Hokejisti Slovana v nedeľnom zápase zdolali Zvolen 4:3 po predĺžení
Bratislava 26. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava si napravili chuť po prehre v predchádzajúcom kole Tipsport ligy na ľade Nitry (4:5 po sn). V nedeľnom domácom zápase zdolali Zvolen 4:3 po predĺžení a natiahli šnúru víťazstiev na domácom ľade na šesť. Naposledy prehrali na svojom klzisku 16. septembra s Nitrou 3:4 po predĺžení.
Slovan zdolal Zvolen po druhý raz v sezóne, v predchádzajúcom vzájomnom dueli uspel pod Pustým hradom 5:3. O nedeľňajšom víťazstve rozhodol Samuel Takáč v 24. sekunde extračasu.
hlasy po zápase:
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Zvolen mal dobrý vstup do zápasu, my sme slabo korčuľovali. Mali sme veľa strát pukov, hra sa nevyvíjala v náš prospech. Remíza bola spravodlivá, my sme radi za bod navyše.“
Peter Mikula, tréner Zvolena: „Kolísavé výkony ktoré predvádzame pokračujú. Postavili sme na Slovan taktiku, podarila sa nám, boli sme aktívni aj strelecky na rozdiel od ostatných zápasov. Zápas sa vyvíjal dobre, ale vyriešili sme niektoré veci zle. Bod sa nám máli.“
15. kolo Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)
Góly: 22. Takáč, 29. Pecararo (Marcinko, O´Connor), 52. Peterek (Varga, Acolatse), 61. Takáč (Marcinko) – 25. Jääskeläinen (Cassels, Kaspick), 26. Kukos (Lunter, Wesley), 58. Kudrna (Valach). Rozhodcovia: Orolin, Jobbágy – Gegáň, Stanzel, vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše Elson a Brejčák 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5068 divákov.
Slovan: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Shinnimin, Elson, Pecararo – Bondra, Peterek, Jendek – Petriska, Solenský, Kukumberg
Zvolen: Kantor - Beňo, Wesley, Kowalczyk, Valach, Brejčák, Kobolka – Macek, Šramaty, Marcinek – Kaspick, Cassels, Jääskeläinen – Hecl, Zuzin, Kudrna – Kukos, Fekiač, Lunter
hlasy po zápase:
