Nedela 19. apríl 2026
Hokejisti SR 20 zvíťazili na turnaji v Kungsbacke nad Švajčiarskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Slovenská „dvadsiatka“ obsadila na podujatí s tromi bodmi štvrté miesto, keď na záver predstihla v tabuľke práve Švajčiarov.

Autor TASR
Kungsbacka 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa v záverečnom štvrtom zápase na Turnaji piatich krajín vo švédskej Kungsbacke dočkali víťazstva. V nedeľu zdolali rovesníkov zo Švajčiarska 2:1. Oba góly SR 20 strelil Alex Marek.

Slovenská „dvadsiatka“ obsadila na podujatí s tromi bodmi štvrté miesto, keď na záver predstihla v tabuľke práve Švajčiarov. Predtým na turnaji prehrala s domácim Švédskom 1:6, s Fínskom 1:5 a Českom 3:4.

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Kungsbacke:

SLOVENSKO - Švajčiarsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 35. Marek (Rácz, Lisý), 44. Marek (Tomík, Vajko) - 42. Aeschlimann (Von Rohr, Bär)
