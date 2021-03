Hokejisti Slovana Bratislava prišli o útočníka Pelusa

Bratislava 14. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prišli pred štartom play off o zámorského útočníka Anthonyho Pelusa. Na tlačovej konferencii to po zápase Slovana s Nitrou potvrdil tréner "belasých" Róbert Döme.



Peluso prišiel do Slovana začiatkom februára, v Tipos extralige odohral sedem zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pridal dve asistencie. "Odletel domov, nesplnil naše podmienky," povedal Döme.