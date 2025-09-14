< sekcia Šport
Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali na ľade Spišskej Novej Vsi 3:1
Slovan vykročil za triumfom už v prvej tretine.
Autor TASR,aktualizované
Spišská Nová Ves 14. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v 2. kole Tipsport ligy na ľade Spišskej Novej Vsi 3:1. Po prehre v úvodnom kole s Košicami si tak vybojovali prvé víťazstvo v sezóne. Okrem toho to bol pre Slovanistov prvý triumf na ľade súpera od návratu Spišiakov do najvyššej súťaže. Predtým ťahali za kratší koniec vo ôsmich dueloch.
Slovan vykročil za triumfom už v prvej tretine. V nej sa presadil Ryan Dmowski a aj nový kapitán tímu Tomáš Marcinko. V druhej časti hry domáci nevyužili svoje šance a hostia po polovici zápasu ešte navýšili svoje vedenie zásluhou Eduarda Šimuna. Dve asistencie si v drese nového zamestnávateľa pripísal Ryan O'Connor. Domáci v poslednej minúte už len upravili skóre, presadil sa obranca Samuel Barcík.
Tipsport liga - 2. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Góly: 5. Dmowski (Acolatse, Takáč), 16. Marcinko (O'Connor, Maier), 31. Šimun (Pecararo, O'Connor) - 60. Barcík (Belluš, Rockwood). Rozhodcovia: Jobbágy, Štefik - Jurčiak, Gegáň, vylúčení: 3:9 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3426 divákov.
Spišská Nová Ves: Godla – Tychonick, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Barcík, Groch, Tóth, Belluš – Rapáč, Giroux, Archambault – Turanský, Rockwood, Salinitri – Giľák, Drábek, Džugan – Stas, Bortňák, Števuliak
Slovan: Kiviaho - Maier, O'Connor, Brincko, Královič, Fabuš, Acolatse, Ličko, Bondra - Kukumberg, Marcinko, Petriska - Takáč, Peterek, Dmowski - Jendek, Preisinger, Varga - Šimun, Elson, Pecararo
