Hokejisti Šotek a Dzivjak podpísali zmluvy s HK Poprad

Poprad 20. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Alex Šotek a Jakub Dzivjak sa dohodli s materským klubom HK Poprad na zmluvách pre sezónu 2021/2022. Informovala o tom oficiálna stránka "kamzíkov."



Pre 17-ročného Šoteka ide o prvý profesionálny kontrakt v kariére. „Sú to skvelé pocity, že som bol odmenený novým kontraktom a že môžem naďalej pôsobiť v materskom klube. Ciele do novej sezóny mám vysoké. Chcel by som hrať čo najlepšie a čo najviac, aby som sa kariérne posunul ďalej. Z tímového hľadiska by som bol rád, ak by som pomohol čo najviac tímu a bol súčasť víťazného kádra,“ povedal Šotek pre hkpoprad.sk.



Sezónu 2020/2021 odohral najmä v projekte slovenskej "osemnástky," no absolvoval aj debut v Tipos extralige, v ktorej má zatiaľ za sebou 4 štarty. „Šotek je talentovaný hráč s veľkým potenciálom aj pre slovenský hokej. Vyrástol vo dvojici s Filipom Mešárom a chceme, aby dostal väčšiu šancu v A-tíme Popradu. Ak by sa to nepodarilo, tak by pripadala do úvahy aj 1. liga alebo juniorská súťaž, rovnako ako aj u Jakuba Dzivjaka,“ povedal riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.



O dva roky starší Dzivjak debutoval v A-mužstve Popradu ešte v sezóne 2019/2020. V ročníku 2020/2021 naskočil do troch extraligových zápasov, v ktorých nebodoval.