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Hokejisti Skalice zvíťazili nad Martinom 4:2
Na čele je so šesťbodovým náskokom Humenné, východniari zdolali TEBS Bratislava 5:2.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Hokejisti Skalice zvíťazili v piatkovom šlágri 14. kola Tipos SHL na ľade Martina 4:2. Vrátili mu tak prehru z uplynulého vzájomného zápasu (4:8) a preskočili ho v tabuľke na 2. mieste. Tretí Rytieri strácajú na Záhorákov bod.
Na čele je so šesťbodovým náskokom Humenné, východniari zdolali TEBS Bratislava 5:2. Dubnica zdolala Levice 7:3 a Detva zvíťazila nad Topoľčanmi 4:2. Žiar nad Hronom zdolal Trnavu 5:4 po nájazdoch.
Tipos Slovenská hokejová liga, 14. kolo:
hlasy po zápase /zdroj shl.hockeyslovakia.sk/:
Pavol Mihálik, hlavný tréner Rytieri Martin: „Mali sme dobrý začiatok zápasu, režírovali sme prvú tretinu. Druhá nám ušla. V tretej časti sme dali gól, napokon sme ťahali za kratší koniec. Dnešok rozhodli špeciálne formácie, v ktorých mala Skalica jednoznačne navrch. Bez tlaku a efektivity sa ťažko vyhráva.“
Juraj Jurík st., hlavný tréner HK Skalica: „Myslím, že sme podali dobrý výkon. V prvej tretine sme dostali lacný gól v našej presilovej hre, ale nezlomilo nás to. Sme radi, že sme uspeli v Martine, kde sa nevyhráva jednoducho. Martinu sa síce aktuálne darí viac vonku, no skvelí fanúšikovia nás dostali pod tlak. Ešte raz chcem poďakovať mužstvu a pokloniť sa pred domácimi priaznivcami.“
TSS Group Dubnica - HK Levice 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)
Góly: 1. Švec (Jakúbek, Roman), 2. Beňačka (Kršák, Suchý), 10. Švec (Hovorka, Tybor), 30. Plochotnik (Legalin, Bezúch), 34. Mikula (Reway), 44. Legalin (Bezúch, Kršák), 55. Tybor (Hovorka) – 29. Voronin (Ligas, Rácz), 32. P. Svitana (Slovák, Sisik),58. Ligas (Voronin), Rozhodovali: Synek, Čahoj –Ševčík, Lepieš. Strely: 31:30, vylúčení na 2 min: 6:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 487 divákov
Dubnica: Kukučka - Roman, Hovorka, Kršák, Bečár, Nahalka, Ďurina, Janík – Tybor, Švec, Jakúbek – Bezúch, Plochotnik, Legalin – Gergel, Mikula, Reway – Suchý, Beňačka, Szabo
Levice: Šebo (34. Nagy) – Voronin, Ligas, Socha, Jasečko, Pánik, Bajza, Ridzoň, Lezzani – Sisik, Slovák, Teltsov – Králik, P. Svitana, Ďuriš – Pösinger, Král, Sobotka – Rácz, Rubin, Kováč
Róbert Kaláber, hlavný tréner TSS Group Dubnica: "Mali sme výborný vstup do zápasu a hrali sme efektívne. Hneď v úvode sme využili prvé šance a celá tretina bola z našej strany veľmi dobrá. V druhom dejstve sme trochu ustúpili od nášho herného plánu, čo viedlo k dvom inkasovaným gólom. V tretej časti sme sa však opäť vrátili k tomu, čo sme chceli hrať a myslím si, že sme uspeli zaslúžene."
Marcel Ozimák, hlavný tréner HK Levice: "Prvá a tretia tretina jasne patrili domácim, na ľade bol evidentný kvalitatívny rozdiel. Súperovi sme sa dokázali vyrovnať snáď len v druhej časti, kedy sme mali z hry možno aj o niečo viac. Dnes jednoducho zvíťazila skúsenosť a kvalita nad naším mladým tímom. Nič sa však nedeje, ideme ďalej a budeme bojovať. Vieme, od čoho sa môžeme odraziť, keďže v našej hre boli aj dobré momenty, na ktorých musíme do budúcna stavať."
HK ‘95 Považská Bystrica -HC Nové Zámky 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 13. Melcher (Linet, Antonov), 24. Galimov (Rojko, Zlocha), 51. Kubala (Omelka), 59. Štefánik (Rehák, Kubala) – 22. Ondrušek (Kodhaj). Rozhodovali: Adamec, Moller – Rehák, Bránik. Strely: 31:34, vylúčení na 2 min: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 216 divákov
Považská Bystrica: Valent – L. Ďurkech, Omelka, L. Ďurkech, Pišoja, Zlocha, Sluka, Gachulinec – Kubala, Štefánik, Rehák – Melcher, Linet, Antonov – Čurlej, Rojko, Synák – Belic, Pobežal, Galimov
Nové Zámky: Pončák – Botka, Dowhaniuk, Mészáros, Korím, Brejčák, Varga - Belchamber, Tinling, Múčka – Kodhaj, Ondrušek, Hajnik – Pončák, Šutý, Barilla – Milata, Krajči, Melicher
Roman Tománek, hlavný tréner HK ‘95 Považská Bystrica: "Dnes to bol z našej strany dobrý zápas, oba tímy vstupovali s obrovským nasadením. Chalani sa s tým popasovali, súper totiž aktívne napádal a dohrával nás. Všetko to stojí sily. Trochu nám ušla druhá časť, avšak dokázali sme sa vrátiť k tomu, čo sme hrali na začiatku. Preukázali sme srdce, emócie aj ochotu víťaziť, preto si myslím, že dnes sme triumfovali zaslúžene. Mišo nás podržal v bráne, musím však pochválit celý kolektív. Chyby sa robia, to k hokeju patrí. Avšak vrátili sme sa na správnu cestu a môžeme byť úspešní."
Juraj Štefanka, hlavný tréner HC Nové Zámky: "Dnes sme to vôbec nezvládli. Vedeli sme, že naši súperi hrajú atraktívny hokej. Napádali, hrali, trestali naše chyby gólmi. Sme sklamaní z výsledku, hoci si za to môžeme jedine my. Mali sme tam nejaké šance, ale nedokázali sme ich premeniť. Efektivita je naša slabina počas celej tejto sezóny. Teraz tomu však chýbalo aj srdce z našej strany."
Andrej Parfionov, hlavný tréner HC 19 Humenné: "Na domácom ľade sme sa chceli ukázať v dobrom svetle a odčiniť tak nepriaznivé výsledky z nedávnej minulosti. Boli sme veľmi dobre psychicky nastavení, máme za sebou kvalitné tréningy. Vydržali sme diktovať tempo celý zápas, za čo patrí chlapcom pochvala. Škoda, že sme v druhej polovici tretieho dejstva ubrali z aktivity, čo súper využil. Musíme byť aktívni od prvej do poslednej minúty."
Michal Hreus, hlavný tréner TEBS Bratislava: "Do zápasu sme vstúpili odhodlane, ale postupne sme začali hrať naivne. Mysleli sme si, že dostaneme domácich do hlbokej defenzívy. Potrestali nás dvoma gólmi, ktoré sme inkasovať nemuseli. V druhej časti sme si vypýtali presilovky, ale nedokázali sme ich efektívne zužitkovať. Žiadali sa iné strely a riešenia situácií. Tretí gól bol z kategórie lacnejších, znamenal pre domácich komfortný stav, tobôž, keď pridali štvrtý presný zásah. Zbrane sme nezložili, dvoma gólmi sme sa vrátili do stretnutia. Mohli sme duel zdramatizovať ešte viac, ale dvakrát ostal náš puk na bránkovej čiare. Hrali sme u náročného súpera, odtiaľto sa body často nevozia."
Jozef Stümpel, asistent trénera HK Žiar nad Hronom: "Víťazstvo potešilo, začiatok sme mali veľmi dobrý, prvá tretina bola vynikajúca. V druhej časti sme prestali korčuľovať a iniciatívu prevzal súper s čím sme mali trochu problémy. Škoda, že nebol uznaný gól, ktorý padol. Celkovo však protivník hral dobre, bolo to vyrovnané a sme vďační za výhru."
Martin Baran, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: "Prvá tretina z našej strany nebola dobrá, dostali sme dva góly, cez prestávku sme si povedali, že musíme byť viac na puku v útočnom pásme. Prostrednú časť sme odohrali kvalitne a tretia bola ako na hojdačke. Výsledok je taký ako má byť, nájazdy veľa hokejového kumštu neukázali. Som rád, že za stavu 0:2 sme sa dokázali zrovnať a berieme aspoň bod."
Na čele je so šesťbodovým náskokom Humenné, východniari zdolali TEBS Bratislava 5:2. Dubnica zdolala Levice 7:3 a Detva zvíťazila nad Topoľčanmi 4:2. Žiar nad Hronom zdolal Trnavu 5:4 po nájazdoch.
Tipos Slovenská hokejová liga, 14. kolo:
Rytieri Martin - HK Skalica 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Góly: 14. Nauš (Chatrnúch), 44. Vaňo (Jakubík, Paulíny) – 35. Jurík (Jakubík, Kubíček), 49. Obdržálek (Kubíček, Jakubík), 50. Jurík (Obdržálek, Berisha), 54. Jedliček (Kalčík, Majzun). Rozhodovali: Magušin, Jurčiak – Hanko, Tvrdoň. Strely: 43:37, vylúčení na 2 min: 6:4, presilovky: 1:3, oslabenia: 1:0, 1769 divákov
Martin: Maťovčík - Jakubík, Rusina, Chatrnúch, Burzík, Myšiak, Pacalaj, Lavička – Záborský, Viedenský, Križan- Fafrák, Barto, Paulíny – Vybiral, Fujerík, Vaňo – Nauš, Babka, Thomka
Skalica: Valluš - Kubíček, Špaček, Urban, Filip, Janík, Škápik, Rakický – Berisha, Jurík, Obdržálek – Kuba, Jakubík, Zálešák – Kotvan, Búlik, Kalousek – Kalčík, Jedliček, Majzun
Góly: 14. Nauš (Chatrnúch), 44. Vaňo (Jakubík, Paulíny) – 35. Jurík (Jakubík, Kubíček), 49. Obdržálek (Kubíček, Jakubík), 50. Jurík (Obdržálek, Berisha), 54. Jedliček (Kalčík, Majzun). Rozhodovali: Magušin, Jurčiak – Hanko, Tvrdoň. Strely: 43:37, vylúčení na 2 min: 6:4, presilovky: 1:3, oslabenia: 1:0, 1769 divákov
Martin: Maťovčík - Jakubík, Rusina, Chatrnúch, Burzík, Myšiak, Pacalaj, Lavička – Záborský, Viedenský, Križan- Fafrák, Barto, Paulíny – Vybiral, Fujerík, Vaňo – Nauš, Babka, Thomka
Skalica: Valluš - Kubíček, Špaček, Urban, Filip, Janík, Škápik, Rakický – Berisha, Jurík, Obdržálek – Kuba, Jakubík, Zálešák – Kotvan, Búlik, Kalousek – Kalčík, Jedliček, Majzun
hlasy po zápase /zdroj shl.hockeyslovakia.sk/:
Pavol Mihálik, hlavný tréner Rytieri Martin: „Mali sme dobrý začiatok zápasu, režírovali sme prvú tretinu. Druhá nám ušla. V tretej časti sme dali gól, napokon sme ťahali za kratší koniec. Dnešok rozhodli špeciálne formácie, v ktorých mala Skalica jednoznačne navrch. Bez tlaku a efektivity sa ťažko vyhráva.“
Juraj Jurík st., hlavný tréner HK Skalica: „Myslím, že sme podali dobrý výkon. V prvej tretine sme dostali lacný gól v našej presilovej hre, ale nezlomilo nás to. Sme radi, že sme uspeli v Martine, kde sa nevyhráva jednoducho. Martinu sa síce aktuálne darí viac vonku, no skvelí fanúšikovia nás dostali pod tlak. Ešte raz chcem poďakovať mužstvu a pokloniť sa pred domácimi priaznivcami.“
TSS Group Dubnica - HK Levice 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)
Góly: 1. Švec (Jakúbek, Roman), 2. Beňačka (Kršák, Suchý), 10. Švec (Hovorka, Tybor), 30. Plochotnik (Legalin, Bezúch), 34. Mikula (Reway), 44. Legalin (Bezúch, Kršák), 55. Tybor (Hovorka) – 29. Voronin (Ligas, Rácz), 32. P. Svitana (Slovák, Sisik),58. Ligas (Voronin), Rozhodovali: Synek, Čahoj –Ševčík, Lepieš. Strely: 31:30, vylúčení na 2 min: 6:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 487 divákov
Dubnica: Kukučka - Roman, Hovorka, Kršák, Bečár, Nahalka, Ďurina, Janík – Tybor, Švec, Jakúbek – Bezúch, Plochotnik, Legalin – Gergel, Mikula, Reway – Suchý, Beňačka, Szabo
Levice: Šebo (34. Nagy) – Voronin, Ligas, Socha, Jasečko, Pánik, Bajza, Ridzoň, Lezzani – Sisik, Slovák, Teltsov – Králik, P. Svitana, Ďuriš – Pösinger, Král, Sobotka – Rácz, Rubin, Kováč
Róbert Kaláber, hlavný tréner TSS Group Dubnica: "Mali sme výborný vstup do zápasu a hrali sme efektívne. Hneď v úvode sme využili prvé šance a celá tretina bola z našej strany veľmi dobrá. V druhom dejstve sme trochu ustúpili od nášho herného plánu, čo viedlo k dvom inkasovaným gólom. V tretej časti sme sa však opäť vrátili k tomu, čo sme chceli hrať a myslím si, že sme uspeli zaslúžene."
Marcel Ozimák, hlavný tréner HK Levice: "Prvá a tretia tretina jasne patrili domácim, na ľade bol evidentný kvalitatívny rozdiel. Súperovi sme sa dokázali vyrovnať snáď len v druhej časti, kedy sme mali z hry možno aj o niečo viac. Dnes jednoducho zvíťazila skúsenosť a kvalita nad naším mladým tímom. Nič sa však nedeje, ideme ďalej a budeme bojovať. Vieme, od čoho sa môžeme odraziť, keďže v našej hre boli aj dobré momenty, na ktorých musíme do budúcna stavať."
HK ‘95 Považská Bystrica -HC Nové Zámky 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 13. Melcher (Linet, Antonov), 24. Galimov (Rojko, Zlocha), 51. Kubala (Omelka), 59. Štefánik (Rehák, Kubala) – 22. Ondrušek (Kodhaj). Rozhodovali: Adamec, Moller – Rehák, Bránik. Strely: 31:34, vylúčení na 2 min: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 216 divákov
Považská Bystrica: Valent – L. Ďurkech, Omelka, L. Ďurkech, Pišoja, Zlocha, Sluka, Gachulinec – Kubala, Štefánik, Rehák – Melcher, Linet, Antonov – Čurlej, Rojko, Synák – Belic, Pobežal, Galimov
Nové Zámky: Pončák – Botka, Dowhaniuk, Mészáros, Korím, Brejčák, Varga - Belchamber, Tinling, Múčka – Kodhaj, Ondrušek, Hajnik – Pončák, Šutý, Barilla – Milata, Krajči, Melicher
Roman Tománek, hlavný tréner HK ‘95 Považská Bystrica: "Dnes to bol z našej strany dobrý zápas, oba tímy vstupovali s obrovským nasadením. Chalani sa s tým popasovali, súper totiž aktívne napádal a dohrával nás. Všetko to stojí sily. Trochu nám ušla druhá časť, avšak dokázali sme sa vrátiť k tomu, čo sme hrali na začiatku. Preukázali sme srdce, emócie aj ochotu víťaziť, preto si myslím, že dnes sme triumfovali zaslúžene. Mišo nás podržal v bráne, musím však pochválit celý kolektív. Chyby sa robia, to k hokeju patrí. Avšak vrátili sme sa na správnu cestu a môžeme byť úspešní."
Juraj Štefanka, hlavný tréner HC Nové Zámky: "Dnes sme to vôbec nezvládli. Vedeli sme, že naši súperi hrajú atraktívny hokej. Napádali, hrali, trestali naše chyby gólmi. Sme sklamaní z výsledku, hoci si za to môžeme jedine my. Mali sme tam nejaké šance, ale nedokázali sme ich premeniť. Efektivita je naša slabina počas celej tejto sezóny. Teraz tomu však chýbalo aj srdce z našej strany."
HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Góly: 30. Gabor (Ragan, Sedliačik), 33. Meszároš (Škultéty, Kylnar), 55. Ďaloga (Sládok), 58. Ragan – 26. Habermann (Štrbáň, Danielčák), 38. Babrusev (Bečka, Ejem), Rozhodovali: Valach, Opalek – Fekete, Kočkár. Strely: 27:22, vylúčení na 2 min: 5:5 navyše Ejem (Topoľčany) 25 min za seknutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 295 divákov
Detva: Trenčan – Pozsár, Sládok, Škultéty, Hraško, Meszároš, Zorvan, Bais, Lörincz – Chlepčok, Gabor, Ďaloga – Sokoli, Kylnar, Ragan – Sedliačik, Čunderlík – Kubáš, Žíroš, Dobiš
Topoľčany: Irsák – Babrusev, Ejem, Kuboš, Bystričan, Benko, Hruška, Štrbáň, Ožvald – Danielčák, Bečka, Barcík – Ružek, Hurtaj, Piačka – Matej, Kohút, Bodnár – Bajzík, Habermann, Géci
Góly: 30. Gabor (Ragan, Sedliačik), 33. Meszároš (Škultéty, Kylnar), 55. Ďaloga (Sládok), 58. Ragan – 26. Habermann (Štrbáň, Danielčák), 38. Babrusev (Bečka, Ejem), Rozhodovali: Valach, Opalek – Fekete, Kočkár. Strely: 27:22, vylúčení na 2 min: 5:5 navyše Ejem (Topoľčany) 25 min za seknutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 295 divákov
Detva: Trenčan – Pozsár, Sládok, Škultéty, Hraško, Meszároš, Zorvan, Bais, Lörincz – Chlepčok, Gabor, Ďaloga – Sokoli, Kylnar, Ragan – Sedliačik, Čunderlík – Kubáš, Žíroš, Dobiš
Topoľčany: Irsák – Babrusev, Ejem, Kuboš, Bystričan, Benko, Hruška, Štrbáň, Ožvald – Danielčák, Bečka, Barcík – Ružek, Hurtaj, Piačka – Matej, Kohút, Bodnár – Bajzík, Habermann, Géci
HC 19 Humenné - HC crypto4me TEBS Bratislava 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly: 13. Štetka (Šachvorostov, Cibák), 16. Železkov (Šachvorostov, Štetka), 34. Šachvorostov (Štetka, Železkov), 43. Pulščák (Železkov, Štetka), 60. Lačný (M. Novota) – 54. Beták (R. Petráš, Pilát), 58. R. Petráš (Beták, Pilát). Rozhodovali: Jobbágy, Bogdaň – Beniač, Tvrdoň. Strely: 35:35, vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 654 divákov
Humenné: Hurčík – Cibák, Pulščák, Macejko, Vaverčák, Pavúk, Jacko, M. Novota, Krempaský – Štetka, Železkov, Šachvorostov – Bartoš, Vrábeľ, Lačný – Lomako, Toma, Vs. Kurovskyij – Maliňák, Vaňo, Gonda
TEBS: Andrisík – Štajnoch, Petras, Bereš, Novajovský, Král, Luža, Bajza – Jasenec, S. Petráš, Lušňák – Preisinger, Dej, Lupták – Pilát, R. Petráš, Beták – Mikulec, Hasaj, Ürge
Góly: 13. Štetka (Šachvorostov, Cibák), 16. Železkov (Šachvorostov, Štetka), 34. Šachvorostov (Štetka, Železkov), 43. Pulščák (Železkov, Štetka), 60. Lačný (M. Novota) – 54. Beták (R. Petráš, Pilát), 58. R. Petráš (Beták, Pilát). Rozhodovali: Jobbágy, Bogdaň – Beniač, Tvrdoň. Strely: 35:35, vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 654 divákov
Humenné: Hurčík – Cibák, Pulščák, Macejko, Vaverčák, Pavúk, Jacko, M. Novota, Krempaský – Štetka, Železkov, Šachvorostov – Bartoš, Vrábeľ, Lačný – Lomako, Toma, Vs. Kurovskyij – Maliňák, Vaňo, Gonda
TEBS: Andrisík – Štajnoch, Petras, Bereš, Novajovský, Král, Luža, Bajza – Jasenec, S. Petráš, Lušňák – Preisinger, Dej, Lupták – Pilát, R. Petráš, Beták – Mikulec, Hasaj, Ürge
Andrej Parfionov, hlavný tréner HC 19 Humenné: "Na domácom ľade sme sa chceli ukázať v dobrom svetle a odčiniť tak nepriaznivé výsledky z nedávnej minulosti. Boli sme veľmi dobre psychicky nastavení, máme za sebou kvalitné tréningy. Vydržali sme diktovať tempo celý zápas, za čo patrí chlapcom pochvala. Škoda, že sme v druhej polovici tretieho dejstva ubrali z aktivity, čo súper využil. Musíme byť aktívni od prvej do poslednej minúty."
Michal Hreus, hlavný tréner TEBS Bratislava: "Do zápasu sme vstúpili odhodlane, ale postupne sme začali hrať naivne. Mysleli sme si, že dostaneme domácich do hlbokej defenzívy. Potrestali nás dvoma gólmi, ktoré sme inkasovať nemuseli. V druhej časti sme si vypýtali presilovky, ale nedokázali sme ich efektívne zužitkovať. Žiadali sa iné strely a riešenia situácií. Tretí gól bol z kategórie lacnejších, znamenal pre domácich komfortný stav, tobôž, keď pridali štvrtý presný zásah. Zbrane sme nezložili, dvoma gólmi sme sa vrátili do stretnutia. Mohli sme duel zdramatizovať ešte viac, ale dvakrát ostal náš puk na bránkovej čiare. Hrali sme u náročného súpera, odtiaľto sa body často nevozia."
HK Žiar nad Hronom - HK Gladiators Trnava 5:4 sn (2:0, 1:2, 1:2, 0:0)
Góly: 3. Lopušan (Klíma, Baláži), 10. Krajči (Klíma, Lopušan),36. Gašpar (Fekiač, Urbánek), 54. Klíma (Glazkov, Fekiač), rozh. nájazd Lopušan – 26. Kupka (Volkov, Scheuer), 40. Surový (Suľovský, Mamonov), 43. Achberger (Klapica), 58. Kupka (Volkov, Scheuer). Rozhodovali: Smrek, Hlinka – Moravčík, Haringa. Strely: 19:22, vylúčení na 2 min: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 673 divákov
Žiar nad Hronom: Petrík – Pristach, Glazkov, Baláži, Krajči, Halama, Čulík, Palaj, Gallo – Gašpar, Fekiač, Urbánek – Višneuski, Klíma, Lopušan – Lašák, Brumerčík, Rajčan – Rajnoha, Unterfranc, Žiak
Trnava: Hollý – Dosek, Scheuer, Drgoň, Haborák, Bottán, Volkov, Kušnier – Kupka, Jurák, Stupka – Surový, Holovič, Suľovský – Klapica, Mamonov, Kluka – Achberger
Góly: 3. Lopušan (Klíma, Baláži), 10. Krajči (Klíma, Lopušan),36. Gašpar (Fekiač, Urbánek), 54. Klíma (Glazkov, Fekiač), rozh. nájazd Lopušan – 26. Kupka (Volkov, Scheuer), 40. Surový (Suľovský, Mamonov), 43. Achberger (Klapica), 58. Kupka (Volkov, Scheuer). Rozhodovali: Smrek, Hlinka – Moravčík, Haringa. Strely: 19:22, vylúčení na 2 min: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 673 divákov
Žiar nad Hronom: Petrík – Pristach, Glazkov, Baláži, Krajči, Halama, Čulík, Palaj, Gallo – Gašpar, Fekiač, Urbánek – Višneuski, Klíma, Lopušan – Lašák, Brumerčík, Rajčan – Rajnoha, Unterfranc, Žiak
Trnava: Hollý – Dosek, Scheuer, Drgoň, Haborák, Bottán, Volkov, Kušnier – Kupka, Jurák, Stupka – Surový, Holovič, Suľovský – Klapica, Mamonov, Kluka – Achberger
Jozef Stümpel, asistent trénera HK Žiar nad Hronom: "Víťazstvo potešilo, začiatok sme mali veľmi dobrý, prvá tretina bola vynikajúca. V druhej časti sme prestali korčuľovať a iniciatívu prevzal súper s čím sme mali trochu problémy. Škoda, že nebol uznaný gól, ktorý padol. Celkovo však protivník hral dobre, bolo to vyrovnané a sme vďační za výhru."
Martin Baran, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: "Prvá tretina z našej strany nebola dobrá, dostali sme dva góly, cez prestávku sme si povedali, že musíme byť viac na puku v útočnom pásme. Prostrednú časť sme odohrali kvalitne a tretia bola ako na hojdačke. Výsledok je taký ako má byť, nájazdy veľa hokejového kumštu neukázali. Som rád, že za stavu 0:2 sme sa dokázali zrovnať a berieme aspoň bod."