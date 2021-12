Hokejisti Slovenska odštartovali záverečný kemp povinným testovaním

Brankári: Ádam Beke, Matej Marinov.



Obrancovia: Denis Bakala, Oliver Fatul, Šimon Groch, Rayen Petrovický, Maxim Štrbák.



Útočníci: Dalibor Dvorský, Roman Faith, Maroš Jedlička, Samuel Krajč, Filip Mešár, Richard Nemec, Pavol Štetka.

Piešťany 11. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartovala záverečnú fázu prípravy na MS v Kanade. Trénerskému štábu na čele s hlavným koučom Ivanom Fenešom sa v sobotu napoludnie v Piešťanoch hlásilo štrnásť hokejistov vrátane dvoch brankárov. Chýbajúci nominovaní hráči z európskych pôsobísk sa vzhľadom na svoje klubové povinnosti pripoja neskôr. Zámorská časť výpravy sa ku kempu pridá 15. decembra po prílete Slovákov do Red Deeru.Sobotňajší zraz odštartoval povinným testovaním. Každý hráč i člen realizačného tímu po príchode do Piešťan absolvoval vstupný PCR test a zamieril do samoizolácie v izbe až do obdržania výsledkov. V prípade negatívneho záveru vyšetrenia sa slovenský výber môže zapojiť do tréningového procesu, ktorý štartuje v nedeľu dopoludnia.“ uviedol pre portál hockeyslovakia.sk hlavný tréner Ivan Feneš. Chýbajúce mená budú do piešťanskej bubliny prichádzať za dodržania prísnych protipandemických opatrení vyplývajúcich z protokolu Medzinárodnej hokejovej federácie.V domácich podmienkach absolvuje polovičný slovenský tím dva dvojfázové tréningy v nedeľu a v pondelok. V utorok ukončí proces dopoludňajšou jednotkou. Popoludní bude nasledovať balenie na stredajší odlet z Mníchova do Edmontonu. „“ dodal Feneš.