Hokejisti Prešova zdolali Banskú Bystricu 4:1 na domácom ľade
Autor TASR
Prešov 19. októbra (TASR) - Hokejisti Prešova zdolali Banskú Bystricu 4:1 na domácom ľade v nedeľňajšom stretnutí 13. kola Tipsport ligy. Ukončili tak sériu piatich prehier.
Do vedenia išli ako prví „barani“, keď sa už v 2. minúte presadil v presilovke najproduktívnejší hráč a najlepší strelec súťaže Turnbull. Prešov mal ale v závere prvej tretiny k dispozícii presilovú hru piatich proti trom, ktorú v 20. minúte využil Rapuzzi. Domáci pokračovali v početnej prevahe v úvode prostrednej časti a Ullman v 21. minúte dokonal obrat, pričom na tomto góle v presilovke sa asistenciou podieľal brankár Vyletelka. V 53. minúte si otvoril strelecký účet v drese nováčika Avcin a v 58. minúte zvýšil na konečných 4:1 do prázdnej brány Rockwood.
Tipsport liga - 13. kolo:
HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly: 20. Rapuzzi (Rockwood, Fejes), 21. Ullman (Vyletelka), 53. Avcin (Fejes, MacDougall), 58. Rockwood - 2. Turnbull (Lucas, Faith). Rozhodcovia: Krajčík, Žák - Tichý, Kacej, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0
Prešov: Vyletelka - Novota, Ullman, Semaňák, MacDougall, Kozák, Hain - Avcin, Rapuzzi, Fejes - Jokeľ, Suja, Šille - Štetka, Rockwood, Giľák - Valigura, Paločko, Chalupa
Banská Bystrica: Rabčan - Galipeau, Lucas, Zeleňák, Lee, Česánek, Michalčin, Stránský - Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Gron, Kukuča - Kabáč, Ondrušek, Valach - Žiak, Dej, Tomka
