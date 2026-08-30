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Hokejisti Slovana prehrali v príprave s Grazom 2:5
Moser Medical Graz 99ers – HC Slovan Bratislava 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Autor TASR
Graz 30. augusta (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v príprave na novú sezónu na turnaji v Grazi s domácim tímom 2:5.
príprava:
Moser Medical Graz 99ers – HC Slovan Bratislava 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Góly: 4. Swaney, 24. Currie, 40. Conley, 48. Vela, 55. Zündel – 12. Cedzo, 44. Korczak
príprava:
Moser Medical Graz 99ers – HC Slovan Bratislava 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Góly: 4. Swaney, 24. Currie, 40. Conley, 48. Vela, 55. Zündel – 12. Cedzo, 44. Korczak