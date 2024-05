Hokejisti Rakúska podľahli Dánom, Blichfeld s troma bodmi

A-skupina:



Rakúsko – Dánsko 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)



Góly: 20. Ganahl (Haudum, Rohrer) – 14. M. Lauridsen (Blichfeld, Russell), 17. Storm, 39. Blichfeld (Wejse, O. Lauridsen), 54. Scheel (Bruggisser, B. Jensen), 59. Blichfeld (Aagaard, Russell). Rozhodcovia: M. Holm (Švéd.), Schrader (Nem.) – N. Briganti (USA), Hynek (ČR), vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 15.719 divákov.



Rakúsko: Madlener – Zündel, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Brunner, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Raffl – M. Huber, Rossi, Zwerger – Rohrer, Haudum, Ganahl – Thaler, Wukovits, P. Huber



Dánsko: Dichow – M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Bruggisser, B. Jensen, Larsen – Blichfeld, Russell, Aagaard – Olesen, True, From – Scheel, Mölgaard, Andersen – Poulsen, Wejse, Storm – Schultz

tabuľka A-skupiny:



1. Dánsko 1 1 0 0 0 5:1 3



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 5:2 3



3. Kanada 1 1 0 0 0 4:2 3



4. Česko 1 0 1 0 0 1:0 2



------------------------------------



5. Fínsko 1 0 0 1 0 0:1 1



6. V. Británia 1 0 0 0 1 2:4 0



7. Nórsko 1 0 0 0 1 2:5 0



------------------------------------



8. Rakúsko 1 0 0 0 1 1:5 0



/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/

Praha 11. mája (TASR) - Hokejisti Dánska odštartovali svoje účinkovanie v základnej A-skupine na MS triumfom nad Rakúskom 5:1. Severania v Prahe kontrolovali hru počas celého duelu a potvrdili rolu favorita. Krídelník Joachim Blichfeld zaznamenal dva góly a asistenciu.Dáni sa o necelých 24 hodín neskôr stretnú s Kanadou, Rakúšania tiež nastúpia na svoj druhý zápas v nedeľu, keď ich o 20.20 čaká Švajčiarsko.Od úvodu sa hral svižný hokej, v ktorom dominoval boj o stredné pásmo. Priebeh prvej tretiny zmenili vylúčenia, Dáni sa dostali do vedenia v hre 4 na 4, keď M. Lauridsen na dvakrát pretlačil puk do siete. Krátko na to Storm v oslabení zvýšil na 2:0. Rakúšanov vrátil do zápasu Ganahl, ktorý 25 sekúnd pred koncom prvej časti prekonal Dichowa. Severania kontrolovali hru a na konci druhej tretiny Blichfeld strelou z prvej upravil na 3:1. Dáni v tretej pokračovali v aktivite, súpera nepúšťali do šancí a pridali ďalšie dva góly. V 54. minúte sa presadil Scheel a 63 sekúnd pred sirénou Blichfeld pridal v presilovej hre svoj druhý presný zásah.