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Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili na ľade Košíc 3:1
Prvá tretina priniesla viacero šancí na oboch stranách, no spokojnejší boli po nej hostia. Do vedenia sa dostali v 4. minúte, keď Martel v oslabení vzal puk Jellúšovi a po úniku otvoril skóre.
Autor TASR,aktualizované
Košice 24. novembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili na ľade HC Košice 3:1 v utorňajšom zápase 22. kola Tipsport ligy. Spišiaci ukončili „oceliarom“ sériu štyroch víťazstiev a na konte majú 36 bodov. Košičania o jeden viac.
Prvá tretina priniesla viacero šancí na oboch stranách, no spokojnejší boli po nej hostia. Do vedenia sa dostali v 4. minúte, keď Martel v oslabení vzal puk Jellúšovi a po úniku otvoril skóre. Náskok Spišiakov zvýšil v 18. minúte Kabát a v polovici duelu bolo už 0:3, keď sa po efektnej Martelovej prihrávke presadil Martin. V oslabení skórovali aj Košičania, ktorých vrátil do zápasu Rogoň gólom v 39. minúte. V tretej časti sa Košičania snažili vyrovnať, no Spišiaci pokračovali v organizovanej hre a ich defenzíva už neinkasovala. Košičania prehrali na domácom ľade prvýkrát po šiestich víťazstvách.
Poprad zvíťazil doma nad Trenčínom presvedčivo 4:0
Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorkovom zápase 22. kola Tipsport ligy doma nad Duklou Trenčín presvedčivo 4:0, dosiahli tretí triumf v sérii a udržali sa na čele tabuľky. Trenčania natiahli šnúru prehier už na šesť a sú na ôsmom mieste.
Duel odštartovali lepšie domáci hokejisti, ktorí sa ujali vedenia v 11. minúte zásluhou Coultera. Diváci čakali na ďalší presný zásah, ktorý prišiel v 32. minúte, keď sa presadil Brincko. Poprad udrel v závere druhej tretiny ešte raz z hokejky Cracknella v presilovke a bolo v podstate rozhodnuté. Trenčín sa nedokázal vrátiť do zápasu ani v poslednej časti, a tak výhru domácich spečatil v 48. minúte Bodák.
Banská Bystrica podľahla Michalovciam 3:4 po nájazdoch
Hokejisti Banskej Bystrice v 22. kole Tipsport ligy podľahli na svojom ľade Michalovciam 3:4 po samostatných nájazdoch a zaknihovali už piatu prehru za sebou, no druhýkrát v rade po remíze v riadnom hracom čase. Nad Zemplínčanmi v tejto sezóne ešte nevyhrali. Hostia z východu republiky prelomili sériu troch prehier a v tabuľke sa dotiahli na svojho súpera na rozdiel siedmich bodov, keď im patrí desiata priečka.
V prvej tretine nevyužil domáci Gron únik a udreli Michalovce. Po strele Meliška tečoval puk bývalý bystrický útočník Boucher. Na začiatku druhej tretiny Gron tentoraz strieľal do žŕdky a východniari odpovedali druhým presným zásahom. Postaral sa oň z úniku Virtanen. Do prestávky mohol pridať tretí gól Boucher, ale nevyužil po chybe Žabku sólový nájazd. V tretej tretine sa Virtanen presadil skrytou strelou spoza obrancu, ale Bystričania znížili podobným spôsobom po koncovke Žabku a v závere v hre šiestich bez brankára dvoma gólmi Jendeka zblízka ratovali prehru vyrovnaním na 3:3. Samostatné nájazdy však nezvládli, keď im nepomohla ani výmena brankárov po druhej sérii.
Nitra si poradila s Prešovom a vyhrala 5:1
Hokejisti HK Nitra zdolali v utorkovom zápase 22. kola Tipsport ligy HC Prešov 5:1. O triumfe úradujúcich šampiónov rozhodol v 42. minúte Brett Pollock. „Corgoni“ si po štvrtom víťazstve za sebou udržali šiestie miesto v tabuľke a na piate Košice strácajú jeden bod. Prešovčanom sa nepodarilo oklepať sa zo sobotňajšieho debaklu na domácom ľade proti Slovanu Bratislava 1:7 a na konte majú naďalej len jednu výhru.
Ako prví mohli rozjasať domáce tribúny Nitrania, no Bajtek a Jackson nevyužili príležitosti skórovať zoči-voči Maxwellovi. To, čo sa nepodarilo obhajcom titulu, dokázali hostia, keď sa Bukarts v 13. minúte nepomýlil proti Jurusikovi. Domáci však odpovedali už o štyri minúty, keď presilovú hru využil Turanský. Úvod druhej tretiny mohol priniesť góly na oboch stranách, no v krátkom rozmedzí zvonili obe konštrukcie bránok. Nitra otočila stav stretnutia v 42. minúte po presnom zásahu Pollocka, na rozdiel dvoch gólov zvýšil po samostatnom úniku Jackson a dýku do srdca Prešova vrazil po rýchlej akcii Hrnka. Definitívu triumfu poistil v závere do prázdnej bránky Holešinský.
GÓLOVÁ PRESTRELKA: Slovan Bratislava porazil Liptovský Mikuláš 6:5 pp
Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 po predĺžení v utorkovom dueli 22. kola Tipsport ligy. Víťaznú šnúru tak natiahli na päť zápasov, pričom bodovali v siedmich stretnutiach za sebou. Liptáci ťahajú sériu štyroch zápasov s bodovým ziskom.
Dva popredné tímy tabuľky dopriali divákom v prvej tretine gólové hody. Hostí poslal do vedenia po úniku Jakub Nespala, ale „belasí“ zareagovali tromi gólmi v rozmedzí dvoch minút a troch sekúnd. Jonáš Peterek v presilovke zblízka vyrovnal na 1:1, Róbert Varga z dorážky poslal domácich do vedenia a najlepší strelec Slovana Ryan Dmowski svojím 12. gólom v sezóne zvýšil na 3:1. Zverenci Aleša Tottera však odpovedali takmer identickým spôsobom, keď otočili skóre späť vo svoj prospech tromi presnými zásahmi za necelé dve minúty. Využili oba dvojminútové tresty pre Samuela Bučeka za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, keď sa najprv milimetrovou strelou presadil Ryan Chyzowski a v početnej prevahe skóroval aj Matúš Vojtech, ktorý si našiel puk pred odkrytou bránkou. Liptovský Mikuláš viedol po prvej tretine 4:3, keďže necelých päť sekúnd pred sirénou Miroslav Šatan telom dostal puk za bránkovú čiaru po prihrávke vzduchom sprava od Lukáša Lalíka.
Zverenci Brada Tappera vyrovnali na 4:4 hneď v úvode druhého dejstva, do horných poschodí bránky zakončil Adam Lukošik. Slovan udrel aj v úvode tretej 20-minútovky, a to po strele z prvej z hokejky Vargu, ktorý si pripísal druhý gól v zápase. Dvojgólový bol aj kanadský útočník hostí Chyzowski, ktorý v 56. minúte vyrovnal na 5:5. Duel tak dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol vo triumfe Slovana dvojgólový Dmowski. Prvý zápas v belasom drese v sezóne odohral švédsky útočník Oliver Eklind, ktorý zaznamenal štyri asistencie.
Žilina porazila Zvolen 5:1
Hokejisti tímu Vlci Žilina zvíťazili v 22. kole hokejovej Tipsport ligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 5:1. Tromi bodmi sa blysol poľský útočník Žiliny Kamil Walega, dva presné zásahy pridal Marek Hecl.
Prvá tretina sa pod Dubňom začala vlažne, vážna šanca prišla tesne pred koncom, pozorného Janusa však neprekonal Valach a na dvakrát ani Tkáč. Presným opakom bola druhá časť hry, v ktorej sa roztrhlo gólové vrece. Žilinčania išli do vedenia v 31. minúte po presnom zásahu Mareka Hecla. O 16 sekúnd už Vlci viedli rozdielom dvoch gólov, Brezániho v bránke HKM prekonal Peter Repčík. Gólovo nabudení zverenci Milana Bartoviča pridali aj tretí gól, v 36. skóroval po druhý raz v zápase Hecl. Akú takú iskierku nádeje pre hostí vykresal v závere druhej časti hry skúsený obranca Juraj Valach, ktorý pokazil Janusovi radosť z čistého konta. Definitívny koniec bodových nádejí hostí spod Pustého hradu prišiel hneď v úvode tretej tretiny, na 4:1 zvyšoval Walega. Nuž a gólový účet zápasu uzavrel v 47. minúte svojím štrnástym gólom v sezóne žilinský kanonier Šimon Petráš.
Prvá tretina priniesla viacero šancí na oboch stranách, no spokojnejší boli po nej hostia. Do vedenia sa dostali v 4. minúte, keď Martel v oslabení vzal puk Jellúšovi a po úniku otvoril skóre. Náskok Spišiakov zvýšil v 18. minúte Kabát a v polovici duelu bolo už 0:3, keď sa po efektnej Martelovej prihrávke presadil Martin. V oslabení skórovali aj Košičania, ktorých vrátil do zápasu Rogoň gólom v 39. minúte. V tretej časti sa Košičania snažili vyrovnať, no Spišiaci pokračovali v organizovanej hre a ich defenzíva už neinkasovala. Košičania prehrali na domácom ľade prvýkrát po šiestich víťazstvách.
Tipsport liga, 22. kolo
HC Košice - HK Spišská Nová Ves 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly: 39. Rogoň (Havrila) - 4. Martel, 18. Kubát (Šramaty), 29. Martin (Martel, Cormier). Rozhodcovia: Hronský, T. Orolin - Tomáš, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:1, 4004 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Eperješi, Petrovický, Deyl, Šedivý. Dachnovskij, Hudec - Bíreš, Jellúš, Mikúš - Panasenko, Baláž, Eliaš - Liščinský, Havrila, Rogoň - Timko, Varga, Kiss - Regináč
Spišská Nová Ves: Outhouse - Martin, Romaňák, Mack, Žiak, Pišoja, Groch, Húževka - Martel, Cormier, Jääskeläinen - Skaloš, Šramaty, Kubát - Džugan, Paločko, Števuliak - Kupčo, Lapšanský, Frankovič
HC Košice - HK Spišská Nová Ves 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly: 39. Rogoň (Havrila) - 4. Martel, 18. Kubát (Šramaty), 29. Martin (Martel, Cormier). Rozhodcovia: Hronský, T. Orolin - Tomáš, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:1, 4004 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Eperješi, Petrovický, Deyl, Šedivý. Dachnovskij, Hudec - Bíreš, Jellúš, Mikúš - Panasenko, Baláž, Eliaš - Liščinský, Havrila, Rogoň - Timko, Varga, Kiss - Regináč
Spišská Nová Ves: Outhouse - Martin, Romaňák, Mack, Žiak, Pišoja, Groch, Húževka - Martel, Cormier, Jääskeläinen - Skaloš, Šramaty, Kubát - Džugan, Paločko, Števuliak - Kupčo, Lapšanský, Frankovič
hlasy (zdroj: TASR):
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Chceli sme mať dobrý vstup, preto bol inkasovaný gól veľká rana pre nás. Súperovi dodal veľa pozitívnej energie. Hostia vďaka tomu získali emócie. V nedávnych zápasoch sme od nášho tímu dostali naozaj veľa a možno sme aj preťažili niektorých hráčov. Dnes sme pôsobili unavene, skombinovalo sa viacero faktorov. Počas celého zápasu sme neboli dostatočne pohotoví. Možno sme si dnes mysleli, že to bude jednoduchšie. Treba povedať, že proti nám stal súper, proti ktorému sa hrá ťažko.“
Simon Jellúš, útočník HC Košice: „Nebol to náš deň. Žiaľ, aj takéto sú zápasy. V presilovkách by sme nemali dostávať góly. Snažíme sa niečo vytvoriť. Niekedy to vyjde, inokedy nie. Prišlo to po mojej chybe, tímu to určite nepomohlo. Kto niečo tvorí, tak aj niečo pokazí. Tak to bolo aj dnes.“
Branislav Rapáč, asistent trénera HK Spišská Nová Ves: „Košice sú kvalitný súper, dobre organizovaný a štruktúrovaný. Veľmi ťažko sa hrá proti nim. Pomohli nám prvé dva góly, to nás nakoplo. My sme sa v nedávnom období herne trápili. Mali sme tvrdšie pohovory a chalanov to naštartovalo. Celý čas boli pripravení a to bol základ víťazstva.“
Alexej Kubát, útočník HK Spišská Nová Ves: „Po nedávnych výkonoch sme si v kabíne niečo povedali. Dnes sme ukázali, že sme jedno silné mužstvo a dýchame jeden za druhého. Na Košice sme sa poctivo pripravili. Vedeli sme, čo budú robiť. Plnili sme pokyny a výsledok sa dostavil.“
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Chceli sme mať dobrý vstup, preto bol inkasovaný gól veľká rana pre nás. Súperovi dodal veľa pozitívnej energie. Hostia vďaka tomu získali emócie. V nedávnych zápasoch sme od nášho tímu dostali naozaj veľa a možno sme aj preťažili niektorých hráčov. Dnes sme pôsobili unavene, skombinovalo sa viacero faktorov. Počas celého zápasu sme neboli dostatočne pohotoví. Možno sme si dnes mysleli, že to bude jednoduchšie. Treba povedať, že proti nám stal súper, proti ktorému sa hrá ťažko.“
Simon Jellúš, útočník HC Košice: „Nebol to náš deň. Žiaľ, aj takéto sú zápasy. V presilovkách by sme nemali dostávať góly. Snažíme sa niečo vytvoriť. Niekedy to vyjde, inokedy nie. Prišlo to po mojej chybe, tímu to určite nepomohlo. Kto niečo tvorí, tak aj niečo pokazí. Tak to bolo aj dnes.“
Branislav Rapáč, asistent trénera HK Spišská Nová Ves: „Košice sú kvalitný súper, dobre organizovaný a štruktúrovaný. Veľmi ťažko sa hrá proti nim. Pomohli nám prvé dva góly, to nás nakoplo. My sme sa v nedávnom období herne trápili. Mali sme tvrdšie pohovory a chalanov to naštartovalo. Celý čas boli pripravení a to bol základ víťazstva.“
Alexej Kubát, útočník HK Spišská Nová Ves: „Po nedávnych výkonoch sme si v kabíne niečo povedali. Dnes sme ukázali, že sme jedno silné mužstvo a dýchame jeden za druhého. Na Košice sme sa poctivo pripravili. Vedeli sme, čo budú robiť. Plnili sme pokyny a výsledok sa dostavil.“
Poprad zvíťazil doma nad Trenčínom presvedčivo 4:0
Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorkovom zápase 22. kola Tipsport ligy doma nad Duklou Trenčín presvedčivo 4:0, dosiahli tretí triumf v sérii a udržali sa na čele tabuľky. Trenčania natiahli šnúru prehier už na šesť a sú na ôsmom mieste.
Duel odštartovali lepšie domáci hokejisti, ktorí sa ujali vedenia v 11. minúte zásluhou Coultera. Diváci čakali na ďalší presný zásah, ktorý prišiel v 32. minúte, keď sa presadil Brincko. Poprad udrel v závere druhej tretiny ešte raz z hokejky Cracknella v presilovke a bolo v podstate rozhodnuté. Trenčín sa nedokázal vrátiť do zápasu ani v poslednej časti, a tak výhru domácich spečatil v 48. minúte Bodák.
22. kolo Tipsport ligy:
HK Poprad - HK Dukla Trenčín 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 11. Coulter (Dvořák, Bodák), 32. Brincko, 38. Cracknell (Lefebvre, Bjalončík), 48. Bodák (Calof, Cracknell). Rozhodcovia: Lesay, Snášel - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, osalebania: 0:0, 2347 divákov.
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Brincko, Mezovský, Malina - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík
Trenčín: Hrenák - Merkley, Mikuš, Ferenc, Hlaváč, Hatala, Hain, Kupec - Kukuča, Krivošík, Kudrna - Lunter, Bubela, Párička - Krajč, Šiška, Krajčovič - Šandor, Kalis, Dudáš
HK Poprad - HK Dukla Trenčín 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 11. Coulter (Dvořák, Bodák), 32. Brincko, 38. Cracknell (Lefebvre, Bjalončík), 48. Bodák (Calof, Cracknell). Rozhodcovia: Lesay, Snášel - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, osalebania: 0:0, 2347 divákov.
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Brincko, Mezovský, Malina - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík
Trenčín: Hrenák - Merkley, Mikuš, Ferenc, Hlaváč, Hatala, Hain, Kupec - Kukuča, Krivošík, Kudrna - Lunter, Bubela, Párička - Krajč, Šiška, Krajčovič - Šandor, Kalis, Dudáš
Banská Bystrica podľahla Michalovciam 3:4 po nájazdoch
Hokejisti Banskej Bystrice v 22. kole Tipsport ligy podľahli na svojom ľade Michalovciam 3:4 po samostatných nájazdoch a zaknihovali už piatu prehru za sebou, no druhýkrát v rade po remíze v riadnom hracom čase. Nad Zemplínčanmi v tejto sezóne ešte nevyhrali. Hostia z východu republiky prelomili sériu troch prehier a v tabuľke sa dotiahli na svojho súpera na rozdiel siedmich bodov, keď im patrí desiata priečka.
V prvej tretine nevyužil domáci Gron únik a udreli Michalovce. Po strele Meliška tečoval puk bývalý bystrický útočník Boucher. Na začiatku druhej tretiny Gron tentoraz strieľal do žŕdky a východniari odpovedali druhým presným zásahom. Postaral sa oň z úniku Virtanen. Do prestávky mohol pridať tretí gól Boucher, ale nevyužil po chybe Žabku sólový nájazd. V tretej tretine sa Virtanen presadil skrytou strelou spoza obrancu, ale Bystričania znížili podobným spôsobom po koncovke Žabku a v závere v hre šiestich bez brankára dvoma gólmi Jendeka zblízka ratovali prehru vyrovnaním na 3:3. Samostatné nájazdy však nezvládli, keď im nepomohla ani výmena brankárov po druhej sérii.
Tipsport liga - 22. kolo:
HC '05 TAM Banská Bystrica – HK Dukla Michalovce 3:4 pp a sn (0:1, 0:1, 3:1 – 0:0, 0:1)
Góly: 46. Žabka (Drugge, Kabáč), 58. Jendek (R. Faith, Zigo) 60. Jendek (M. Hults, Šoltés) - 13. Boucher (Meliško, Solenský), 31. Virtanen (Solenský), 44. Virtanen (Boucher, Meliško), Šmida (rozh. sam. nájazd). Rozhodovali: Čahoj, Jobbágy – Hajnik, Durmis, vylúčení na 2. min: 1:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, diváci: 1563.
Banská Bystrica: Buitenhuis (M. Gajan po 2. sérii sam. nájazdov) – Michalčin, Česánek, C. Hults, Fereta, Drugge, Žabka, Kubka, Patlevič – R. Faith, M. Hults, Jendek – Sedliačik, Tomka, Šoltés – Loshing, Gron, A. Varga – Kabáč, Zigo, Matoušek
Michalovce: Durný – Welsh, Bindulis, Meliško, Rees, Stripai, Tóth, Zekucia, Stahoň – Virtanen, Solenský, Boucher – Edmonds, Šmida, Fominych – Matta, Kohút, Safaraleyev – Hrabčák, Kytnár, Kišš
HC '05 TAM Banská Bystrica – HK Dukla Michalovce 3:4 pp a sn (0:1, 0:1, 3:1 – 0:0, 0:1)
Góly: 46. Žabka (Drugge, Kabáč), 58. Jendek (R. Faith, Zigo) 60. Jendek (M. Hults, Šoltés) - 13. Boucher (Meliško, Solenský), 31. Virtanen (Solenský), 44. Virtanen (Boucher, Meliško), Šmida (rozh. sam. nájazd). Rozhodovali: Čahoj, Jobbágy – Hajnik, Durmis, vylúčení na 2. min: 1:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, diváci: 1563.
Banská Bystrica: Buitenhuis (M. Gajan po 2. sérii sam. nájazdov) – Michalčin, Česánek, C. Hults, Fereta, Drugge, Žabka, Kubka, Patlevič – R. Faith, M. Hults, Jendek – Sedliačik, Tomka, Šoltés – Loshing, Gron, A. Varga – Kabáč, Zigo, Matoušek
Michalovce: Durný – Welsh, Bindulis, Meliško, Rees, Stripai, Tóth, Zekucia, Stahoň – Virtanen, Solenský, Boucher – Edmonds, Šmida, Fominych – Matta, Kohút, Safaraleyev – Hrabčák, Kytnár, Kišš
Nitra si poradila s Prešovom a vyhrala 5:1
Hokejisti HK Nitra zdolali v utorkovom zápase 22. kola Tipsport ligy HC Prešov 5:1. O triumfe úradujúcich šampiónov rozhodol v 42. minúte Brett Pollock. „Corgoni“ si po štvrtom víťazstve za sebou udržali šiestie miesto v tabuľke a na piate Košice strácajú jeden bod. Prešovčanom sa nepodarilo oklepať sa zo sobotňajšieho debaklu na domácom ľade proti Slovanu Bratislava 1:7 a na konte majú naďalej len jednu výhru.
Ako prví mohli rozjasať domáce tribúny Nitrania, no Bajtek a Jackson nevyužili príležitosti skórovať zoči-voči Maxwellovi. To, čo sa nepodarilo obhajcom titulu, dokázali hostia, keď sa Bukarts v 13. minúte nepomýlil proti Jurusikovi. Domáci však odpovedali už o štyri minúty, keď presilovú hru využil Turanský. Úvod druhej tretiny mohol priniesť góly na oboch stranách, no v krátkom rozmedzí zvonili obe konštrukcie bránok. Nitra otočila stav stretnutia v 42. minúte po presnom zásahu Pollocka, na rozdiel dvoch gólov zvýšil po samostatnom úniku Jackson a dýku do srdca Prešova vrazil po rýchlej akcii Hrnka. Definitívu triumfu poistil v závere do prázdnej bránky Holešinský.
Tipsport liga - 22. kolo:
HK Nitra – HC Prešov 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
Góly: 18. Turanský (Holešinský, Hrnka), 42. Pollock (Turanský, Stacha), 47. Jackson (Krištof, Stacha), 52. Hrnka (Krištof, Holešinský), 60. Holešinský (Hrnka, Vitaloš) - 14. Bukarts (Frič, Kobolka). Rozhodovali: Baluška, Kocúr - Knižka, Stanzel, vylúčení na 2 min.: 1:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2034 divákov.
Nitra: Jurusik - Osburn, Mezei, Vitaloš, Stacha, Rantakari, Bača, Sisik, Kalman - Paulovič, Krištof, Jackson - Čajkovič, Pollock, Turanský - Holešinský, Hrnka, Berčík - Kováč, Bajtek, Lašš
Prešov: Maxwell - Kobolka, Kowalczyk, Ališauskas, Valent, Jendroľ, Hodass, Frič, Chalupa - Baláž, Jeri-Leon, Archibald - Hamráček, Šimun, Faith - Giľák, Bukarts, Sedlacek - Senčák, Kriška, Feranec
HK Nitra – HC Prešov 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
Góly: 18. Turanský (Holešinský, Hrnka), 42. Pollock (Turanský, Stacha), 47. Jackson (Krištof, Stacha), 52. Hrnka (Krištof, Holešinský), 60. Holešinský (Hrnka, Vitaloš) - 14. Bukarts (Frič, Kobolka). Rozhodovali: Baluška, Kocúr - Knižka, Stanzel, vylúčení na 2 min.: 1:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2034 divákov.
Nitra: Jurusik - Osburn, Mezei, Vitaloš, Stacha, Rantakari, Bača, Sisik, Kalman - Paulovič, Krištof, Jackson - Čajkovič, Pollock, Turanský - Holešinský, Hrnka, Berčík - Kováč, Bajtek, Lašš
Prešov: Maxwell - Kobolka, Kowalczyk, Ališauskas, Valent, Jendroľ, Hodass, Frič, Chalupa - Baláž, Jeri-Leon, Archibald - Hamráček, Šimun, Faith - Giľák, Bukarts, Sedlacek - Senčák, Kriška, Feranec
GÓLOVÁ PRESTRELKA: Slovan Bratislava porazil Liptovský Mikuláš 6:5 pp
Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 po predĺžení v utorkovom dueli 22. kola Tipsport ligy. Víťaznú šnúru tak natiahli na päť zápasov, pričom bodovali v siedmich stretnutiach za sebou. Liptáci ťahajú sériu štyroch zápasov s bodovým ziskom.
Dva popredné tímy tabuľky dopriali divákom v prvej tretine gólové hody. Hostí poslal do vedenia po úniku Jakub Nespala, ale „belasí“ zareagovali tromi gólmi v rozmedzí dvoch minút a troch sekúnd. Jonáš Peterek v presilovke zblízka vyrovnal na 1:1, Róbert Varga z dorážky poslal domácich do vedenia a najlepší strelec Slovana Ryan Dmowski svojím 12. gólom v sezóne zvýšil na 3:1. Zverenci Aleša Tottera však odpovedali takmer identickým spôsobom, keď otočili skóre späť vo svoj prospech tromi presnými zásahmi za necelé dve minúty. Využili oba dvojminútové tresty pre Samuela Bučeka za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, keď sa najprv milimetrovou strelou presadil Ryan Chyzowski a v početnej prevahe skóroval aj Matúš Vojtech, ktorý si našiel puk pred odkrytou bránkou. Liptovský Mikuláš viedol po prvej tretine 4:3, keďže necelých päť sekúnd pred sirénou Miroslav Šatan telom dostal puk za bránkovú čiaru po prihrávke vzduchom sprava od Lukáša Lalíka.
Zverenci Brada Tappera vyrovnali na 4:4 hneď v úvode druhého dejstva, do horných poschodí bránky zakončil Adam Lukošik. Slovan udrel aj v úvode tretej 20-minútovky, a to po strele z prvej z hokejky Vargu, ktorý si pripísal druhý gól v zápase. Dvojgólový bol aj kanadský útočník hostí Chyzowski, ktorý v 56. minúte vyrovnal na 5:5. Duel tak dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol vo triumfe Slovana dvojgólový Dmowski. Prvý zápas v belasom drese v sezóne odohral švédsky útočník Oliver Eklind, ktorý zaznamenal štyri asistencie.
Tipsport liga - 22. kolo:
HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 pp (3:4, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 11. Peterek (Takáč, Eklind), 13. R. Varga (T. Marcinko, Takáč), 13. Dmowski (Korczak), 22. Lukošik (Eklind, Maier), 42. R. Varga (Eklind, Takáč), 64. Dmowski (Eklind) - 7. Nespala (Vankúš, Ferkodič), 18. Chyzowski (De La Gorgendiere, Coe), 19. Vojtech (Vankúš, Chovan), 20. Šatan (Lalík, Nespala), 56. Chyzowski (Coe). Rozhodcovia: Klejna, Krajčík - Tichý, Orolin, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 5294 divákov.
Slovan: Junca - Bačik, O'Connor, Zeleňák, Beňo, Maier, Turan, Bereš - Takáč, T. Marcinko, R. Varga - Buček, Korczak, Dmowski - Lukošik, Eklind, Pecararo - Cedzo, Peterek, Petriska
L. Mikuláš: Noskovič - Funtek, De La Gorgondiere, Lalík, F. Fekiač, Golian, Acolatse, Matula - Nespala, Vankúš, Ferkodič - Sukeľ, Šatan, Vojtech - Chovan, Coe, Chyzowski - Podolinský, Uhrík, K. Molnár
HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 pp (3:4, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 11. Peterek (Takáč, Eklind), 13. R. Varga (T. Marcinko, Takáč), 13. Dmowski (Korczak), 22. Lukošik (Eklind, Maier), 42. R. Varga (Eklind, Takáč), 64. Dmowski (Eklind) - 7. Nespala (Vankúš, Ferkodič), 18. Chyzowski (De La Gorgendiere, Coe), 19. Vojtech (Vankúš, Chovan), 20. Šatan (Lalík, Nespala), 56. Chyzowski (Coe). Rozhodcovia: Klejna, Krajčík - Tichý, Orolin, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 5294 divákov.
Slovan: Junca - Bačik, O'Connor, Zeleňák, Beňo, Maier, Turan, Bereš - Takáč, T. Marcinko, R. Varga - Buček, Korczak, Dmowski - Lukošik, Eklind, Pecararo - Cedzo, Peterek, Petriska
L. Mikuláš: Noskovič - Funtek, De La Gorgondiere, Lalík, F. Fekiač, Golian, Acolatse, Matula - Nespala, Vankúš, Ferkodič - Sukeľ, Šatan, Vojtech - Chovan, Coe, Chyzowski - Podolinský, Uhrík, K. Molnár
Žilina porazila Zvolen 5:1
Hokejisti tímu Vlci Žilina zvíťazili v 22. kole hokejovej Tipsport ligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 5:1. Tromi bodmi sa blysol poľský útočník Žiliny Kamil Walega, dva presné zásahy pridal Marek Hecl.
Prvá tretina sa pod Dubňom začala vlažne, vážna šanca prišla tesne pred koncom, pozorného Janusa však neprekonal Valach a na dvakrát ani Tkáč. Presným opakom bola druhá časť hry, v ktorej sa roztrhlo gólové vrece. Žilinčania išli do vedenia v 31. minúte po presnom zásahu Mareka Hecla. O 16 sekúnd už Vlci viedli rozdielom dvoch gólov, Brezániho v bránke HKM prekonal Peter Repčík. Gólovo nabudení zverenci Milana Bartoviča pridali aj tretí gól, v 36. skóroval po druhý raz v zápase Hecl. Akú takú iskierku nádeje pre hostí vykresal v závere druhej časti hry skúsený obranca Juraj Valach, ktorý pokazil Janusovi radosť z čistého konta. Definitívny koniec bodových nádejí hostí spod Pustého hradu prišiel hneď v úvode tretej tretiny, na 4:1 zvyšoval Walega. Nuž a gólový účet zápasu uzavrel v 47. minúte svojím štrnástym gólom v sezóne žilinský kanonier Šimon Petráš.
Tipsport liga 22. kolo:
Vlci Žilina - HKM Zvolen 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
Góly: 31. Hecl (Miller, Harris), 32. Repčík (Walega, Petráš), 36. Hecl (Harris, Ritchie), 41. Walega (Repčík), 47. Petráš (Repčík, Walega) - 38. Valach (Kolenič, Tkáč). Vylúčenia: 2:2. Presilovky a oslabenia 0:0. Rozhodovali: Goga, Stano - Konc, Šramaty, 1379 divákov.
Žilina: Janus - Čajkovský, Gachulinec, Miller, Vajko, Gajdoš, Dyakov, Juščák, Holenda - Š. Petráš, Walega, Repčík - Hecl, Harris, Ritchie - Koyš, Galamboš, Vašaš - Mucha, Dej, Macák.
Zvolen: Brezáni - Barcík, Ďaloga, Jasečko, Fairbrother, Valach, Požgay, Halama - Tkáč, Nemec, Kolenič - Molnár, Indrašis, Katic - Podkonický, Bartakovics, Macek - Rausa, Unterfranc, Kukos.
Vlci Žilina - HKM Zvolen 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
Góly: 31. Hecl (Miller, Harris), 32. Repčík (Walega, Petráš), 36. Hecl (Harris, Ritchie), 41. Walega (Repčík), 47. Petráš (Repčík, Walega) - 38. Valach (Kolenič, Tkáč). Vylúčenia: 2:2. Presilovky a oslabenia 0:0. Rozhodovali: Goga, Stano - Konc, Šramaty, 1379 divákov.
Žilina: Janus - Čajkovský, Gachulinec, Miller, Vajko, Gajdoš, Dyakov, Juščák, Holenda - Š. Petráš, Walega, Repčík - Hecl, Harris, Ritchie - Koyš, Galamboš, Vašaš - Mucha, Dej, Macák.
Zvolen: Brezáni - Barcík, Ďaloga, Jasečko, Fairbrother, Valach, Požgay, Halama - Tkáč, Nemec, Kolenič - Molnár, Indrašis, Katic - Podkonický, Bartakovics, Macek - Rausa, Unterfranc, Kukos.