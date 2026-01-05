< sekcia Šport
Hokejisti Spišskej Novej Vsi hladko zdolali Prešov
Definitívne spečatil triumf hostí 61 sekúnd pred záverečnou sirénou Džugan.
Autor TASR
Prešov 5. januára (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi nadviazali na víťazstvá s Košicami a Popradom a v pondelkovom stretnutí 36. kola Tipsport ligy zdolali Prešov 3:0. Štvrtý zápas za sebou skóroval za „rysov“ Danick Martel. K nemu sa pridali Matej Giľák a Róbert Džugan. Strata nováčika na dne tabuľky sa vyšplhala už na 13 bodov.
Spišiaci mali na ľade posledného tímu súťaže výraznú streleckú prevahu (40:22). Základ položili dvoma gólmi v prvej tretine a z miery ich nevyviedlo ani päťminútové vylúčenie pre Patrika Števuliaka v prostrednej časti. Definitívne spečatil triumf hostí 61 sekúnd pred záverečnou sirénou Džugan.
Tipsport liga - 36. kolo:
HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Góly: 7. Giľák (Savoie, Barcík), 14. D. Martel (A. Žiak), 59. Džugan (Viedenský). Rozhodcovia: Snášel ml., Novák – Tvrdoň, Tomáš, vylúčenia: 2:0 na 2 min, navyše: Števuliak (Spišská) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1675 divákov
Prešov: Vyletelka – Nátny, MacDougall, Chatrnúch, Ullman, Semaňák, S. Hain, Kozák, Danielčák – Bukarts, Indrašis, Rockwood – Valigura, Suja, Avcin – Bačo, Bortňák, Chalupa – Blaško, Frič, Jokeľ
S. N. Ves: Surák – McIsaac, Groch, Ališauskas, A. Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš – Rapáč, D. Martel, Savoie – G. Hain, Giroux, Giľák – Turanský, Viedenský, Vandas – Števuliak, Paločko, Džugan - Vartovník
