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Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili na ľade Prešova 4:3
Prešovčania sa ujali vedenia na konci 1. tretiny zásluhou Nerijusa Ališauskasa, ktorý strelou z pravej strany prekonal brankára Filipa Suráka.
Autor TASR
Prešov 20. novembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v piatkovom stretnutí 20. kola Tipsport ligy na ľade Prešova 4:3 po samostatných nájazdoch. Jediným úspešným strelcom v rozstrele bol v piatej sérii Adam Lapšanský. Spišiakom patrí v tabuľke 6. miesto, Prešov bodoval v druhom zápase za sebou a z poslednej 12. priečky stráca na jedenásty Zvolen deväť bodov.
Prešovčania sa ujali vedenia na konci 1. tretiny zásluhou Nerijusa Ališauskasa, ktorý strelou z pravej strany prekonal brankára Filipa Suráka. Spišiaci však v druhej tretine zapli na vyššie obrátky a gólmi Patrika Števuliaka a Mateja Paločka otočili skóre. Domáci potom dokázali dvakrát zmazať tesný náskok súpera a doviedli duel do predĺženia. V ňom gól nepadol a tak zápas dospel až do nájazdov, v ktorých rozhodol o výhre hostí Lapšanský. Prešov nemal v stretnutí ani jedného vylúčeného hráča.
Prešovčania sa ujali vedenia na konci 1. tretiny zásluhou Nerijusa Ališauskasa, ktorý strelou z pravej strany prekonal brankára Filipa Suráka. Spišiaci však v druhej tretine zapli na vyššie obrátky a gólmi Patrika Števuliaka a Mateja Paločka otočili skóre. Domáci potom dokázali dvakrát zmazať tesný náskok súpera a doviedli duel do predĺženia. V ňom gól nepadol a tak zápas dospel až do nájazdov, v ktorých rozhodol o výhre hostí Lapšanský. Prešov nemal v stretnutí ani jedného vylúčeného hráča.
Tipsport liga - 20. kolo:
HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 3:4 pp a sn (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 20. Ališauskas (Sedlacek, Johnson), 42. Rodž. Bukarts (Johnson, Giľák), 58. Johnson (Valent, Rodž. Bukarts) - 23. Števuliak (Jääskeläinen, Paločko), 37. Paločko (Lapšanský, Mack), 51. Hodas, rozh. nájazd Lapšanský. Rozhodovali: Bogdaň, Štefik - Bezák, Stanzel, vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1100 divákov.
HC Prešov: Vyletelka - Kobolka, Kowalczyk, Ališauskas, Fatul, Jendroľ, Hodass, Valent - Rodž. Bukarts, Keltie Miguel, Archibald - Hamráček, Šimun, T. Faith - Giľák, Johnson, Sedlacek - D. Baláž, Kriška, Feranec - Frič
HK Spišská Nová Ves: Surák - Martin, Romaňák, Mack, A. Žiak, M. Pišoja, Húževka - Skaloš, Cormier, Lepaus - Jääskeläinen, Šramaty, Martel - Džugan, Paločko, Števuliak - Kubat, Lapšanský, Hodas - Kupčo
HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 3:4 pp a sn (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 20. Ališauskas (Sedlacek, Johnson), 42. Rodž. Bukarts (Johnson, Giľák), 58. Johnson (Valent, Rodž. Bukarts) - 23. Števuliak (Jääskeläinen, Paločko), 37. Paločko (Lapšanský, Mack), 51. Hodas, rozh. nájazd Lapšanský. Rozhodovali: Bogdaň, Štefik - Bezák, Stanzel, vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1100 divákov.
HC Prešov: Vyletelka - Kobolka, Kowalczyk, Ališauskas, Fatul, Jendroľ, Hodass, Valent - Rodž. Bukarts, Keltie Miguel, Archibald - Hamráček, Šimun, T. Faith - Giľák, Johnson, Sedlacek - D. Baláž, Kriška, Feranec - Frič
HK Spišská Nová Ves: Surák - Martin, Romaňák, Mack, A. Žiak, M. Pišoja, Húževka - Skaloš, Cormier, Lepaus - Jääskeläinen, Šramaty, Martel - Džugan, Paločko, Števuliak - Kubat, Lapšanský, Hodas - Kupčo