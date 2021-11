Hokejisti Slovana rozdrvil Prešov, čistý hetrik Haščáka

HC Slovan Bratislava - HC GROTTO Prešov 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)



Góly: 5. Maier (Jääskeläinen, Harris), 28. Haščák (Rapuzzi), 33. Haščák (Rapuzzi, MacKenzie), 40. Haščák (Rapuzzi, Gachulinec), 50. Rapuzzi (Jääskeläinen, Haščák). Rozhodovali: Müllner, Žák - Vyšný, Frimmel, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



HC Slovan Bratislava: Windsor - MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Beňo - Yogan, Harris, Takáč - Jääskeläinen, Rapuzzi, Haščák - Gašpar, Kytnár, Matoušek - Šotek, Bezák, Sukeľ



HC GROTTO Prešov: Bespalov (28. Petrík) - Bakala, Rajnoha, Ružička, Rais, Turan, Jendroľ, F. Fekiač - Krasničan, Čacho, Welychka - A. Nauš, Zagrapan, Sýkora - Bača, V. Fekiač, Žilka - Ľalík, Klíma, T. Nauš

Bratislava 25. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava rozdrvili vo štvrtkovom stretnutí 20. kola Tipos extraligy HC GROTTO Prešov 5:0 a upevnili si post lídra tabuľky. Hlavnou postavou duelu bol domáci útočník Marcel Haščák, ktorý sa vrátil do zostavy po dvojzápasovej pauze zapríčinenej zranením a proti Prešovu sa blysol čistým hetrikom. Na tri góly mu stačilo necelých 12 minút v priebehu druhej tretiny. Haščák k nim pridal aj asistenciu, štyri kanadské body nazbieral aj jeho spoluhráč z útoku William Rapuzzi (1+3).Prešovčania začali zostra a už v 3. min mohli otvoriť skóre, Windsor bol už prakticky prekonaný, no puk sa odrazil od žŕdky pred bránkovú čiaru, odkiaľ ho hostia nedokázali pretlačiť do siete. Slovan, ktorý nastúpil už aj s uzdraveným Haščákom, ťažkú chvíľu prežil a v 5. min svoju prvú šancu využil vďaka obrancovi Maierovi, ten po prihrávke Jääskeläinen príklepom z prvej rozvlnil sieť. Domáci mali aj v ďalšom priebehu navrch, dobrú možnosť navýšiť náskok mali Matoušek s Kytnárom. Na druhej strane opäť zvonila žŕdka po strele Rajnohu.Slovan v druhej tretine zapol na vyššie obrátky a dokázal zlomiť odpor súpera. V 28. min využil presilovku vďaka Haščákovi, ktorý po prihrávke Rapuzziho zavesil parádne pod hornú žŕdku. Po góle Bespalova vystriedal v bránke hostí Petrík. Toho v polovici stretnutia preskúšal Yogan, no ani na dvakrát ho neprekonal. V 33. minúte prišla opäť chvíľa Haščáka, ktorý opäť v početnej výhode zužitkoval ďalšiu prihrávku Rapuzziho - 3:0. Skúsený útočník bol na neudržanie, v závere tretiny zavŕšil hetrik, keď zblízka nemal problém prekonať Petríka.V treťom dejstve Slovan v pohode kontroloval náskok, Prešovčania už nevedeli nájsť sily na zdramatizovanie zápasu. V 50. minúte zvýšil na 5:0 Rapuzzi, keď hostia nedokázali odpratať puk do bezpečia a útočník Slovana ho zblízka doťukol do bránky. V závere mohol pridať šiesty gól Jääskeläinen, no netrafil poloprázdnu bránku. Prešov nebol schopný streliť ani čestný úspech a z ľadu lídra si odviezol päťgólovú nádielku.