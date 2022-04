Hokejisti Slovana tesne zdolali Košice

HC Slovan Bratislava - HC Košice 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)



Góly: 16. Jääskeläinen (Takáč, Yogan), 46. Yogan (Zigo, Sersen), 55. Yogan (tr. strieľanie) - 32. Rogoň (Paršin), 34. Pereskokov (Lapšanský, Šedivý). Rozhodovali: Snášel, T. Orolin - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9645 divákov.



/stav série: 3:2/



Slovan Bratislava: Peters - Breton, MacKenzie, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Lukošík - Haščák, Rapuzzi, Zigo - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Yogan, Kytnár, Matoušek - Belluš, Bezák, Chalupa



Košice: Riečický - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Romančík, Deyl, Saucerman - Rogoň, Chovan, Paršin - McPherson, Ihnačák, Klhůfek - Pereskokov, Slovák, Lapšanský - Jokeľ, Havrila, Milý

Bratislava 15. apríla (TASR) - Hokejistov HC Slovan Bratislava delí jedno víťazstvo od postupu do finále Kaufland play off Tipos extraligy. V piatom semifinálovom zápase zdolali na domácom ľade HC Košice 3:2. O ich triumfe rozhodol gól Andrewa Yogana z trestného strieľania v 55. minúte. "Belasí" vedú v sérii hranej na štyri víťazné zápasy 3:2. Šiesty duel je na programe v nedeľu 17. apríla o 18.30 v Košiciach.Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe s množstvom zaujímavých situácií na oboch stranách. Ofenzívne aktívnejší boli v prvej tretine domáci. Už v 2. minúte sa k zakončeniu zblízka dostal Harris, ale brankár hostí Riečický stihol zareagovať. V 12. minúte dostal košický útočník Milý dva menšie tresty a domáci presilovkou nepohrdli. V jej druhej časti vytvorili závar okolo bránky Košíc a tlak zavŕšil Jääskeläinen - 1:0.V 23. minúte sa do sľubnej šance dostal domáci útočník Rapuzzi, ale radosť mu zmaril pohotový Riečický. Hostia vyrovnali v 32. minúte, v ktorej si útočník Rogoň vytvoril priestor k zakončeniu a strelou z ostrého uhla prekvapil brankára Petersa - 1:1. O necelé dve minúty už "oceliari" viedli. Pereskokov sa po prihrávke Lapšanského dostal za obranu domácich a blafákom prekonal Petersa - 1:2.Od 46. minúty bolo vyrovnané, keď Zigo v ofenzívnej akcii posunul puk Yoganovi, ktorý z výhodnej streleckej pozície prekonal Riečického - 2:2. Košičania mohli získať späť tesný náskok v 51. minúte, v ktorej Chovanovu finálnu prihrávku zmaril obranným zákrokom Harris. Krátko na to sa hostia dostali k presilovke, zahrali ju však veľmi nevýrazne a onedlho prišiel gólový trest. V 55. minúte sa Yogan dostal do úniku, Šedivého obranný zákrok rozhodcovia posúdili ako nedovolený a útočník Slovana z nariadeného trestného strieľania prekonal Riečického - 3:2. Košičania sa v závere dostali k hre bez brankára, počas nej vybojovali aj presilovku, ale napriek snahe už vyrovnať nedokázali.