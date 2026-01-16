< sekcia Šport
Hokejisti Prešova zvíťazili na ľade Michaloviec 3:1
Autor TASR
Michalovce 16. januára (TASR) - Hokejisti Prešova zvíťazili v 39. kole Tipsport ligy na ľade Michaloviec 3:1. Napriek zisku troch bodov zostali na poslednom mieste tabuľky.
Prešovčania sa ujali vedenia v 11. minúte, keď sa po vydarenej kombinácii Chalupu s Avcinom presadil Suja. V polovici zápasu zvýšil náskok nováčika Bortňák, ktorý sa najlepšie zorientoval v skrumáži. Domáci znížili v úvode tretej tretiny zásluhou Virtanena, pri ich záverečnej power play však spečatil triumf Prešova Indrašis.
Tipsport liga - 39. kolo:
HK Dukla Michalovce - HC Prešov 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 43. Virtanen (Marcinko) - 11. Suja (Chalupa, Avcin), 31. Bortňák (Chatrnúch, Jokeľ), 60. Indrašis (Bukarts, MacDougall). Rozhodovali: Kocúr, Lesay – Bezák, Stanzel, vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.
Michalovce: Glosár – Marcinko, Welsh, Meliško, Macejko, Kubka, Stripai, Rimko, Roman – Martel, Roy, Virtanen – Fominych, Kytnár, Spodniak – Matta, Šmida, Safaralejev – Varga, Lichanec, Hrabčák
Prešov: Vyletelka – Ullman, Brincko, MacDougall, Nátny, Hain, Chatrnúch – Bukarts, Indrašis, Valigura – Chalupa, Suja, Avcin – Frič, Bortňák, Jokeľ – Blaško, Bačo, Danielčák
