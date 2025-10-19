Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejisti Prešova zdolali Banskú Bystricu 4:1 na domácom ľade

a snímke zľava Jakub Suja (Prešov) a Carter Christopher Turnbull (Banská Bystrica) počas zápasu 13. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica v Prešove 19. októbra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihalíková

Domáci pokračovali v početnej prevahe v úvode prostrednej časti a Ullman v 21. minúte dokonal obrat.

Autor TASR
Prešov 19. októbra (TASR) - Hokejisti Prešova zdolali Banskú Bystricu 4:1 na domácom ľade v nedeľňajšom stretnutí 13. kola Tipsport ligy. Ukončili tak sériu piatich prehier.

Do vedenia išli ako prví „barani“, keď sa už v 2. minúte presadil v presilovke najproduktívnejší hráč a najlepší strelec súťaže Turnbull. Prešov mal ale v závere prvej tretiny k dispozícii presilovú hru piatich proti trom, ktorú v 20. minúte využil Rapuzzi. Domáci pokračovali v početnej prevahe v úvode prostrednej časti a Ullman v 21. minúte dokonal obrat, pričom na tomto góle v presilovke sa asistenciou podieľal brankár Vyletelka. V 53. minúte si otvoril strelecký účet v drese nováčika Avcin a v 58. minúte zvýšil na konečných 4:1 do prázdnej brány Rockwood.



Tipsport liga - 13. kolo:

HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Góly: 20. Rapuzzi (Rockwood, Fejes), 21. Ullman (Vyletelka), 53. Avcin (Fejes, MacDougall), 58. Rockwood - 2. Turnbull (Lucas, Faith). Rozhodcovia: Krajčík, Žák - Tichý, Kacej, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0

Prešov: Vyletelka - Novota, Ullman, Semaňák, MacDougall, Kozák, Hain - Avcin, Rapuzzi, Fejes - Jokeľ, Suja, Šille - Štetka, Rockwood, Giľák - Valigura, Paločko, Chalupa

Banská Bystrica: Rabčan - Galipeau, Lucas, Zeleňák, Lee, Česánek, Michalčin, Stránský - Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Gron, Kukuča - Kabáč, Ondrušek, Valach - Žiak, Dej, Tomka
