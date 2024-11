Hokejisti Spišskej Novej Vsi podľahli Zvolenu v 16. kole

HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 17. Kudrna (Hecl), 34. Olson (Kudrna, Sheehy), 47. Sheehy (Zuzin, Olson), 58. Zuzin (Halbert, Viedenský). Rozhodovali: Moller, Snášel - Knižka, Gegáň, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3247 divákov.



Spišská: Mitens - Ališauskas, Groch, Valach, Žiak, Barcík, Romaňák - Rapáč, Ford, Harper - Danielčák, Hannoun, Kestner - Števuliak, Myklucha, Andrusiak - Vandas, Drábek, Džugan - Vartovník



Zvolen: Kantor - Stránsky, Halbert, Bindulis, Robertson, Sládok, Oligny, Hudec - Hecl, Olson, Kudrna - Zuzin, Viedenský, Marcinek - Bondra, Sheehy, Mišiak - Senčák, Jendek, Macek

Spišská Nová Ves 1. novembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi prišli o päťzápasovú víťaznú sériu v Tipos extralige. Lídri tabuľky prehrali v piatkovom zápase 16. kola doma so Zvolenom 0:4. Na čele tak majú už len štvorbodový náskok pred druhými Košicami a utrpeli prvú domácu prehru v sezóne.V stretnutí nebola od úvodu núdza o pekné akcie, šance i tvrdé súboje, no prvý gól padol až v 17. minúte, keď Hecl prihral Kudrnovi a ten rozvlnil sieť domácej bránky. Spišiaci si v druhom dejstve zahrali dve presilovky po sebe. V prvej z nich sa po strele Žiaka radovali z vyrovnania, no video potvrdilo, že puk neprešiel za bránkovú čiaru. Ani Zvolen nevyužil presilovku, no päť sekúnd po jej konci upravil Olson na 2:0. Tretí gól hostí už prišiel v početnej výhode z hokejky Sheehyho a na konečných 4:0 upravil v 58. minúte do prázdnej bránky Zuzin.