Hokejisti Slovana Bratislava zdolali HK Nitru v 20. kole

TEL - 20. kolo:



Slovan Bratislava - HK Nitra 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)



Góly: 11. Ranford (Kytnár, Bačik), 28. O'Donnell (Ranford, Lee), 33. Ranford (Lee, Harris), 40. Ranford, 50. Harris (Gašpar, Studenič) – 14. Minárik (Šiška, Bodák), 28. Zech (Slovák, Hrnka), 48. Hrnka (Slovák, Tvrdoň), 60. Žitný (Šťastný, Cardwell). Rozhodovali: Stano, Adamec - Frimmel, Jedlička, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Maier (Slovan) 10+DKZ za nešportové správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Slovan: Makarov - Sersen, Ališauskas, Bačik, Štajnoch, Lee, Valach, Maier, Škultéty - O'Donnell, Kytnár, Ranford - Studenič, Harris, Gašpar - Sukeľ, Urbánek, Zigo - Jasenec, Bortňák, Petráš



Nitra: Cowley - Pupák, Cardwell, Švarný, Bodák, Vitáloš, Zech, Socha, Ridzoň - Tvrdoň, Slovák, Hrnka - Kollár, Šťastný, Lantoši - Minárik, Šiška, Žitný - Šramaty, Čaládi, Sýkora







Bratislava 6. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v šlágri 20. kola hokejovej Tipos extraligy HK Nitra 5:4. Vďaka triumfu sa "belasí" dostali na tretie miesto tabuľky, na druhú Nitru strácajú štyri body.V Bratislave sa hral od úvodu vyrovnaný hokej, oba tímy sa tlačili do ofenzívy. Slovan postupne získaval prevahu, najmä streleckú. V desiatej minúte poslal puk na bránku Nitry Bačik, na jeho odraz výborne zareagoval Ranford a poslal domácich do vedenia - 1:0. Odpoveď Nitry prišla po štyroch minútach, Makarova prestrelil z pravej strany Minárik. Do konca tretiny už šance neprišli, za to však pribúdalo drobných šarvátok.V druhej padol prvý gól do siete Makarova v čase, keď hral Slovan presilovú hru. Slovák výborne načasoval prihrávku na Zecha a obranca Nitry poslal puk do bránky. Početnú výhodu však Slovan využil, prudkou strelou prekonal Cowleya O'Donnell. Stav sa potom zmenil v 33. minúte, keď mali domáci výhodu presilovky 4 na 3, zámorský útok Slovana sa opäť postaral o vedenie domácich. Leeho strelu šikovne tečoval do siete Ranford. Nitra potom zvýšila tempo, dotiahla sa na súpera strelecky, ale vyrovnať sa jej nepodarilo ani v presilovej hre, keď Slovan niekoľkými zákrokmi podržal Makarov. Brankár "belasých" sa zaskvel aj pri samostatnom nájazde Hrnku a hostí to mrzelo ešte viac, keď v záverečnej sekunde druhej tretiny zavŕšil Ranford hetrik.V tretej tretine hrali najskôr presilovku domáci, ale nevyužili ju. Naopak, Nitra svoju príležitosť využila po peknej spolupráci prvého útoku, zakončil Hrnka. Radosť hostí však trvala iba chvíľu, pretože Harris po spolupráci s Gašparom poslal Slovan opäť do dvojgólového vedenia. Záver zdramatizovali najskôr dve veľké šance Slovana, po ktorých sa mohlo definitívne rozhodnúť, ale napokon sa ešte hostia tešili z gólu po zásahu v power play. Na konečných 5:4 upravil Žitný.