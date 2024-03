Rangers postúpili do play off, Slafkovský prekonal rekord Tremblaya

výsledky - NHL:



Florida - Boston 3:4, New York Rangers - Philadelphia 6:5 pp, Pittsburgh - Carolina 4:1, Toronto Maple - New Jersey 3:6, Washington - Detroit 4:3 pp /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/, Nashville - Vegas 5:4 pp, Winnipeg - Edmonton 3:4 pp, Chcccago - Calgary 3:1, Colorado - Montreal 1:2 /SLAFKOVSKÝ za hostí 0+1/, Arizona - Columbus 6:2, Seattle - Anaheim 4:0, San Jose - Dallas 3:6



New York 27. marca (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers sa stali prvými postupujúcimi do play off NHL. Zisk miestenky do vyraďovacej fázy spečatili v noci na stredu víťazstvom 6:5 po predĺžení nad Philadelphiou. Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Colorada 2:1. Bodoval vo ôsmom zápase po sebe a ziskom 40. bodu v ročníku prekonal klubový rekord hráča do 20 rokov zo sezóny 1974/75. V 12-zápasovom programe bodoval zo Slovákov okrem neho už len obranca Martin Fehérváry, ktorý odohral takmer 20 minút a zaznamenal asistenciu vo víťaznom zápase Washingtonu proti Detroitu (4:3 pp). Okrem toho rozdal päť hitov.Rangers posúvalo do play off akékoľvek víťazstvo. V 36. sekunde predĺženia ho zariadil obranca Adam Fox. Rozhodol strelou spoza kruhov na buly, puk sa odrazil do siete od pravej žŕdky." povedal pre webový portál súťaže Fox, ktorý si pripísal aj asistenciu. Jeho spoluhráč Artemij Panarin zaznamenal tri asistencie a pokoril 100-bodovú métu ako prvý hráč klubu po Jaromírovi Jágrovi, ktorý v sezóne 2005/2006 nazbieral v základnej časti 123 bodov. Ruský krídelník má na konte 102 bodov. Dva góly "jazdcov" strelil Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck si pripísal gól a dve asistencie, Mika Zibanejad mal bilanciu 1+1. Rangers ako prví z tímov dosiahli stobodovú hranicu. Proti Flyers vyhrali siedmy vzájomný zápas v rade. Peter Laviolette sa tešil z 800. víťazstva v pozícii hlavného trénera, ako prvý kouč v histórii absolvuje play off so šiestimi rôznymi tímami.Oporou Montrealu v zápase s Coloradom bol brankár Sam Montembeault, ktorý zneškodnil 27 striel súpera. Už v 43. sekunde ho ako jediný prekonal Nathan MacKinnon, ktorý natiahol domácu bodovú sériu na 35 stretnutí. Už o deväť sekúnd neskôr však vyrovnal Nick Suzuki z akcie, po ktorej si pripísal druhú asistenciu Slafkovský. Vďaka nej sa v klubovej histórii osamostatnil na prvom mieste od Maria Tremblayho, ktorý v sezóne 1974/1975 nazbieral v tínedžerskom veku v jednej sezóne 39 bodov.povedal Slafkovský pre klubový web. Z uplynulých ôsmich zápasov má bilanciu dva góly a šesť asistencií. Proti Coloradu odohral takmer 22 minút a súperovho brankára ohrozil dvoma strelami. O triumfe hostí rozhodol ešte v prvej tretine Joel Armia a postaral sa o ukončenie deväťzápasovej víťaznej šnúry Avalanche. Na striedačku Canadiens sa vrátil tréner Martin St. Louis, ten chýbal z rodinných dôvodov od 16. marca.uviedol Suzuki na adresu St. Louisa.Washington zdolal v dôležitom súboji Detroit 4:3 po predĺžení a na pozícii s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii zvýšil náskok pred súperom na dva body. V predĺžení rozhodol o dvoch bodoch pre Capitals svojím druhým gólom v zápase Dylan Strome. Domáci center si narazil puk s Johnom Carlsonom a po jeho strieľanej prihrávke jemným tečom prekonal brankára Alexa Lyona. "Fenomenálne," povedal o Stromeovi tréner "Caps" Spencer Carbery. "Som na neho taký hrdý, lebo je víťazný typ. Chce tak veľmi vyhrať, dá sa to z neho cítiť, keď s ním hovoríte." Fehérváry asistoval pri zásahu Connora McMichaela. Strelu slovenského obrancu od modrej čiare tečoval T.J Oshie, puk sa odrazil na zadný mantinel, kde sa ho zmocnil McMichael a šikovne ho zasunul za Lyona, ktorý sa nestihol premiestniť k žŕdke. Fehérváry si ukončil osemzápasové čakanie na kanadský bod a s 11 asistenciami v sezóne si vytvoril nové osobné maximum. Alexander Ovečkin ukončil päťzápasovú gólovú sériu, hosťom nepomohli ani presný zásah a asistencia Alexa DeBrincata.Nashville zdolal Vegas 5:4 po predĺžení a minimálne bod získal už v 18. stretnutí v rade. V 40. sekunde extračasu o tom rozhodol švajčiarsky obranca Roman Josi. Predators vyhrali šiesty zápas v rade, hoci prehrávali 0:3 i 1:4. Ryan O’Reilly a Filip Forsberg zaznamenali po góle a dvoch asistenciách, Mark Jankowski a Gustav Nyquist po góle a asistencii. Forsberg strelil 40. gól v prebiehajúcom ročníku.New Jersey zdolalo Toronto 6:3, v drese "diablov" odohral Šimon Nemec takmer 17 minút a do štatistík si zapísal mínusový bod. Brankár Jake Allen prispel k štvrtej výhre z uplynulých piatich duelov 42 zákrokmi, Nico Hischier zaznamenal gól a dve asistencie, Curtis Lazar a Jesper Bratt po tri asistencie a Jack Hughes dve asistencie. Maple Leafs nestačil gól najlepšieho strelca ligy Austona Matthewsa, ktorý skóroval 59-krát v sezóne.Útočník Martin Pospíšil skončil napriek prehre jeho Calgary so Chicagom 1:3 s pluskou na konte. Okrem toho vyslal na domáceho brankára jednu strelu a rozdal štyri bodyčeky počas 13:31 minútového pobytu na ľade. Pri jedinom góle svojho tímu urobil veľmi dobrú prácu pred súperovým brankárom. Dvomi gólmi zariadil triumf Blackhawks Jason Dickinson, brankár Petr Mrázek sa blysol 39 zákrokmi. Prvé body v NHL zaznamenal Landon Slaggert, ktorý rovnako ako Joey Anderson dvakrát asistoval. Flames prehrali štvrtý zápas za sebou.Boston na ľade Floridy trikrát prehrával, no dokázal skóre otočiť a triumfoval 4:3. Vďaka tomu sa osamostatnil od Panthers na čele Atlantickej divízie. Víťazný gól Bruins strelil v 58. minúte Pavel Zacha, Charlie McAvoy a David Pastrňák si pripísali zhodne gól a asistenciu. Pastrňák sa dostal cez 100-bodovú hranicu a je piaty hráč v klubovej histórii s dvoma 100-bodovými sezónami za sebou, pred ním to dokázali aj Bobby Orr (6), Phil Esposito (5), Adam Oates (2) a Barry Pederson (2).Pittsburgh si poradil s Carolinou 4:1, k výhre ho potiahol kapitán Sidney Crosby gólom a dvomi asistenciami. Brankár Alex Nedeljkovic sa na víťazstve podieľal 38 úspešnými zákrokmi. Hurricanes nenatiahli svoju sedemzápasovú bodovú sériu. Zraky verejnosti sa upierali na výkon krídelníka "hurikánov" a bývalého dlhoročného hráča Pittsburghu Jakea Guentzela, ktorý v prvom zápase na ľade Penguins od výmeny vyslal šesť striel na bránku, no nebodoval. Proti bývalému klubu vyšiel bodovo naprázdno aj Michael Bunting, ktorého "tučniaci" získali v rámci výmeny za Guentzela.Edmonton zvíťazil na ľade Winnipegu 4:3 po predĺžení, v druhej minúte extračasu rozhodol Zach Hyman. Jets síce získali bod, ale utrpeli už štvrtú prehru v rade. Nepomohol im ani návrat trénera Ricka Bownessa na striedačku. Connor McDavid prispel k triumfu dvomi asistenciami a potrebuje už len tri, aby vyrovnal zápis Joea Thorntona s 96 asistenciami z ročníka 2005/2006. Od sezóny 1993/94 ich nikto nezískal viac.Výnimočný debut v NHL zažil americký útočník Josh Doan, ktorý pomohol dvomi gólmi k víťazstvu Arizonu nad Columbusom 6:2. Jeho vydarený premiérový zápas sledoval z hľadiska jeho otec Shane Doan, legenda Coyotes. Domáci strelili dva góly v oslabeniach, skórovali v nich Nick Schmaltz i Dylan Guenther. Blue Jackets prehrali piaty zápas po sebe a ôsmy z deviatich.Seattle zdolal Anaheim 4:0 a zastavil osemzápasovú sériu prehier. Matty Beniers a Eeli Tolvanen zaznamenali po góle a dvoch asistenciách, brankár Joey Daccord zlikvidoval všetkých 12 striel súpera a dosiahol tretie čisté konto v sezóne i profiligovej kariére. Ducks prehrali deviaty zápas z uplynulých desiatich, do zostavy sa im po 31-zápasovej absencii vrátil center Trevor Zegras. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa nezmestil do zostavy Seattlu, duel sledoval z tribúny ako zdravý náhradník.