Hokejisti Slovenska vstúpia do MS 2022 v Helsinkách v piatok 13. mája

Program SR na MS 2022:



Piatok, 13. mája: Rusko – Slovensko /15.20/



Sobota, 14. mája: Slovensko – Nemecko /19.20/



Pondelok, 16. mája: Slovensko – Kanada /15.20/



Streda, 18. mája: Švajčiarsko – Slovensko /19.20/



Piatok, 20. mája: Kazachstan – Slovensko /19.20/



Sobota, 21. mája: Taliansko – Slovensko /19.20/



Utorok, 24. mája: Slovensko – Dánsko /15.20/







Zloženie základných skupín:



A-skupina (Helsinki): Kanada, ROC (Rusko), Nemecko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Dánsko, Kazachstan, Taliansko



B-skupina (Tampere): Fínsko, USA, Česko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Bielorusko, Veľká Británia

Helsinki 18. augusta (TASR) - Hokejisti Slovenska vstúpia do 85. majstrovstiev sveta v Helsinkách a Tampere v piatok 13. mája 2022. Ich prvými súpermi budú od 15.20 SELČ hráči Ruska štartujúci pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC).Zápas Slovenska s ROC v základnej A-skupine a duel "béčka" medzi USA a Lotyšskom budú úvodné na turnaji. Ten oficiálne odštartuje večerným duelom, v ktorom sa stretnú domáci Fíni s Nórskom. Slováci odohrajú ďalší zápas už na druhý deň od 19.20 SELČ proti Nemecku. Účinkovanie v základnej skupine, v ktorej sa stretnú aj s Kanadou (16. mája), Švajčiarskom (18. mája), Kazachstanom (20. mája) a Talianskom (21. mája), uzavrú 24. mája zápasom proti Dánsku. Po základných skupinách bude na programe deň voľna a 26. mája nastúpia tímy na štvrťfinálové zápasy. Predaj vstupeniek sa začne 2. septembra.Svetový šampionát sa v roku 2022 vráti do Fínska po deviatich rokoch. Helsinki hostili turnaj aj v roku 2013, v Tampere sa MS zatiaľ naposledy konali v roku 2003. Slováci sa v základnej skupine predstavia v helsinskej Hartwall aréne s kapacitou 13.349 divákov. Podobný počet divákov sa zmestí aj do multifunkčnej arény v Tampere, no jej kapacita sa pre MS ešte môže zmeniť. Fínsko bude organizovať MS v hokeji deviatykrát v histórii, čím sa vyrovná Nemecku. Viac šampionátov sa uskutočnilo iba vo Švajčiarsku (10), Československu/Česku (11) a Švédsku (12).