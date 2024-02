TEL: Líder nezaváhal u nováčika, Spišiaci ukončili sériu prehier

TEL - 44. kolo, sumáre:



HC 19 Humenné - HK Poprad 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)



Góly: 42. Vaško (Lapšanský, Sredl), 45. Kuru (Paršin, Pereskokov) – 32. Coulter, 32. Calof, 35. Bjalončík (Calof), 37. Coulter (Kotvan, Brincko), 58. Záborský (Calof, Brincko). Rozhodovali: Konc, Žák – Hajnik, Pribula, vylúčení: 2:4 na 2 min, navyše Ťavoda 5+DKZ - Betker 5+DKZ obaja za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2, 2073 divákov.



Humenné: Kozel – Meliško, Sredl, Novota, Sergienko, Ťavoda, Novický, Thomka - Paršin, Kuru, Pereskokov – Lapšanský, Krajňák, Šoltés – Handlovský, Linet, Vaško – Horvát, Ragan, Borov



Poprad: Vay – Betker, Turan, Brincko, Kotvan, Svedberg, D. Brejčák, J. Brejčák - Dmowski, Coulter, Svitana – Záborský, Bjalončík, Calof – Jendek, Mlynarovič, Kukuča – Šotek, Suchý, Peresunko







HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 12. Majdan (Myklucha, Nellis), 23. Nellis (Archambault, Ališauskas), 46. Rapáč (Bakoš, Archambault), 61. Archambault - 9. Gachulinec (Fortin, Bondra), 27. Fortin (Bondra, Kolenič), 50. Hain (Bondra, Kupsky). Rozhodovali: Novák, Snášel - Jurčiak, Bogdaň, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2234 divákov



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Groch, Žiak, Ališauskas, Valach, Romaňák, Vaverčák - Bakoš, Nellis, Archambault - Burgess, Myklucha, Džugan - Rapáč, Kerbashian, Majdan - Vandas, Bortňák, Drábek



Zvolen: Kupsky - Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Andersson, Sládok - Lukosevicius, M. Hults, Hecl - Kolenič, Fortin, Šiška - Bondra, Marcinek, Zuzin - K. Gabor, A. Mišiak







HC 05 Banská Bystrica - HC MIKRON Nové Zámky 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Góly: 59. Turnbull (Wilkins) - 6. Ružek (Kováč, Barto), 54. Michnáč (Prokeš, Johnson). Rozhodovali: T. Orolin, Crman - Gegáň, M. Orolin, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2113 divákov.



Banská Bystrica: Krošelj - D. Stránský, Bačik, Žabka, Hora, Luža, Ďatelinka, Nielsen - Turnbull, Vela, Wilkins - Macek, Langkow, A. Stránský - Matoušek, Bíreš, Gašpar - Výhonský, Faith, Petriska



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Lee, Ligas, Mamčics, Novajovský, Kozák - Michnáč, Prokeš, Johnson - Loggins, Roy, Stupka - Števuliak, Ondrušek, Múčka - Kováč, Barto, Ružek - Fafrák







MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 14. Chovan (Bartánus, Lalonde), 31. Pollock (Jääskeläinen), 60. Mikúš (Jääskeläinen, Chovan). Rozhodovali: Výleta, Fridrich - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 830 divákov.



Liptovský Mikuláš: Krasikov – Mezovský, Thompson, Žilka, Ullman, Hraško, Lalík, Fekiač - Réway, Egle, Berry – Avtsin, Quince, Nauš – Sukeľ, Kriška, Vojtech – Nespala, Tkáč, Vankúš



Košice: Riečický – Lalonde, Šedivý, Breton, Bartoš, Hudec, Deyl, Dachnovskyj - Fejes, Berger, Pollock – Jääskeläinen, Chovan, Mikúš - Bartánus, Slovák, Lamper – Šimun, Rogoň, Havrila







HK Nitra - HC Slovan Bratislava 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)



Góly: 15. Čederle (Gajdoš), 19. Gajdoš (Gates), 24. Jackson (Gill, Čederle), 29. Bačo (Pobežal), 31. Buček (Gates), 51. Jackson (Gates, Gajdoš), 60. Buček (Bajtek, Gajdoš) – 10. Mahbod. Rozhodovali: Jobbágy, Korba - Ordzovenský, Hercog, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 3516 divákov



Nitra: Aittokallio – Mezei, Cotton, Gajdoš, Kousa, Stacha, Vitaloš, Bača, Valent – Buček, Gill, Bajtek – Jackson, Gates, Newell – Okoličány, Čederle, Lacka – Hrnka, Pobežal, Bačo



Slovan: Godla (29. Baroš) – Golian, Holway, Beňo, Kubka, Sersen, Bergman, Romančík – Kukumberg, Findlay, Pecararo – Takáč, Mahbod, Šille – Fominych, S. Petráš, Žitný – Lukošik, Preisinger, Török







tabuľka po 44. kole:



1. Poprad 44 25 4 2 13 148:104 85



2. Michalovce 43 23 3 1 16 141:107 76



3. Spišská Nová Ves 44 21 5 3 15 143:125 76



4. Košice 44 23 1 4 16 130:99 75



5. Nitra 44 20 4 3 17 154:135 71



6. Zvolen 44 17 3 10 14 143:138 67



7. Banská Bystrica 44 18 6 0 20 131:150 66



8. Slovan Bratislava 44 17 4 3 20 129:145 62



9. Trenčín 43 17 4 2 20 118:133 61



10. Liptovský Mikuláš 44 15 3 4 22 122:141 55



11. Nové Zámky 44 14 3 4 23 119:140 52



12. Humenné 44 12 1 5 26 106:167 43





Nitra 16. februára (TASR) - Hokejisti HK Poprad dosiahli v piatkovom zápase na ľade HC 19 Humenné 10. víťazstvo po sebe a na prvom mieste Tipos extraligy majú 9-bodový náskok. Na druhom a treťom mieste sú bodovo vyrovnané tímy Michaloviec a Spišskej Novej Vsi. Spišiaci ukončili v domácom zápase proti Zvolenu sériu siedmich prehier, keď triumfovali 4:3 po predĺžení.Zatiaľ posledná prehra Popradu je zo 7. januára, keď "kamzíci" doma podľahli Novým Zámkom 1:6. Odvtedy zdolali každého ďalšieho súpera a víťaznú jazdu naprieč ligou budú chcieť potvrdiť v nedeľu na ľade svojho predošlého premožiteľa. Duel na ľade Humenného spestrila aj pästná výmena medzi Jánom Ťavodom a Benom Betkerom. Popradský útočník Tomáš Záborský skóroval v treťom zápase po sebe a úspešné obdobie potvrdil aj jeho spoluhráč Peter Bjalončík, ktorý skóroval a od návratu z Michaloviec nazbieral už 9 bodov (5+4) v 10 zápasoch. Práve od jeho príchodu sa začala víťazná séria Popradčanov. Hráči Humenného nenadviazali na dve víťazstvá nad Popradom a prehrali už piaty zápas po sebe. Naďalej sú na poslednom 12. mieste tabuľky a po 44. kole sa ich odstup od predposlednej priečky zaručujúcej zotrvanie v extralige zvýšil na deväť bodov.Postarali sa o to hráči Nových Zámkov, ktorí naplno bodovali v Banskej Bystrici. Ich víťazstvo 2:1 znamenalo predĺženie zriedkavo vídanej série, v ktorej vo vzájomných zápasoch už deviatykrát po sebe zvíťazili hostia. Brankár Pavel Kantor bol blízko k druhému čistému kontu v sezóne, no v čase 58:57 ho oň pripravil Carter Turnbull.Hráči Spišskej Novej Vsi ukončili nielen sériu siedmich prehier, ale aj päťzápasové čakanie na domáce víťazstvo. Proti Zvolenu sa tromi bodmi blysol Olivier Archambault, ktorý pridal k dvom asistenciám víťazný gól v predĺžení. Skóre otvoril obranca Zvolena Daniel Gachulinec, pre ktorého to bol prvý gól po príchode zo Slovana zároveň aj prvý v sezóne.Hokejisti HC Košice potvrdili, že na klziskách súperov sú jedno z najčastejšie bodujúcich mužstiev. Získali na nich už 37 bodov (doma 38) a v tomto ukazovateli je lepší len Poprad - 38. "Oceliari" triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša 3:0, pričom čistým štítom nadviazali na nedávne víťazstvo v Nových Zámkoch 4:0. Liptáci prestrieľali Košičanov 39:25, no brankára Dominika Riečického neprekonali. Ten dosiahol 2. čisté konto v sezóne a 10. v extraligovej kariére. Skóre uzavrel gólom do prázdnej bránky Tomáš Mikúš, ktorý strelil v dvoch zápasoch po príchode do Košíc tri góly. Predtým čakal na gól od 10. decembra. V premiére v drese "oceliarov" bodoval obranca Shawn Lalonde, ktorý si pripísal asistenciu. Košičania dvomi čistými kontami potvrdili najlepšiu defenzívu v súťaže a ako poslední zatiaľ neinkasovali trojciferný počet gólov (99).Hráči Slovana Bratislava utrpeli v Nitre najvyššiu prehru pod vedením Petra Oremusa. Gólom Samsona Mahboda síce viedli 1:0, no odvtedy už dávali góly iba domáci, ktorí sa gólovo presadili sedemkrát. Dvomi presnými zásahmi sa prezentoval Samuel Buček, ktorý si upevnili pozíciu najproduktívnejšieho hráča súťaže (54 bodov). Úspešnú premiéru po príchode z Košíc absolvoval útočník Róbert Bačo, ktorý sa okrem víťazstva tešil aj z tretieho gólu v sezóne.V Trenčíne bolo na programe derby dvoch Dukiel, ale zápas proti Michalovciam sa napokon neuskutočnil. Dôvodom bola technická porucha ľadovej plochy.