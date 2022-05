Hokejisti Slovana Bratislava oslávili so svojimi fanúšikmi titul

Bratislava 3. mája (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava oslávili v utorok spoločne so svojimi fanúšikmi zisk rekordného deviateho extraligového titulu. Pár stovkám "belasých" sa hráči najprv ukázali s majstrovskou trofejou z balkóna Primaciálneho paláca v centre mesta a potom aj priamo na námestí na pódiu, kde sa im prihovorili a kde zazneli aj známe bratislavské chorály.



"Po desiatich rokoch sme doniesli titul do Bratislavy. Po tých dvoch rokoch, čo sme mali, vieme aké, problémy, tak sme opäť zažili plné tribúny s vašou podporou. Bolo to naozaj niečo neskutočné, zimomriavky po celom tele. Všetkým vám za to ďakujeme," prihovoril sa fanúšikom kapitán tímu Michal Sersen a aj si s nimi zaskandoval: "My sme Slovan Bratislava, hej, hej." Pridal sa aj kanadský útočník Brant Harris a priamo z pódia potvrdil, že v tíme zostane aj v nasledujúcej sezóne: "Budem tu aj ďalší rok a chcem získať ďalší titul."



Utorkový program osláv sa začal už napoludnie, keď sa hráči, realizačný tím a manažment Slovana stretli v priestoroch Zimného štadióna Ondreja Nepelu a po spoločnom fotografovaní s trofejou sa presunuli na slávnostný obed v Hoteli Carlton. O štvrtej hodine ich v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca prijal primátor hlavného mesta Matúš Vallo. "Chcem sa všetkým veľmi pekne poďakovať a pogratulovať. Bratislava opäť neskutočne žila hokejom, opäť bol vypredaný štadión. Videl som zápasy v televízii aj naživo, veľmi som si to užil, hokej milujem. Teším sa, že tu máme Slovan v plnej forme a že ľudia sú z toho nadšení. V týchto ťažkých časoch, keď máme vojnu na Ukrajine a je po covide, je takáto radosť veľmi povzbudivá. Takže všetkým veľmi ďakujem a blahoželám," povedal primátor, ktorému hokejisti odovzdali majstrovský dres s jeho menom.



"V mene celej organizácie HC Slovan Bratislava chcem poďakovať za prijatie v týchto priestoroch, vážime si to a sme veľmi radi, že sme po desiatich rokoch priniesli titul do Bratislavy a ešte k tomu v storočnicovej sezóne," uviedol Sersen. Po 20-minútovej ceremónii predstúpili "belasí" s majstrovskou trofejou pred fanúšikov z balkóna Primaciálneho paláca a neskôr aj z pódia na námestí.



Na záver programu sa novopečení majstri presunuli do otvoreného kabrio autobusu a vydali sa okružnou jazdou ulicami Bratislavy späť na štadión.



Tréner Andrej Podkonický si ani druhýkrát v sezóne príliš neužije oslavy. Nemal na ne čas po návrate z Pekingu, kde ako asistent trénera Craiga Ramsayho získal bronzovú medailu, no musel sa vrátiť ku klubovým povinnostiam, a ani teraz, keďže opäť putuje do národného mužstva, ktoré sa pripravuje na majstrovstvá sveta vo Fínsku. "Bolo to tak aj vo Zvolene, keď sme vyhrali titul a išiel som hneď do reprezentácie. Človek miluje tú robotu a ide ďalej a ďalej. Možno po sezóne si uvedomím, čo všetko som za ten rok dokázal. So Zvolenom, na olympiáde a teraz titul so Slovanom. Nie je to len o mne, ale o celých realizačných tímoch, s ktorými som spolupracoval, a najdôležitejší sú hráči, ktorí to odvedú na tom ľade," povedal Podkonický.



Slovan získal rekordný deviaty titul majstra SR po tom, ako vo finále Kaufland play off Tipos extraligy zvíťazil nad Nitrou 4:2 na zápasy. V nedeľnom šiestom dueli triumfoval pod Zoborom 5:2. Bratislavský tím sa tešil vo svojej jubilejnej sezóne, v ktorej oslavoval 100. výročie založenia klubu. Majstrovského pohára sa dočkal po desiatich rokoch, prvýkrát od návratu z KHL.



Prvýkrát v histórii sa stalo, že v tom istom ročníku vybojovali titul v najvyššej súťaži futbalový aj hokejový Slovan.