Hokejisti Slovana Bratislava zdolali Trenčín

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 12. Jääskeläinen (Takáč, Gachulinec), 24. Rapuzzi (Yogan, Valach) – 25. Minárik (Martiška, Berisha). Rozhodovali: J. Koncl ml., Hronský - D. Konc ml., Frimmel , vylúčení: 3:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 2920 divákov.



Slovan: Peters - MacKenzie, Golian, J. Valach, Maier, Gachulinec, Sersen - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Fominych, Kytnár, Zigo - Sukeľ, Preisinger, Belluš - Šotek



Trenčín: Bowns - Lemcke, Kudla, Chovan, Martiška, Chromiak, Starosta, Urban - Berisha, Mahbod, Minárik - Tybor, Sojčík, Duda - Gaťár, M. Valach, Honzek - Krajčovič, Rehuš, J. Švec

HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)



Góly: 6. Roy (Leskinen, Puliš), 7. T. Török (Hraško, Marcinek), 59. Saracino (Csányi, J. Mikúš) – 19. Uhrík (Shiksatdarov, Elo), 44. Hovorka (Shiksatdarov, Handlovský). Rozhodovali: D. Konc st., Výleta – Synek, Šefčík, vylúčení na 2 min: 0:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 890 divákov



Zvolen: Rahm – Hain, Kotvan, Roy, Hraško, Kubka, Meliško, Sládok – Jedlička, Viedenský, Zuzin (do 40. min.)– Krieger, Puliš, Leskinen – Osterberg, J. Mikúš, Saracino – T. Török, Marcinek, Csányi



Liptovský Mikuláš: Kozel – Cebák, Ventelä, Kurali, Varttinen, Mezovský, Salija, S. Droppa – Shiksatdarov, Hovorka, Handlovský – Michalík, Elo, Kriška – Haluška, Uhrík, Matúš Paločko – D. Ďuriš, J. Jurík, Ďurina

HK Poprad - HC 05 Banská Bystrica 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)



Góly: 15. Arniel (Ully), 29. D. Bondra (Livingston, Ully), 43. Ulrych (Vandas), 50. Arniel (Novajovský, Kundrik) - 18. Urbánek (Berger, Cardwell), 37. Melcher (Paukovček, Kostromitin), 53. Berger (Šoltés, Bačik). Rozhodcovia: Baluška, Moller - Crman, Knižka, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 712 divákov



Poprad: Todykov - Drgoň, Brejčák, Novajovský, Täm, Ulrych, Demo, M. Mešár - Svitana, Skokan, Livingston - Ully, Arniel, Bondra - Vandas, Mlynarovič, Kundrik - Petráš, Matej Paločko, Valigura.



B. Bystrica: Weninger - Bačik, Cardwell, Ďatelinka, Bjorkung, Kostromitin, Bača - Šoltés, Berger, Urbánek - Gabor, Bubela, Lamper - Fossier, Tamáši, Michaud - Kabáč, Paukovček, Melcher - K. Jendroľ.

HK Nitra – HC Nové Zámky 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)



Góly: 57. Bajtek (Raskob, Tvrdoň), 58. Holešinský (Rockwood, Vitáloš), 60. Buček - 15. Šišovský (Ahlholm) Rozhodovali: Korba, Orolin - Bogdaň, Gegáň, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1195 divákov.



Nitra: O’Connor – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Vitáloš, Bodák, Pupák – Buček, Buncis, Krivošík – Holešinský, Rockwood, R. Varga – Tvrdoň, Bajtek, Volko – A. Sýkora, Baláž, Molnár – Šramaty



Nové Zámky: Bakala – Holenda, Hatala, Bull, Knižka, Roman, Ligas, Fereta – Šišovský, Šiška, Jackson – Ahlholm, Langkow, Števuliak – Klempa, Fetkovič, Afanasjev – Mišiak, Ondrušek, T. Varga – Tóth

HC Košice - HK Spišská Nová Ves 4:3 po predĺžení (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)



Góly: 9. Saucerman (Pereskokov, Paršin), 14. Chovan (Šedivý, Snuggerud), 30. Pereskokov (Paršin, Saucerman), 65. Klhůfek (Snuggerud) - 36. Podlipnik (Giľák, Ordzovenský), 38. Nieminen (Beaudry, Romaňák), 46. Salituro (Nieminen, Vrábeľ). Rozhodovali: Smrek, Snášel - L. Beniač, Valo, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1351 divákov.



Košice: Košarišťan - Novota, Snuggerud, Saucerman, Cibák, Šedivý, Jacko, Havrila - Rogoň, Chovan, Klhůfek - Bartánus, Ihnačák, McPherson - Pereskokov, Slovák, Paršin - Milý, Mrázik, Jokeľ



Spišská Nová Ves: Surák - Atwal, Malina, Romaňák, Beaudry, Ordzovenský, Podlipnik, Česánek - Salituro, Vrábeľ, Nieminen - Giľák, Kuru, Rapáč - Štrauch, Vartovník, Hamráček - Ščurko, Ďžugan

HC GROTTO Prešov - HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Gól: 16. Michnáč (Ľalka, Welychka), 45. Nauš (Ľalka), rozhodujúci sam. nájazd Vas - 37. Gajdoš (Macejko, Buc), 52. Regenda (Ross). Rozhodovali: Jobbágy, Adamec - Kacej, Hercog, vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0



Prešov: Petrík - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Glazkov, Růžička, Jendroľ, Bakala - Michnáč, Čacho, Welychka - A. Nauš, Vas, Ľalka - Šimun, Zagrapan, Sýkora - Lalík, V. Fekiač, Valent



Michalovce: Williams – Doherty, Ross, Pavlin, Macejko, T. Bokroš, Mihalik, Luža – Kukuča, Cameranesi, Regenda – Faith, Galamboš, Keränen – Gajdoš, Buc, Przygodzki – Stripai, Mašlonka, Mudrák

Bratislava 8. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v utorkovom zápase 45. kola Tipos extraligy Duklu Trenčín 2:1. Oba tímy sa v tejto sezóny stretli v lige po šiesty raz, Slovan zvíťazil vo všetkých dueloch. Bratislavčania si zároveň upevnili prvé miesto v priebežnej tabuľke, pred druhým Zvolenom majú šesťbodový náskok.Po svižnom úvode si obaja brankári pripísali prvé zákroky, hru potom poznamenali nepresnosti na oboch stranách. Prvú veľkú šancu mal Rapuzzi v 8. minúte, ale Bowns jeho strelu z bezprostrednej blízkosti vykryl. Trenčín odpovedal po akciách Rehuša a Šveca, Chovan však rovnako nenamieril presne. Podarilo sa to až Jääskeläinenovi v 12. minúte. Slovan si pred gólovou situáciu vypracoval tlak v pásme, útočník domácich využil skrumáž pred brankárom Bownsom. Na konci úvodnej tretiny mohol zvýšiť vedenie domácich obranca Valach, ale v presilovke trafil iba hornú žŕdku.V úvode druhého dejstva hral Trenčín presilovku, nedokázal si však vypracovať gólovú šancu. Pri rovnovážnom počte na ľade naopak inkasoval, keď Rapuzzi so šťastím prekonal brankára Dukly. O 37 sekúnd neskôr však hostia znížili zásluhou Minárika, ktorého nechala obrana Slovana úplne voľného. Domáci mali ďalšie šance v presilovej hre, najväčšiu nevyužil Zigo. Ešte väčšiu mal onedlho Takáč, ale Bowns vytiahol fantastický zákrok. Slovan výrazne prestrieľal svojho súpera v druhej tretine, chýbalo mu viac šťastia v koncovke.V tretej tretine Slovan nedovolil hosťom nadýchnuť sa k obratu, mal hru pod kontrolou a Trenčania sa museli mať na pozore. V polovici záverečnej dvadsaťminútovky však Dukla zatlačila domácich a blízko ku gólu bol Švec. Jääskeläinen potom namieril len do Bownsa a Berishova strela skončila na brankárovi Petersovi. V závere zápasu hrala Dukla bez brankára, ale stav sa už nezmenil.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 45. kole Tipos extraligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2.Domáci hokejisti mali dobrý vstup do stretnutia. V tretej minúte sa Osterberg síce nepresadil pred odkrytou bránkou, ale v šiestej to už vyšlo Royovi, ktorý v presilovke vystrelil od modrej po ľade a Kozel kapituloval, keďže mal zakrytý výhľad. Prešlo iba 61 sekúnd a bolo 2:0. Tentoraz pálil spoza kruhu Hraško a Török účinne tečoval puk. Tréner hostí Mikula siahol po oddychovom čase a ten zabral. Jeho zverenci pozornejšie bránili a dostávali sa i do brejkov. Zvolen taktiež hrozil, Viedenský to skúšal z kruhu, gólman MHK 32 predviedol pekný semafor a potom vychytal bravúrne Zuzina, ktorý sa ocitol zoči – voči nemu po peknej individuálnej akcii. Majster následne nevyužil druhú presilovku a po jej skončení pykal. Shiksatdarov posielal puk spoza bránky pred ňu, kde zazmätkoval Sládok a Uhrík sa pred odkrytou svätyňou Rahma nemýlil – 2:1.V strednom dejstve mal znovu navrch úradujúci majster, ale nepremieňal šance. Kozel sa musel mať na pozore po strele Leskinena spoza hráčov a potom pred Jedličkom, keď sa tento mladík ocitol pred ním. Na opačnej strane sa Haluška rútil v oslabení na Rahma, no nepokoril ho. Potom domáci hrozili, ale Jedlička mieril veľmi nepresne a Puliš z dvoch metrov úplne voľný takisto neuspel. Počas štvrtej zvolenskej presilovky v rade unikol tentoraz fínsky legionár Liptákov Elo a keďže bol v tutovke faulovaný, nasledovalo trestné strieľanie, ktoré tento hokejista nepretavil do vyrovnania. Po tomto momente sa ozvali znovu hokejisti spod Pustého hradu, konkrétne Krieger s Kotvanom, ale recept na gólmana hostí nenašli. V samom závere mohli vyrovnať hráči Mikuláša, konkrétne Rus Shiksatdarov, ocitol sa sám pred Rahmom, bekhendom na neho nevyzrel.Na tretiu tretinu nastúpili ´bryndziari´ bez zraneného Zuzina ako duchom neprítomní. A pykali za to. Handlovský a Jurík síce svoje šance nevyužili, ale Hovorka už áno, keď sa dostal pred švédskeho brankára v drese HKM a nedal mu rutinérskou koncovkou po ľade žiadnu šancu – 2:2. A mohlo byť pre favorita aj horšie, pretože posledný celok tabuľky naďalej výrazne hrozil, konkrétne Juríkom, Kriškom, Shiksatdarovom a Handlovským, Rahm bol v plnej permanencii a podržal svoj tím. Zvolenčania sa dostali do dobrej možnosti až v 53. minúte Ostrebergom, lenže to bol skôr výnimočný okamih. Viac strieľali Liptáci, ale nič im to nebolo platné, pretože domáci vyťažili z minima maximum v závere a na 3:2 zaknihoval gól Saracino úplne voľný pred bránkou, keď mu spoza nej prihral Csányi. Výsledok mohol ešte prikrášliť Jedlička, no zakončoval do žŕdky a následne sa zranil po kontakte s Handlovským.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 45. kole Tipos extraligy nad HC´´05 Banská Bystrica 4:3.Súboj tímov bojujúcich o šiestu priečku, ktorá zaručuje priamy postup do play-off, odštartovali na popradskom ľade lepšie hosťujúci "barani" z Banskej Bystrice. Napriek kombinačnej i streleckej prevahe inkasovali ako prví hostia. Bystričania stratili puk za vlastnou bránkou, čo využil Ully a poslal ho medzi kruhy na osamoteného Arniela, ktorý sa nemýlil - 1:0. Na vyrovnanie sa čakalo necelé tri minúty. V presilovej hre trestal strelou pod hornú žrď Urbánek.V druhej tretine hostia zvýšili obrátky, ale boli to opäť oni, kto inkasoval ako prvý. Krátko po návrate Bergera z trestnej lavice poslal puk do bránkoviska Dávid Bondra a ten sa od korčule brániaceho Ďatelinku odrazil za Weningerov chrbát - 2:1. Následne Bystričania vyvinuli na popradskú bránku enormný tlak. Domáci absolútne nestíhali, v každom súboji boli neskoro. "Kamzíci" sa nevedeli na dlhé minúty dostať ani z vlastného obranného pásma. Hostia počas tlaku nastrelili dvakrát konštrukciu Todykovej bránky. Brankár Popradu sa ale prekonával a fantastickými zákrokmi držal jednogólové vedenie domácich. To ale vydržalo iba do 37. minúty, kedy obrane Popradu unikol Melcher a tentoraz sa puk s prispením žrde odrazil už do siete - 2:2.Hokej v rýchlom tempe pokračoval aj v tretej tretine. Na jej začiatku šli opäť do prekvapujúceho vedenia domáci hokejisti, keď od modrej čiary presne vypálil obranca Ulrych. Hostia naďalej zvyšovali obrátky a na Todykova posielali jednu strelu za druhou. Naopak ale kapituloval na opačnej strane Weninger. Do dvojgólového vedenia domácich poslal strelec Arniel, ktorý si pred bránkoviskom našiel Novajovského nahodenie - 4:2. V 53. minúte odpovedali hostia presnou strelou Bergera po biliardovej akcii. Ďalší gól Popradu mal na hokejke Vandas, proti bola konštrukcia bystrickej bránky. Banská Bystrica si v závere vzala oddychový čas a z hry stiahla aj brankára, na vyrovnanie ale nedosiahla.Hokejisti HK Nitra zvíťazili v 45. kole Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 3:1.Krajské derby neprinieslo v prvej tretine príliš pohľadný hokej. Prvú šancu mal v 4. minúte domáci Holešinský, ktorý však mieril iba do betónov Bakalu. Rovnako dopadla v tej istej minúte na opačnej strane príležitosť Klempu, toho vychytal O’Connor. V 15. minúte Nitrania zle prestriedali, do úniku sa dostal Šišovský a blafákom na forhend prekonal O’Connora - 0:1. V závere tretiny mohli v presilovke vyrovnať Tvrdoň i Sýkora, no Bakala svoje mužstvo podržal.V 24. minúte zachránilo Nitru po strele Langkowa brvno. Domáci si koledovali o inkasovanie druhého gólu aj v neskoršom priebehu druhej tretiny. Najskôr v 31. minúte ušiel domácej defenzíve Števuliak, ale rovnaké zakončenie aké volil strelec prvého gólu sa tentokrát neujalo. O dve minúty už bol brankár Nitry po vyšachovaní obrany prekonaný, no Jackson urobil pred prázdnou bránou kľučku navyše, čo O’Connor využil a zažehnal jasný gól.Nitrania sa aj v priebehu tretej tretiny nevedeli dostať do hernej pohody. V 53. minúte sa naskytla veľká šanca skórovať Bučekovi, ale najlepší ligový kanonier si vylámal zuby na výborne chytajúcom Bakalovi. Definitívu mohol dať zápasu o minútu neskôr hosťujúci Šiška, ale opak bol pravdou. “Corgoňom” stačilo iba 42 sekúnd na otočenie výsledku a doslova krádež troch bodov. V 57. minúte vyrovnal tečom Bajtek a víťazný gól zaznamenal Holešinský. Na konečných 3:1 ešte uzavrel do prázdnej brány 39. gólom v sezóne Buček.Hokejisti HC Košice zvíťazili v 45. kole Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 4:3 po predĺžení. V zápase viedli už 3:0, Spišiaci však dokázali vyrovnať. V predĺžení rozhodol o košickom víťazstve útočník Pavel Klhůfek.Košičania sa od úvodu snažili režírovať hru a snažili sa o rýchly gól. Spišiaci hrozili v prvej tretine najmä z protiútokov, no brankára domácich Košarišťana neprekvapili. V 7. minúte sa "oceliari" dostali k prvej presilovke, v ktorej hostia síce viackrát vyhodili puk z vlastného pásma, no v jej závere sa strelou od modrej čiary presadil Saucerman - 1:0. Gólový úspech pridal domácim na sebaistote a následne sa viackrát usadili pred brankárom Surákom. V 14. minúte sa za jeho chrbát dostala krížna strela Chovana, ktorý upravil na 2:0.Dve početné výhody v závere druhej časti Košičania nezužitkovali, ale v polovici druhej časti potrestali vylúčenie Štraucha. Paršin presvedčil Suráka aj jeho spoluhráčov, že bude strieľať a následnou prihrávkou pripravil gól pre Pereskokova - 3:0. Hostia neboli dovtedy ofenzívne príliš nebezpeční, no v druhej časti zdramatizovali zápas. Počas hry štyroch proti štyrom si Podlipnik položil obrancu Cibáka a z ideálnej streleckej pozície medzi kruhmi prekonal Košarišťana - 3:1. O dve minúty bolo už 3:2, keď si domáci nepostrážili predbránkový priestor, z ktorého skóroval Nieminen.Od 46. minúte sa začínalo prakticky odznova, keď protiútok Spišiakov zakončil nepokrytý Salituro - 3:3. Zápas dostal nový náboj, no boli to domáci, kto mal v tretej tretine väčšiu ofenzívnu aktivitu. Brankár Surák efektnými zákrokmi viackrát udržal nerozhodné skóre a zápas napokon dospel do predĺženia.Hostia sa v predĺžení dostali do prečíslania troch proti jednému, ale Niemimen neprekonal Košarišťana. Hostia sa po vylúčení Saucermana dostali k presilovke, v ktorej zvierali trojicu Košičanov, ale tí situáciu zvládli aj vďaka pohotovým zákrokom brankára. V 65. minúte rozhodol o košickom víťazstve Klhůfek, ktorý prestrelil Suráka - 4:3.Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v zápase 45. kola Tipos extraligy doma nad tímom HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 po nájazdoch. Ukončili tak sériu šiestich prehier.Prešovčania nastúpili na duel s bilanciou 9 prehier z uplynulých desiatich zápasov a v súboji o postup do vyraďovacej časti potrebovali nevyhnutne zabodovať naplno. Svoj cieľ začali napĺňať v 16. min, keď využili presilovú hru zásluhou Michnáča. Po zmene strán však Michalovčania začali ukazovať svoju kvalitu a zvýšili aktivitu. V 28. min sa po individuálnej akcii dostal pred bránku súpera Bokroš, no vyrovnať sa mu nepodarilo. Gajdošovi v 37. min strelou pod brvno už áno.Úvod tretej časti hry patril Šarišanom a v 45. min opäť viedli. Puk dostal do siete Nauš a potvrdil ho aj videorozhodca, hoci sa posunula bránka. Zemplínčanom sa však podarilo opäť vyrovnať, v presilovej hre sa o to postaral Regenda v 52. min. Duel dospel do nájazdov a v ňom sa z desiatich aktérov presadil jediný, maďarský útočník János Vas.