Hokejisti Slovana v nedeľnom zápase zdolali Zvolen 4:3 po predĺžení

Na snímke zľava Patrik Bačík (Slovan), Cole Cassels (Zvolen) a Henri Kiviaho (Slovan) počas 15. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen v Bratislave 26. októbra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovan zdolal Zvolen po druhý raz v sezóne, v predchádzajúcom vzájomnom dueli uspel pod Pustým hradom 5:3.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava si napravili chuť po prehre v predchádzajúcom kole Tipsport ligy na ľade Nitry (4:5 po sn). V nedeľnom domácom zápase zdolali Zvolen 4:3 po predĺžení a natiahli šnúru víťazstiev na domácom ľade na šesť. Naposledy prehrali na svojom klzisku 16. septembra s Nitrou 3:4 po predĺžení.

Slovan zdolal Zvolen po druhý raz v sezóne, v predchádzajúcom vzájomnom dueli uspel pod Pustým hradom 5:3. O nedeľňajšom víťazstve rozhodol Samuel Takáč v 24. sekunde extračasu.



15. kolo Tipsport ligy

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Góly: 22. Takáč, 29. Pecararo (Marcinko, O´Connor), 52. Peterek (Varga, Acolatse), 61. Takáč (Marcinko) – 25. Jääskeläinen (Cassels, Kaspick), 26. Kukos (Lunter, Wesley), 58. Kudrna (Valach). Rozhodcovia: Orolin, Jobbágy – Gegáň, Stanzel, vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše Elson a Brejčák 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5068 divákov.

Slovan: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Shinnimin, Elson, Pecararo – Bondra, Peterek, Jendek – Petriska, Solenský, Kukumberg

Zvolen: Kantor - Beňo, Wesley, Kowalczyk, Valach, Brejčák, Kobolka – Macek, Šramaty, Marcinek – Kaspick, Cassels, Jääskeläinen – Hecl, Zuzin, Kudrna – Kukos, Fekiač, Lunter




hlasy po zápase:

Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Zvolen mal dobrý vstup do zápasu, my sme slabo korčuľovali. Mali sme veľa strát pukov, hra sa nevyvíjala v náš prospech. Remíza bola spravodlivá, my sme radi za bod navyše.

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Kolísavé výkony ktoré predvádzame pokračujú. Postavili sme na Slovan taktiku, podarila sa nám, boli sme aktívni aj strelecky na rozdiel od ostatných zápasov. Zápas sa vyvíjal dobre, ale vyriešili sme niektoré veci zle. Bod sa nám máli.
