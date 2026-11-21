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Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili na ľade Prešova 7:1
Prešovčania pykali v úvode za nedisciplinovanosť, no slovanisti ponúknuté presilové hry nevyužili.
Autor TASR
Prešov 21. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase 21. kola Tipsport ligy na ľade Prešova jednoznačne 7:1. „Belasí“ si pripísali štvrté víťazstvo za sebou a vrátili sa na čelo neúplnej tabuľky, no druhý Poprad má o jeden duel menej, tretia Žilina až o dva. Prešov sa pred domácimi fanúšikmi ešte z triumfu netešil a je naďalej posledný s desiatimi bodmi.
Prešovčania pykali v úvode za nedisciplinovanosť, no slovanisti ponúknuté presilové hry nevyužili. Skóre však otvorili krátko po tej druhej, keď chybu v obrane domácich využil Varga. „Koňare“ začali druhú tretinu oveľa aktívnejšie, avšak ich príležitosti neskončili za brankárom Juncom. Naopak, opäť inkasovali, keď Peterek využil voľný priestor a prestrelil Maxwella. Hostia svoje vedenie ešte zvýšili, keď sa po vhadzovaní dostal k puku Lukošik a prešovskému brankárovi nedal šancu. Pred druhou prestávkou bolo vedenie Slovana už štvorgólové po tom, čo nepokrytý Dmowski využil množstvo času na prípravu strely a s prehľadom zvýšil na 4:0. Dominanciu „belasých“ potvrdili v úvode tretej časti góly Korczaka, Petrisku a Lička v rozmedzí 61 sekúnd. Prešov sa už zmohol iba na skrášlenie výsledku po zásahu Baláža na konečných 1:7.
Prešovčania pykali v úvode za nedisciplinovanosť, no slovanisti ponúknuté presilové hry nevyužili. Skóre však otvorili krátko po tej druhej, keď chybu v obrane domácich využil Varga. „Koňare“ začali druhú tretinu oveľa aktívnejšie, avšak ich príležitosti neskončili za brankárom Juncom. Naopak, opäť inkasovali, keď Peterek využil voľný priestor a prestrelil Maxwella. Hostia svoje vedenie ešte zvýšili, keď sa po vhadzovaní dostal k puku Lukošik a prešovskému brankárovi nedal šancu. Pred druhou prestávkou bolo vedenie Slovana už štvorgólové po tom, čo nepokrytý Dmowski využil množstvo času na prípravu strely a s prehľadom zvýšil na 4:0. Dominanciu „belasých“ potvrdili v úvode tretej časti góly Korczaka, Petrisku a Lička v rozmedzí 61 sekúnd. Prešov sa už zmohol iba na skrášlenie výsledku po zásahu Baláža na konečných 1:7.
Tipsport liga - 21. kolo:
HC Prešov - HC Slovan Bratislava 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Góly: 46. Baláž (Kowalczyk, Hamráček) - 12. Varga (Takáč), 23. Peterek (Lukošik, Turan), 31. Lukošik (Peterek), 39. Dmowski (Buček, Korczak), 42. Korczak (Dmowski, Bačik), 42. Petriska (Bondra, Maier), 43. Ličko (Buček). Rozhodovali: Orolin, Baca - Knižka, Tvrdoň, vylúčení na 2 min.: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Prešov: Maxwell - Valent, Kowalczyk, Ališauskas, Semaňák, Jendroľ, Hodass, Feranec, Fatul - Baláž, Johnson, Archibald - Jeri-Leon, Šimun, Faith - Hamráček, Kriška, Giľák - Sedlacek, Frič, Chalupa
Slovan: Junca - O'Connor, Bačik, Beňo, Zeleňák, Turan, Maier - Varga, Marcinko, Takáč - Dmowski, Korczak, Buček - Petriska, Cedzo, Bondra - Lukošik, Peterek, Ličko
HC Prešov - HC Slovan Bratislava 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Góly: 46. Baláž (Kowalczyk, Hamráček) - 12. Varga (Takáč), 23. Peterek (Lukošik, Turan), 31. Lukošik (Peterek), 39. Dmowski (Buček, Korczak), 42. Korczak (Dmowski, Bačik), 42. Petriska (Bondra, Maier), 43. Ličko (Buček). Rozhodovali: Orolin, Baca - Knižka, Tvrdoň, vylúčení na 2 min.: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Prešov: Maxwell - Valent, Kowalczyk, Ališauskas, Semaňák, Jendroľ, Hodass, Feranec, Fatul - Baláž, Johnson, Archibald - Jeri-Leon, Šimun, Faith - Hamráček, Kriška, Giľák - Sedlacek, Frič, Chalupa
Slovan: Junca - O'Connor, Bačik, Beňo, Zeleňák, Turan, Maier - Varga, Marcinko, Takáč - Dmowski, Korczak, Buček - Petriska, Cedzo, Bondra - Lukošik, Peterek, Ličko