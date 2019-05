Hokejisti SR 18 zabojujú o návrat medzi elitu na turnaji v Piešťanoch

Súpermi slovenskej osemnástky budú Kazachstan, Dánsko, Nórsko, Francúzsko a Japonsko. Do elitnej kategórie MS postúpi iba víťaz turnaja.

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov zabojujú o návrat do elitnej kategórie majstrovstiev sveta v domácom prostredí. Budúcoročný turnaj A-skupiny I. divízie MS budú totiž hostiť od 13. do 19. apríla 2020 Piešťany. Rozhodli o tom delegáti Kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v Bratislave.



SR "18" sa v apríli neudržala v najvyššej kategórii, keď na svetovom šampionáte vo Švédsku prehrala v baráži s rovesníkmi zo Švajčiarska 1:2 na zápasy. Elitnú kategóriu opustila po siedmich rokoch. V roku 2011 čelila obdobnej situácii, keď vypadla a v nasledujúcom roku si na domácom turnaji v Piešťanoch vybojovala návrat medzi elitu. Partia okolo Martina Réwaya či Marka Daňa vtedy zvíťazila vo všetkých piatich zápasoch.