. Druhá a tretia tretiny priniesla množstvo nevyužitých šancí a presilových hier. Gól sme dali až v závere, keď už to nič neriešilo. Prešov hral to, čo sme chceli hrať my - vyškolil nás z efektivity.“
Kai Suikkanen, tréner Prešova: „Previedli sme dobrý výkon. Zatiaľ nie na takej úrovni, na akej by som chcel byť, ale blížime sa k tomu. Prvá tretina sa skončila 0:0, ale podľa môjho názoru to bola z našej strany najlepšia v zápase. Je to pre nás veľké víťazstvo, nepozeráme sa na tabuľku, ale vždy na najbližší duel. Máme na konte tri víťazstvá v štyroch uplynulých zápasoch, ale stále je pred nami množstvo práce dosiahnuť level, aký by som chcel.“
Vladimír Záborský, tréner Spišskej Novej Vsi: „Prvých 10 minút prvej tretiny bolo z našej strany veľmi rozpačitých. Neboli sme koncentrovaní na zápas, postupne sme sa do toho dostávali. Druhá a tretia tretiny priniesla množstvo nevyužitých šancí a presilových hier. Gól sme dali až v závere, keď už to nič neriešilo. Prešov hral to, čo sme chceli hrať my - vyškolil nás z efektivity.“