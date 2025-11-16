< sekcia Šport
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali hráčov HKM Zvolen 2:1
Domáci mali výborný vstup do duelu.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 16. novembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zaznamenali siedme víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Tipsport ligy. V nedeľnom stretnutí 19. kola zdolali hráčov HKM Zvolen 2:1. „Bryndziari“ ukončili trojzápasovú sériu víťazstiev a klesli na siedmu priečku tabuľky za Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves je ôsma.
Domáci mali výborný vstup do duelu. Už v tretej minúte ich poslal do vedenia Kanaďan Mathias Laferriere a krátko na to sa v oslabení presadil Artur Turanský. Stredné dejstvo gól neprinieslo a na konci záverečnej tretiny z pohľadu hostí už len skorigoval Matej Macek. Z trojbodového zisku sa tak tešili Spišiaci.
Tipsport liga - 19. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Góly: 3. Laferriere (Rapáč, Giroux), 9. Turanský (Rapáč) - 56. Macek. Rozhodcovia: Hronský, Crman - Hajnik, Staššák, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0.
Spišská Nová Ves: Godla - Romaňák, Zajac, Žiak, Ališauskas, Barcík, Tychonick, Groch - Laferriere, Giroux, Rapáč - Števuliak, Viedenský, Stas - Džugan, Drábek, Turanský - Vartovník, Bortňák, Belluš
Zvolen: Kantor - Brejčák, Valach, Beňo, Wesley, Pišoja, Fairbrother, Matula, Kowalczyk - Macek, Šramaty, Marcinek - Kudrna, Cassels, Jääskeläinen - Hecl, Fekiač, Zuzin - Kukos, Faith, Lunter
